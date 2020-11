Alzheimer-Demenz-Therapie: Die Praxisklinik Dr. Baltin bietet die erste zugelassene Behandlung an.

Die Transkranielle Pulsstimulation (TPS®): Nachweislich wirksam bei leichten bis mittleren Alzheimer-Demenz-Erkrankungen.

Die Alzheimer-Krankheit und die Demenz nehmen seit Jahren deutlich zu. Allein in Deutschland sind derzeit ca. 1,2 Millionen Menschen betroffen, Tendenz steigend. Ob Alzheimer und Demenz vererbbar sind oder welche Ursachen diesen bis dato als unheilbar geltenden Krankheiten zugrunde liegen könnten, ist Gegenstand wissenschaftlicher Forschung weltweit. Die höher werdende Lebenserwartung des Menschen mag eine Rolle spielen. Doch gibt es immer mehr Patienten, die bereits in ihren 40er- oder 50er-Lebensjahren die Diagnose Alzheimer erhalten. Hier werden die Anzeichen für Alzheimer allerdings medizinisch erst später wahrgenommen bzw. diagnostiziert, da Alzheimer und Demenz bisher als reine “Alterskrankheiten” galten.

Bis vor kurzem bedeutete die Diagnose schlicht die Akzeptanz einer nicht behandelbaren Reise in das Vergessen ohne Aussicht auf Besserung – ein Drama für Patienten und Angehörige gleichermaßen. Durch die Gabe von Antidementiva und Antidepressiva, durch Ergo- und Musiktherapie wird heutzutage versucht, die Auswirkungen von Alzheimer zu lindern. Eine kausale Behandlung stellen diese Maßnahmen allerdings nicht dar.

Jetzt wissenschaftlich nachgewiesen und zugelassen: Die Transkranielle Pulsstimulation (TPS®) kann als erste Therapie die Gehirnfunktion des Patienten deutlich verbessern.

Nach über zehnjähriger Forschungsarbeit konnte das Schweizer Medizintechnikunternehmen STORZ MEDICAL AG in einer Pilot-Studie der Universität Wien beweisen, dass mit der “Transkraniellen Pulsstimulation” (kurz: TPS) der kontinuierliche Abfall der Gedächtnisleistung von Alzheimer-Patienten gestoppt und darüber hinaus eine Leistungsverbesserung des Gehirns erzielt werden kann. Mittlerweile wurde die TPS vom BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) entsprechend als einzige Behandlungsmethode zugelassen, die – Medikamente eingeschlossen – wirksam ist und den Krankheitsverlauf nachweislich abbremst.

STORZ MEDICAL AG, seit Jahrzehnten Marktführer im Bereich der Stoßwellentherapie, hat mit dem System NEUROLITH®, mit dem die “Transkranielle Pulsstimulation” (TPS®) durchgeführt wird, dementsprechend die weltweit erste Zulassung für die Behandlung von Patienten mit Alzheimer-Erkrankungen erhalten.

Das Therapiesystem NEUROLITH® erzeugen sehr kurze, fokussierte Schallwellen – und diese greifen mitten in das neuronale Geschehen im Gehirn ein. Die nicht-invasive, von außen einwirkende “Transkranielle Pulsstimulation” (TPS®) ist für den Patienten schmerzfrei und erfolgt bei vollem Bewusstsein. Mit kurzen, zielgerichteten und höchst effizienten physikalischen Energieimpulsen, direkt am Schädelknochen angesetzt, werden die betroffenen Gehirnareale gezielt aktiviert.

Die TPS ist ab sofort in der Praxisklinik Dr. Baltin in Bayern für Patienten ambulant verfügbar.

Nachdem sich die Transkranielle Pulsstimulation (TPS®) in Ländern wie Spanien, Österreich, China und Hong Kong mittlerweile bewährt hat, ist sieerstmals in Deutschland für Patienten ambulant verfügbar. In Bayern und damit auch für Patient*innen aus den umliegenden Bundesländern und angrenzenden Ländern bietet die Praxisklinik Dr. Baltin die TPS ab sofort an.

Die Behandlung ist für den Patienten angenehm schmerzfrei und verursacht keine Nebenwirkungen. Innerhalb von zwei Wochen werden sechs Behandlungen durchgeführt. Pro Sitzung ist mit ca. 30 Minuten Behandlungsdauer zu rechnen. Weitere sechs bis neun Therapie-Einheiten werden danach innerhalb der kommenden 12 Monate empfohlen.

Weiterführende Informationen sind auf https://www.dr-baltin.de/therapien/tps-alzheimer-demenz/ sowie direkt bei STORZ Medical AG auf https://www.tps-neuro.com zu finden.

Praxisklinik Dr. Baltin

Die Praxisklinik Dr. Baltin unter der Leitung von Dr. med. Hartmut Baltin ist seit mittlerweile 40 Jahren eine international anerkannte Institution der ganzheitlichen und erweiterten Medizin. Nach schulmedizinischen Standards und mit den erfolgreichsten komplementärmedizinischen Verfahren behandelt Dr. Baltin vor allem Patienten mit Krebserkrankungen, Borreliosen, Autoimmunerkrankungen, chronischen Erkrankungen sowie neuropathischen Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Morbus Alzheimer und Demenz.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Kontakt

Praxisklinik Dr. Baltin

Dr. med. Hartmut Baltin

Zellerhornstr. 3

83229 Aschau im Chiemgau

+49-(0)8052-677 99 78

praxis@dr-baltin.de

http://www.dr-baltin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.