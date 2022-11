Am 22. November bei LOGfair

Faszination Logistik: Digitale Lösungen

LOGfair freut sich, Ihnen am 22. November im Rahmen seiner „Faszination Logistik“ Veranstaltungsreihe, spannende Vorträge zum Thema Digitale Lösungen zu präsentieren!

Energiekrise, COVID, Fachkräftemangel.. – Krisenzeiten stellen die Logistikbranche vor große Herausforderungen. Dabei können neue Technologien, wie die Digitalisierung, eine große Hilfe sein, diesen zu begegnen! Digitale Lieferscheine sind heutzutage nicht mehr wegzudenken und ermöglichen einen unkomplizierten Warenempfang. Künstliche Intelligenzen wiederum verschaffen Unterstützung bei der Datenanalyse. Autonomes Fahren könnte in der Zukunft LKW-Fahrer um einiges entlasten. Die jetzige Situation verdeutlicht nur noch einmal die Wichtigkeit der Digitalisierung.

Nehmen Sie am 22. November auf LOGfair an unseren Veranstaltungen teil und erfahren Sie mehr über die Möglichkeit, digitale Lösungsansätze auch in ihrem Unternehmen umzusetzen! Verpassen Sie nicht die Ansätze hochkarätiger Referenten und genießen Sie die Übertragung bequem, online von Zuhause oder im Büro.

Die Vortragsübersicht:

10:30 – 11:00 Begrüßung: Zahlen – Daten – Fakten zur Logistikbranche – Holger Gloszeit, Business Coach, Trainer, Speaker, train4results

________________________________________

11:00 – 11:45 Resilienz als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen – Prof. Dr. Frank Thomas Meyer, Autor Destination Resilienz!

________________________________________

12:00 – 12:45 Wie Sie mit fahrerlosen Transportsystemen die Produktivität in der Produktion und Logistik steigern – Tim Mark, Technischer Betriebswirt, CREFORM Technik GmbH

Melden Sie sich hier kostenlos zum Vortrag an!

________________________________________

14:00 – 14:45 Die Energiekrise als Chance: Wie Sie die aktuelle Situation nutzen, um mit Innovationen Wettbewerbsvorteile zu generieren – Mathias Bös, Geschäftsführer SDZ GmbH

________________________________________

15:00 – 15:45 Dem intermodalen Verkehr gehört die Zukunft: Wie Sie als Unternehmen Ihre Lieferketten absichern – Oliver Haas, Business Development Manager, Container-Terminal GmbH

Melden Sie sich hier kostenlos zu den Vorträgen an!

Stellen Sie sich Ihren individuellen Plan aus unserer Vortragsagenda zusammen. Sicherlich ist auch für sie etwas Interessantes dabei. Die Teilnahme an allen Vorträgen und der mittels mobiler Geräte, wie Smartphone oder Tablet möglich.

Interessenten können sich auf registrieren und alle Angebote der Messe kostenfrei nutzen!

LOGfair richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant. aktuell rund 30 Aussteller besuchen Unternehmen, die sich als Aussteller beteiligen möchten, finden die Konditionen ebenfalls auf der Plattform.

Kontakt

Logvocatus Gesellschaft für eCommerce und Logistik mbH

Jan Schenkenbach

Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

0211 976 334-75

info@logfair.online

http://logfair.online

