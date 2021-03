Amcor schafft mehr Agilität und Anwendungsverfügbarkeit mit der Hybrid-Cloud von Orange Business Services

– Global verwaltete End-to-End-Lösung für geschäftskritische Anwendungen in der Hybrid Cloud

– Workload-Balancing für mehr Effizienz und Agilität im Unternehmen

Amcor, ein führendes globales Verpackungsunternehmen, hat nun seine Unternehmensanwendungen in einer hybriden Cloud konsolidiert und seine Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Tools neu gestaltet. Um die Flexibilität des gesamten Unternehmens zu erhöhen, integriert die hybride Cloud die globalen Rechenzentren und die Netzwerkinfrastruktur des Betriebs. Gewährleistet wird dies durch die Lösungen und die langjährige Expertise von Orange Business Services.

Bereits zuvor hatte Amcor als langjähriger Kunde die Hybrid-Cloud-Lösung von Orange Business Services im Einsatz und konsolidierte damit sowohl seine Private-Cloud-Managed-Infrastruktur als auch seine globalen Public-Cloud-Services. Letztere besteht aus dem Betriebssystem- und Middleware-Management sowie dem Hosting und Betrieb der IT-Anwendungen. Für die Public-Cloud-Services nutzt Amcor die vertrauenswürdige Public-Cloud-Lösung “Flexible Engine” von Orange Business Services, kombiniert mit der neuen zertifizierten SAP HANA-Cloud-Lösung.

Orange Business Services baut die Zusammenarbeit nun weiter aus und stellt Amcor eine vollständig gemanagte End-to-End-Hybrid-Cloud-Lösung zur Verfügung. Diese umfasst das Betriebssystem, die Datenbanken sowie Disaster Recovery und Backup. Darüber hinaus hat Orange die bestehende Rechenzentrumsumgebung von Amcor aufgerüstet. Dabei wurden einige der alten ERP-Workloads mit einer SAP HANA-Lösung und den relevanten Workloads verknüpft.

Vollständig verwaltete End-to-End Hybrid-Cloud-Lösung

Als zentraler Bestandteil der Konsolidierung wurden die Workloads in verschiedenen Rechenzentren ausbalanciert. Dies ermöglicht nicht nur eine hohe Verfügbarkeit, sondern bietet dem Unternehmen auch die Möglichkeit, effektiv von den betrieblichen Leistungen zu profitieren. Während die Workloads in die Private-Cloud migriert wurden, werden die SAP-Workloads auf der von Orange zertifizierten SAP HANA-Plattform “Flexible Engine for SAP” verwaltet. Diese gewährleistet nicht nur die Geschäftskontinuität bei uneingeschränkter Flexibilität, sondern bietet Amcor auch einen einfachen Migrationspfad zu SAP HANA, der neuen “In-Memory” -Datenbank von SAP.

Gleichzeitig wurden auch andere Unternehmensanwendungen auf “Flexible Engine” umgestellt. Die gesamte Hybrid-Cloud ist nun in das bestehende Orange Business VPN-Netzwerk von Amcor integriert, um den wachsenden Internetverkehr sicher zu verwalten, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Leistung zu erhöhen.

“Wir waren auf der Suche nach einem globalen Anbieter, der unsere Abläufe vereinfachen und gleichzeitig Sicherheit, Performance und Zugriff auf unsere geschäftskritischen Anwendungen und Daten rund um die Uhr gewährleisten kann. Orange Business Services hat unsere Anforderungen voll erfüllt. Sie ermöglichen nicht nur, unsere Workloads in der Cloud besser aufeinander abzustimmen, sondern bieten uns eine effektive Lösung, die uns die gewünschte Flexibilität liefert”, erklärt Joel Ranchin, Vice President, Group IT, Amcor.

“Wir freuen uns, ein Teil der Reise von Amcor in die Cloud zu sein, dem Unternehmen unsere Beratung, Expertise und unsere vollständig verwalteten Cloud-Services zur Verfügung zu stellen und damit die Geschäftsergebnisse sowie das Wachstum von Amcor aktiv unterstützen zu können”, so Fabrice de Windt, Senior Vice President, Europe, Orange Business Services.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 und 259 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

Firmenkontakt

Orange Business Services

Dagmar Ziegler

Rahmannstraße 11

65760 Eschborn

+49-(0)6196-96 22 39

dagmar.ziegler@orange.com

http://www.orange-business.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Christine Wildgruber

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49-(0)89 41959927

orange@maisberger.com

http://www.maisberger.de