American Express Global Business Travel nutzt die „Fraud Prevention as a Service“-Lösung der Expedia Group zur Betrugsbekämpfung

Die KI-gestützte Betrugspräventionslösung der Expedia Group wird es dem Software- und Dienstleistungsunternehmen für Reise- und Ausgabenmanagement ermöglichen, illegale Aktivitäten zu bekämpfen und seine Geschäftsreisekunden zu schützen.

München/ SEATTLE – Die Expedia Group gab heute bekannt, dass American Express Global Business Travel (Amex GBT) die Fraud Prevention as a Service (FPaaS)-Lösung der Expedia Group für Reisebuchungen innerhalb von Amex GBT Egencia nutzen wird. FPaaS blockiert betrügerische Transaktionen, bevor diese ausgeführt werden, und verringert so nicht nur skrupellose Aktivitäten, sondern sorgt auch für einen besseren Schutz der Kunden.

Die „Fraud Prevention as a Service“-Lösung der Expedia Group basiert auf Datenmodellen mit Milliarden Datenpunkten aus über 25 Jahren Erfahrung in der Reisebranche und nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML), um Signale zu prüfen und verdächtige Aktivitäten zu kennzeichnen, wenn Verhaltensmuster von der Norm abweichen. Dadurch ist ein Eingreifen möglich, noch bevor der Betrug in die Tat umgesetzt wird.

Zu den wichtigsten Funktionen von FPaaS, die von der Egencia-Lösung von Amex GBT genutzt werden, gehören das „Booking Screening“, bei dem die Expedia Group E-Commerce-Transaktionen in Echtzeit über eine direkte API-Integration mit KI/ML-Betrugserkennungsmodellen überprüft, um betrügerische Transaktionen ganz am Anfang zu unterbinden, und die „Account Takeover Protection“ – die Expedia Group überwacht und überprüft hierbei Kundenanmeldungen in Echtzeit und nutzt KI/ML-Modelle, um zielführende Abhilfemaßnahmen zu empfehlen und die Sicherheit und Integrität von Kundenkonten zu gewährleisten, wenn mögliche betrügerische Aktivitäten erkannt werden.

Andere Partner können zudem die Vorteile der „Chargeback Management“-Funktion nutzen: Das hauseigene Spezialistenteam für Betrugsbekämpfung der Expedia Group übernimmt die vollständige Verantwortung für das Management von Beschwerden und die Konfliktlösung und handhabt sämtliche Interaktionen mit Banken und Händlern. Unterstützt wird das Ganze durch eine 100%ige Chargeback-Garantie, die die Partnern im Falle tatsächlicher betrügerischer Transaktionen entschädigt [Falls die Transaktion im ersten Screening als akzeptabel eingestuft wurde. Transaktionen, die durch FPaaS geprüft und nicht genehmigt wurden, sowie Rückbuchungen aufgrund von Betrug oder Serviceproblemen usw. sind davon ausgeschlossen].

Die Angst vor Betrug nimmt immer weiter zu. Aktuelle Umfragen haben ergeben, dass 70% der Unternehmen im Hinblick auf Betrug besorgter sind als noch im Vorjahr. 58% der Verbraucher wurden bereits Opfer von Online-Betrug, sind mit einem Opfer bekannt oder beides [„2022 Global Identity and Fraud Report“ von Experian https://www.experian.com/content/dam/marketing/na/global-da/pdfs/GIDFR_2022.pdf]. Die Auswirkungen sind auch in der Reisebranche zu spüren: Betrügerische Aktivitäten kosten die Reisebranche jedes Jahr insgesamt mehr als 21 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 6 Milliarden US-Dollar auf die Schäden und 15 Milliarden US-Dollar auf den Mehraufwand [Umfrage weltweit durchgeführt von Edgar, Dunn & Company, im Auftrag von eNett]. Zusätzlich zum direkten und betrieblichen Mehraufwand können betrügerische Aktivitäten auch zum Verlust von personenbezogenen Daten führen und finanzielle Verluste durch nicht autorisierte Anmeldungen in Kundenkonten bedeuten, die den Ruf des Unternehmens schädigen und zu Schwierigkeiten bei der Kundenbindung führen.

„Wir verbinden über 20 Jahre Erfahrung in der Betrugsprävention mit unserem beharrlichen Engagement, unsere Technologie kontinuierlich weiterzuentwickeln, um mit den neuen Anforderungen unserer Partner Schritt zu halten. So entstehen zielgerichtete Unternehmenslösungen wie Fraud Prevention as a Service“, erklärt Karen Bolda, Senior Vice President, Demand Solutions der Expedia Group. „Indem wir KI und maschinelles Lernen nutzen, können wir Amex GBT eine einfache und effektive Möglichkeit bieten, betrügerische Aktivitäten in ihrer Lösung bei Amex GBT Egencia zu verwalten. Das stärkt letzten Endes auch das Vertrauen der Kunden, die ihre Reisen buchen.“

Die technologische Zusammenarbeit zeigt den Fortschritt in der Partnerschaft zwischen der Expedia Group und Amex GBT und verdeutlicht die enge Beziehung, die zwischen den beiden Unternehmen besteht, seit die Expedia Group 2021 Egencia an American Express Global Business Travel verkauft hat.

„Wir schätzen unsere langjährige Partnerschaft mit der Expedia Group und ihre KI-gestützten Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen im Bereich der Geschäftsreisen und die zahlreichen Beteiligten“, bekräftigt John Sturino, Senior Vice President of Travel Products and Engineering bei Amex GBT. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden innovative Lösungen zu bieten, die gleichzeitig den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.“

Weitere Informationen dazu, wie Fraud Prevention as a Service Ihrem Unternehmen helfen kann, erhalten Sie hier. Oder kommen Sie vom 5. bis 7. März zur ITB in Berlin, Halle 9, Stand 301 und sprechen Sie dort mit einem Mitarbeiter am Stand der Expedia Group.

Über die Expedia Group

Die Marken der Expedia Group, Inc. bieten über ihre globale Plattform Reisen für alle, überall auf der Welt. Wir glauben fest daran, dass Reisen viel Gutes bewirkt. Wir bieten Menschen die Möglichkeit, die Welt mit neuen Augen zu sehen und bleibende Verbindungen zu schaffen. Wir bieten branchenführende technologische Lösungen für das Wachstum und den Erfolg unserer Partner und schaffen gleichzeitig unvergessliche Momente für Reisende. Unsere Organisation besteht aus drei Bereichen: Expedia Product & Technology konzentriert sich auf die Strategie des Konzerns im Hinblick auf Produkte und Technologie. Expedia Brands umfasst unsere gesamten Verbrauchermarken und Expedia for Business kümmert sich um die B2B-Lösungen und -Beziehungen in unserem Reisenetzwerk.

Zum Markenportfolio der Expedia Group-Familie zählen: Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, trivago®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, CarRentals.com™ und Expedia Cruises™. One Key™ ist unser umfassendes Treueprogramm, das Expedia, Hotels.com und Vrbo unter einem einfachen, flexiblen Reisebonusprogramm vereint. Für die Anmeldung in One Key laden Sie die Apps von Expedia, Hotels.com und Vrbo kostenlos auf iOS- und Android-Geräte herunter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.expediagroup.com Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) @expediagroup und sehen Sie sich unser LinkedIn-Profil unter www.linkedin.com/company/expedia/ an.

Über American Express Global Business Travel

American Express Global Business Travel (Amex GBT) ist die weltweit führende B2B-Reiseplattform und bietet Software und Services zur Verwaltung von Reisen, Kosten sowie Meetings und Veranstaltungen für Unternehmen jeder Größe. Wir haben einen der wertvollsten Marktplätze für B2B-Reisen geschaffen und sind unübertroffen hinsichtlich Auswahl, Mehrwert und Erfahrung. Unsere Reiseexperten sitzen in mehr als 140 Ländern und stellen unseren Kunden und Reisenden die ungemein hilfreiche Unterstützung von American Express Global Business Travel zur Verfügung.

Besuchen Sie amexglobalbusinesstravel.com , um weitere Informationen zu Amex GBT zu erhalten, und folgen Sie @amexgbt auf LinkedIn and Instagram.

