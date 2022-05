An steigenden Ölpreisen profitieren – Kay Rieck aus Dubai

Kay Rieck gibt aus Dubai Tipps und Ratschläge rundum Öl und Gas

Wer heutzutage tanken möchte, muss tief in die Tasche greifen. Die steigenden Benzinpreise bereiten vielen Verbrauchern fast körperliche Schmerzen und bedrohen viele private und berufliche Existenzen. Es wird ständig über die Einsparungen in dem ganzen Energiesektor gesprochen. Und zwar quer von Gas über Elektrizität bis hin Öl-Energieträger. Wie so oft ist im Leben oder im wirtschaftlichen Geschehen der Fall ist, wo dessen eines Leid ist, gibt es andersherum auch Gewinner, die auf steigende Ölpreise gesetzt haben. Profitieren tun in dieser Situation weitsichtige Geschäftsleute, die rechtzeitig in Öl und Gas investiert haben. Ein Beispiel für einen erfolgreichen Investor ist Kay Rieck.

Angefangen hat Kay als ein Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse(NYSE). Dort wurden zunächst sein Interesse und dann die Begeisterung für die Öl- und Gasbranche geweckt. Nach einigen Jahren machte sich Kay selbstständig und arbeitete als Unternehmensberater für Unternehmen in Sondersituationen. Seine „Energie“ Leidenschaft ließ ihn aber nicht los, sodass im Jahr 2008 sich Kay vom Unternehmensberaten verabschiedete und seine eigene Öl- und Gasförderunternehmen gründete. Riecks Unternehmen HELENA ENERGY ist die einzige Förderanlage, die seit 20 Jahren in Alaska erfolgreich ÖL und Gas gefördert hat.

Nicht viele haben die Möglichkeit wie Kay Rieck ein eigenes Öl und Gasförderunternehmen zu gründen, jedoch gibt es noch andere Möglichkeiten an den ansteigenden Ölpreisen zu partizipieren. Beispielsweise, wenn man in Unternehmen aus der Öl und Gas Branche investiert oder sich Öl ETFs kauft.

