Andrea Menzel erhält Outstanding Leadership Award

Andrea Menzel, eine Vorreiterin in der digitalen Transformation, mit dem Outstanding Leadership Award auf der Education 2.0 Conference ausgezeichnet

22.02.2024, Dubai – In einer feierlichen Zeremonie auf der diesjährigen Education 2.0 Conference, die im InterContinental, Dubai Festival City in Dubai, UAE stattfand, wurde Andrea Menzel, die renommierte Business Coach & Trainerin mit einem beeindruckenden Werdegang, mit dem Outstanding Leadership Award geehrt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird an Individuen verliehen, die durch herausragende Führungsqualitäten und innovative Ansätze im Bildungsbereich glänzen.

Andrea Menzel, deren berufliche Laufbahn sie von der Mediengestalterin über verschiedene Stationen wie Programmiererin, Webservices Engineer, MarTech Specialist und Digital Project Manager bis hin zur systemischen Business Coach & Trainerin führte, ist bekannt für ihre einzigartige Fähigkeit, Technologie und Menschlichkeit harmonisch zu vereinen. Ihr tiefgreifendes Verständnis für die digitale Welt und ihre Rolle als „Parallel Denkerin“ ermöglichen es ihr, Gegensätze zu vereinen, neue Perspektiven zu schaffen und digitale Themen greifbar und verständlich zu machen.

„Diese Auszeichnung ist eine unglaubliche Ehre für mich und eine Bestätigung für den werteorientierten Ansatz, den ich in meiner Arbeit verfolge“, sagte Andrea Menzel. „Sie spiegelt die Bedeutung wider, die ich auf die menschliche Komponente in der digitalen Transformation lege und unterstreicht die Wirksamkeit meines Programms ‚Digital Transformer 360‘, das Führungskräfte und Teams befähigt, die Vielschichtigkeit der digitalen Möglichkeiten zu meistern, indem es sie dazu ermutigt, individuell beste Chancen zu erkennen und zu ergreifen. Damit führe ich diese Mission fort, um eine menschenzentrierte Wirtschaft zu fördern, in der Technologie Chancen schafft und soziale Verantwortung zentral ist.“

Andrea Menzels umfassendes Verständnis und ihre vielfältigen Erfahrungen haben sie zu einer gefragten Expertin gemacht, deren Workshops und Seminare eine spannende Mischung aus Freude am Lernen und tiefgreifenden Einblicken bieten. Sie sind für ihre inhaltliche Tiefe und ihren praktischen Nutzen bekannt. Ihr Programm „Digital Transformer 360“ umfasst drei Module – werteorientiertes Führungscoaching, Teamentwicklung sowie Strategie und Umsetzung – was exemplarisch für ihren ganzheitlichen Ansatz steht.

Die Verleihung des Outstanding Leadership Awards würdigt nicht nur Andrea Menzels außergewöhnliche Beiträge zum Bildungsbereich, sondern auch ihr Engagement, eine menschenzentrierte Wirtschaft zu fördern, in der Profit und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen.

Tourguide für visionäre Unternehmer, die durch die Digitalisierung ihr Momentum verloren haben | Erfolgreich im digitalen Wandel.

Über 22 Jahre hinweg war ich die zentrale Verbindung zwischen Kunden, Stakeholdern, Fachexperten und Agenturen. Jetzt helfe ich Menschen, ihren eigenen Weg in der digitalen Welt zu finden und aktiv unsere Zukunft zu gestalten. Meine Workshops und Seminare bieten eine spannende Mischung aus Freude am Lernen und tiefgreifenden Einblicken, um die Vielschichtigkeit der digitalen Möglichkeiten zu meistern und individuell beste Chancen zu erkennen und zu ergreifen.Mit „Digital Transformer 360“ führe ich diese Mission fort, um eine menschenzentrierte Wirtschaft zu fördern, in der Technologie Chancen schafft und soziale Verantwortung zentral ist. Mit „Marketing-Intelligenz für Solo-Selbständige“ helfe ich auch Solo-Selbständigen ihre Ziele leichter und nachhaltiger zu erreichen. Dieser Kurs kann gefördert werden.

