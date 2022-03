Andy Kulosa mit „Trailblazer of the Year“ Award ausgezeichnet

Andy Kulosa, Vorstand der SOWESPOKE AG hat den Microsoft Advertising Partner Award „Trailblazer of the Year“ gewonnen. Microsoft vergibt diese Auszeichnung an eine Person, die Microsoft Advertising auf innovative und ansprechende Weise fördert und die Markenbekanntheit und -affinität von Microsoft Advertising sowohl bei ihren Kunden als auch in der Branche steigert.

Der digitale Business-Punk Andy Kulosa wird somit für herausragende Leistungen nach gut einem Jahr der Partnerschaft ausgezeichnet. Sein Ziel war es einen „Service Layer“ zwischen Microsoft und Agenturen zu etablieren, um Agenturen einen schnellen und erfolgreichen Zugang zu Microsoft Ads zu ermöglichen.

Durch den Aufbau einer „Microsoft Only Taskforce“ können Supportanfragen der teilnehmenden Alliance-Partner schnell und unkompliziert bearbeitet werden.

Die Realisierung des SWS-Stores bietet einen weiteren Mehrwert für die Partner. Je nach Wachstums-Performance der Agentur erhalten diese SWS-Coins, welche im Store für weitere Dienstleistungen wie bspw. Konto-Optimierung, Videoproduktion oder auch Workshops eingelöst werden können.

Für zusätzliche Motivation kreierte Andy die SWS Alliance Challenge-Serie, um die Partneragenturen unterstützt durch die Taskforce anzuspornen, nicht nur die Quantität sondern auch die Qualität der Microsoft-Accounts zu steigern. Innerhalb einer animierten Gamification – dem Ocean-Race – treten Partneragenturen gegeneinander in einen Wettstreit und unterstützen dabei noch nachhaltige Umwelt-Projekte.

Andy Kulosa: „Mit einem tollen Team im Rücken sowie als Partner von Microsoft fällt es einem leicht, innovativ zu sein und eine Vorreiterrolle zu übernehmen.“

Mit SOWESPOKE vertrauen Sie auf die Expertise von über 200 Kommunikations- und Digital-Spezialisten. Unser Spektrum reicht von Strategie über Beratung, von der Entwicklung kreativer Kommunikationskonzepte bis hin zur konkreten Umsetzung komplexer digitaler Lösungen. Unsere Unternehmenswerte beruhen auf einem tiefgreifenden Verständnis für Prozesse, Marken und Technologien. Und doch verlieren wir bei aller Technik das Wichtigste nie aus dem Auge: den Menschen! www.sowespoke.com

