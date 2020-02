Anette Massar: Menschen entwickeln – Zukunft gestalten

Als Sparringspartnerin und Ideengeberin unterstützt Anette Massar Menschen und Organisationen mit wertvollen Impulsen und zukunftsweisenden Perspektiven

VUCA ist kein theoretisches Konstrukt – wir befinden uns mittendrin. Wo früher feste Strukturen funktionierten werden heute Agilität und Flexibilität gefordert. Dies stelle Menschen und Organisationen aktuell vor große Herausforderungen. Anette Massar, Sparringspartnerin und Ideengeberin, weiß: „Eine effektive Zusammenarbeit und die volle Kraft gebündelter Potenziale sind für den künftigen Unternehmenserfolg ausschlaggebend.“

Leider sehe die Realität in vielen Unternehmen jedoch anders aus. Veränderungen sorgen unter den Mitarbeitern für Unruhe und diese nutzen nicht den Spielraum sich selbst zu organisieren. Es fehle weitestgehend an Selbstverantwortung und agileren Arbeitsweisen. Doch auch die Führungskräfte seien gefordert, denn mit der Digitalisierung steigen auch deren Anforderungen. „Mein Ziel ist es Menschen und Organisationen zu entwickeln. Sie für Herausforderungen und Entscheidungen zu stärken“, erklärt Anette Massar, die neben Einzel- und Teamcoachings auch Trainings und Workshops anbietet.

Ihre Expertise zieht Sie dabei aus der Verbindung von Management und Psychologie. Für sie steht fest: „Wenn Einzelne im Team eine Akzeptanz für die Unterschiedlichkeit der anderen Person entwickeln, wenn sie es als einen Mehrwert empfinden, dass jemand anders „tickt“, dann gelingt zielführende und unterstützende Zusammenarbeit.“ Nach diesem Grundsatz schnürt sie für verschiedenste Veränderungsprojekte das passende, individuelle Maßnahmenpaket.

Wer sich als Projektleiter klar positionieren, die Gesundheit im Unternehmen fördern will, sein Team zu einem selbstgesteuerten Team wandeln und mehr Akzeptanz der Mitarbeiter möchte, der sei bei Anette Massar genau richtig. „Ich bin davon überzeugt, dass der größte Teil des Problemlösepotenzials in jedem Menschen selbst vorhanden ist. Ich entwickle mit Ihnen Wege, für Herausforderungen der Zukunft, tragfähige Lösungen zu gestalten. Dabei bin ich sehr beharrlich bis herausfordernd, provokativ in meiner Rolle und bleibe zugleich ein konstruktiver, kreativer und wertschätzender Begleiter auf Augenhöhe“, erklärt Massar abschließend.

Mehr zu Anette Massar, Menschen entwickeln – Zukunft gestalten, erfahren Sie auf Ihrer neuen Website unter: www.massar.coach

Anette Massar | Menschen entwickeln – Zukunft gestalten

Wo vor einiger Zeit noch feste Strukturen funktionierten, ist heute Agilität und Flexibilität gefragt – wir spüren es alle: Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Menschen und Organisationen müssen sich entwickeln, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Das stellt viele vor große Herausforderungen.

Anette Massar verbindet ihre Expertise aus Management und Psychologie und setzt für den Unternehmenserfolg auf den Menschen. Sie ist davon überzeugt, dass das Problemlösepotenzial bereits in jedem Menschen verankert ist und genau dabei möchte sie als Sparringspartnerin und Ideengeberin unterstützen – für eine erfolgreiche Veränderung.

Kontakt

Massar Managementberatung

Anette Massar

Oberbornstraße 4

61381 Friedrichsdorf

+49 6172 1239055

kontakt@massar.coach

http://www.massar.coach

Bildquelle: Uwe Klössing | www.werdewelt-berlin.info