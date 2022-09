Angela Elis (ARD, ZDF, 3SAT) schreibt über „Quarter-Life-Krise“

Gerade Berufseinsteiger sind auf optimale Bedingungen beim Berufseinstieg angewiesen, werden aber oft in Stich gelassen oder haben keine geeignete Unterstützung.

(Berlin, Leipzig) „Eine Studie, in deren Rahmen 1.000 junge Berufstätige Menschen im Alter von 25 bis 33 Jahren vom Marktforschungsinstitut Censuswide befragt wurden offenbart ein erschreckendes Ergebnis. Demnach gaben 67 % der Befragten an, dass sie bereits Erfahrungen mit der sogenannten „Quarter-Life-Krise“, also einer starken Verunsicherung, Erfahrungen gemacht haben.“

Wer ins Berufsleben startet, schwankt meist zwischen verschwommenen Vorstellungen, was er, sie oder es eigentlich will und etwas zu großen Träumen. Deshalb ist das Wissen um die eigene Persönlichkeit zunächst das A und O. „Persönlichkeit ist wie das Salz in der Suppe“, sagt Angela Elis, die sich in ihrem neuen Buch „On AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ damit auseinandersetzt, wie ich es schaffen kann, ein eigenes Standing zu gewinnen und Souveränität in meinem Wünschen, Wollen und Wirken. Die erfahrene Moderatorin (ARD, ZDF, 3sat und Bühne) und Expertin für „Kommunikation und Erfolg“ hat selber zwei Kinder, das eine steht am Ende des Studiums und das andere vor der Frage, ob es eher eine Ausbildung oder ein Studium werden soll.

„Jugendliche sind ja wie ungeschliffenen Diamanten, die ganz viel Potential zum Funkeln in sich tragen und trotzdem in der Gefahr stehen, sich zu verzetteln oder in etwas hineinzuzwängen. Die beiden größten Killer der Selbstwirksamkeit sind dabei, „Nie-bei-sich-angekommen zu sein“ oder „Sich-selber-abhanden-gekommen-zu-sein“, so Angela Elis. Aus mehr als 25 Jahren Erfahrung weiß sie, dass hier die größten Hebel für positive Veränderungen in der Selbstklärung und Bewusstwerdung liegen und dass Verhaltensänderung immer erst eine Einstellungsänderung braucht, zum Beispiel um die inneren Kritiker oder Saboteure dankend aus meinem Leben verabschieden zu können und mir etwas zuzutrauen.

Einfach nur das Abziehbild von jemandem zu sein oder von jedem etwas sein zu wollen, führt nicht zum Erfolg. Besser ist es, den eigenen Typ zu kennen. Rein handwerkliche Tipps & Tricks, zum Beispiel, wie man gehen oder stehen oder die Hände halten sollte, reichen übrigens nicht aus, denn sie sind unter Druck und Stress nicht abrufbar. Man fällt dann in die alten Verhaltensmuster zurück, wenn noch keine neuen Muster verinnerlicht wurden. Zudem können Berufseinsteiger*innen im Bewerbungsgespräch oder Video auch nicht erst lange überlegen, wie etwas am besten gemacht wird. Wunschverhalten muss deshalb vorab eingeübt werden, damit es schließlich verkörpert werden kann und immer parat ist.

Wer hier nur auf abgesichertes Verhalten setzt, zum Bespiel durch Ablesen oder auswendig lernen, hat schlechte Karten, denn solche Sicherheitsseile schränken die Ausdrucksfähigkeit und Wirkung ein. Nicht umsonst ist Glück eine Überwindungsprämie und Geisteshaltung und nur wer sich in die Höhle des Drachen wagt, kann auch den Schatz erobern.

Ein letzter Punkt, von vielen weiteren, die im Buch „ON AIR“ zu finden sind: Jugendliche heute wollen meist erstmal wissen, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen. Sie sind nicht so zur Funktionstüchtigkeit erzogen wie die Kriegskinder und deren Nachkommen, die noch den Überlebenskampf in sich tragen. Hier gilt es zu lernen, dass nicht immer der direkte Weg zum Ziel führt und manchmal auch Umwege tolle Chancen eröffnen und besondere Kompetenzen herausbilden. Daher auch in Krisenzeiten oder bei Rückschlägen einfach weiter gehen, ohne das Fernziel aus den Augen zu verlieren.

Tipp am Ende: WWW – Dreimal „W“ für Deine Wirksamkeit

Wie relevant ist das, was Du zu sagen hast?

Wie verständlich ist es?

Wie viel Kraft hat das, was Du ausdrücken willst?

Experten, die das Buch „ON AIR“ vorab gelesen haben, haben sich begeistert gezeigt. Unter anderem sagt Ulrike Luckmann, Journalistin und Texterin, folgendes: Angela Elis fasst in ihrem Buch: „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ zusammen, was Mann und Frau für einen perfekten Auftritt braucht. In den Themen „Kommunikation, Performance und Erfolg“ ist sie zuhause und weiß, wie kommunikative Herausforderungen zu bewältigen sind. Das gibt sie ihren Lesern praktisch und sofort umsetzbar mit auf den Erfolgsweg. Für diejenigen, die einen schnellen Rat brauchen, hebt sie die wichtigsten Fakten auf jeder Seite hervor. Zum Vertiefen können die Leser die „Tipps & Tools“ in jedem Kapitel nutzen und das Buch auch als Arbeitsbuch verwenden. Großes Kompliment! Sehr gelungen. Sehr empfehlenswert.“

Frank Asmus, Top Executive Coach, Speaker, Autor schreibt in seiner Rezension: „Es ist ein Genuss, dieses Buch zu lesen, weil Angela Elis, seit über 25 Jahren TOP-Moderatorin und Coach, darin nicht nur ihren eigenen Weg beschreibt vom schüchternen Mädchen zur herausragenden Performerin. Darüber hinaus gelingt es ihr, alle Fragen und Bedenken aufzugreifen, die sich stellen, wenn es darum geht, sich vor anderen, auf der Bühne oder vor der Kamera zu zeigen. Wie kann ich am besten mit meiner Auftrittsangst umgehen? Wie bekomme ich eine vollmundige Stimme? Wie kann auch ich schlagfertig werden und Charisma ausstrahlen? All das und noch viel, viel mehr beantwortet Angela Elis in diesem Buch. Unbedingt lesenswert!“

Über Angela Elis

Angela Elis ist seit mehr als 25 Jahren Moderatorin (ARD, ZDF, 3sat und Bühne) und Expertin für „Kommunikation & Erfolg“ sowie qualifiziert als „Systemischer Coach“ (ISCO-Akademie) und „Business- und Resilienzcoach“ (HBT-Akademie).

In der Neuerscheinung „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ – egal, ob Online, auf der Bühne oder vor der Kamera teilt sie alles, was sich in der Praxis bewährt hat und berichtet auch von ihrem Weg von der schüchternen Sächsin aus der DDR hin zur TOP-Moderatorin und „Rampensau“. Was waren wichtige Schritte? Was hat am meisten geholfen? Wie kann ich mich von der Raupe zum Schmetterling verwandeln? Oder wie nach einer Krise oder einem Schicksalsschlag wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen?

Dieses Buch ist eine Schatzkiste mit 45 hilfreichen Tools & Tricks und einem ultimativen, ganz privaten Geheimtipp wie Sie „WERTvoll zum Erfolg“ gelangen.

Was Angela Elis ausmacht?

Sie ist eine geistige Hochleistungssportlerin und hat einen großen Schatz an Erfahrungen.

Sie arbeitet ausgesprochen gern und dabei am liebsten mit Witz und Humor.

Regelmäßige Kolumne/Rubrik/Format:

– Tatü-Tata – frag Angela

– Die größte kommunikative Kacke der Woche

– Sicher, souverän und selbstbewusst – Das BESTE rausholen, QUALITÄT sichtbar machen

– Krise heißt: Leg Dich ins Zeug, werde besser!

Warren Buffett sagte, in einer Inflation oder Krise ist die beste Investition die in sich selbst.

Informationen zum Buch

Titel: On Air

Seiten: 168

Verlag: Burdon Verlag

Hardcover ISBN: 978-3-949869-56-3

E-Book ISBN: 349869565

Bestellmöglichkeit: https://onair.angela-elis.de/

