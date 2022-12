Angelpreneur: Woran man erfolgreiche Startups erkennt

Angelpreneur ist ein innovatives Franchise Consulting Unternehmen, welches auf der Suche nach profitablen „Early Stage Startups“ ist. Um diese Startups zum Erfolg zu führen, kann das Unternehmen auf über 40 Experten aus verschiedenen Gebieten und ein unvergleichliches Netzwerk zurückgreifen. Gleichzeitig können Investoren vom wirtschaftlichen Erfolg dieser Startups profitieren. Anhand welcher Merkmale erkennt Angelpreneur, ob es sich um ein profitables Startup handelt? Der CEO von Angelpreneur, Farshad Abbashadez, steht Rede und Antwort zu dem Thema in diesem Artikel.

Covid-Pandemie trennte Spreu vom Weizen

In den vergangenen Jahren mussten viele Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen. Nur wirklich profitable und resiliente Geschäftsmodelle hatten in der Zeit von Lockdowns und Unsicherheit die notwendigen Ressourcen, um das eigene Business aufrechtzuerhalten oder im Idealfall sogar auszubauen. Insofern waren die vergangenen Jahre ein wirklicher Härtetest. Unternehmen, die diese Zeit gut überstanden haben, fallen natürlich in die Zielgruppe von Angelpreneur. Diese Startups gilt es dann Schritt für Schritt noch resilienter und profitabler zu machen, indem die Möglichkeiten der Implementierung von Franchise-Prozessen untersucht werden. Franchise-Konzepte haben sich als besonders stabil in der Krise herausgestellt und stellen einen eleganten Weg dar, zu skalieren.

Branding bestimmt den Preis

Die Einzigartigkeit des jeweiligen Brandings ist ein weiterer wichtiger Faktor in der Selektion von Angelpreneur. Je unnachahmlicher die Marke, desto besser fürs Business. Wie heißt es so schön: „Marketing bringt die Menschen, Branding bestimmt den Preis!“. Deshalb sind beide Elemente so wichtig und in Einklang zu bringen, was mit dem richtigen Businesskonzept und dem richtigen Netzwerk hervorragend funktioniert. Wer einen Wiedererkennungswert aufweisen kann und nicht beliebig in den Köpfen der Menschen austauschbar ist, hat sehr gute Voraussetzungen als Startup. Um den Rest kümmern sich die Experten von Angelpreneur.

Die Menschen hinter dem Brand

Natürlich ist ein weiterer wichtiger Faktor, der Faktor Mensch hinter dem jeweiligen Brand. Wie sind die unternehmerischen Skills, welche Visionen und welche Werte werden geteilt? Viele Startups scheitern, weil die falschen Personen beteiligt sind, nicht weil das Konzept zum Scheitern verurteilt ist.

An dieser Stelle hilft die Erfahrung von Angelpreneur. Es wird sehr schnell erkannt, ob die Positionen mit den richtigen Menschen besetzt sind und ob genug unternehmerisches „Feuer“ vorhanden ist, um den Weg zum Erfolg auch zu gehen. Zahlen, Daten, Fakten und Prognosen sind eine Sache, wenn diese nicht von Menschen umgesetzt werden, ist auf Dauer kein Erfolg zu erzielen.

Umsatz wichtiger als Gewinn

Besonders in einer frühen Phase des Startups, der für Angelpreneur interessant ist, ist Umsatz weitaus wichtiger als Gewinn. In dieser Zeit muss das Unternehmen dafür sorgen, dass das Fundament für weiteres Wachstum gelegt wird. Sinnvolle Investitionen für das eigene Wachstum kosten nunmal Geld. Insofern wird das Thema Profit erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant. Der erzielte Umsatz zeigt an, dass es hier einen Bedarf und damit ein echter Business-Case vorliegt. Sollte noch nicht einmal Umsatz erzielt werden, ist das noch nicht per se ein Hinderungsgrund, mit Angelpreneur zusammenzuarbeiten, doch dann muss das Geschäftsmodell wirklich einzigartig, innovativ und vielversprechend sein.

