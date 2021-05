Ankündigung: Erstes ecoDMS Rolling Release Update mit neuen Funktionen kommt im Juni 2021

Im Juni erscheint das erste Rolling Release für das Dokumenten-Management-System ecoDMS.

Aachen, im Mai 2021. Für das beliebte Dokumenten-Management-System ecoDMS erscheint im Juni 2021 das erste Rolling Release. Das Update wird neue Funktionen enthalten und die Leistung und Stabilität der Software verbessern. Der genaue Erscheinungstermin wird schon bald von den Aachenern bekanntgegeben.

Mit dem neuen Lizenzmodell und den damit verbundenen Rolling Releases profitieren die ecoDMS-Kunden von vielen Vorteilen. Für die Dauer des gewählten Zeitraums versorgt die ecoDMS GmbH die Nutzer immer wieder mit neuen, kostenlosen Software-Updates. Diese können im Gegensatz zum alten Lizenzmodell neben Verbesserungen, Aktualisierungen und Bugfixes auch brandneue Funktionen enthalten. Die Wahl des Update-Zeitraums bietet dabei langfristige Planungssicherheit.

Das erste Rolling Release wird von der ecoDMS GmbH für Juni 2021 angekündigt. Die Nutzer dürfen sich unter anderem auf eine beschleunigte und optimierte Texterkennung ihrer Dokumente freuen. Die automatische Volltextindizierung von ecoDMS gibt mit dem neuen “Turbo” so richtig Gas und liest die Texte schneller und effektiver denn je.

Außerdem erkennt die OCR von ecoDMS mehr Sprachen und kann auf vielfachen Kundenwunsch als Standard für alle Dokumente aktiviert werden. Auf diese Weise können zum Beispiel Dokumente, die bereits im Vorfeld eine andere Volltexterkennungs-Software durchlaufen haben, bei der Archivierung noch einmal neu von ecoDMS gelesen, erkannt und mit den ecoDMS-Text-Informationen gespeichert werden.

Eine weitere Neuerung gibt es für den Export und Versand von archivierten Dokumenten. Denn hier kann nun der Dateiname indiviudell konfiguriert werden.

Die brandneue, intuitive Benutzeroberfläche von ecoDMS ist bei den ecoDMS-Nutzern besonders gut angekommen. Die moderne Kartenansicht mit direkter Vorschau und allen Dokumenten-Informationen ist praktisch in der Anwendung und schnell zu lesen. Das Juni-Update bringt hierfür eine weitere Zoomstufe mit sich, die die Ansicht noch größer machen lässt. Mit dieser neuen Zoomstufe bietet ecoDMS insgesamt vier individuell auswählbare Einstellungen der Kachelansicht an.

Für alle Windows-Nutzer gibt es mit dem ecoDMS-Update außerdem einen Silent Installer. Dieser erlaubt die unbeaufsichtigte Installation des ecoDMS Clients und PDF/A-Druckers unter Windows. Bei Linux-basierten Beriebssystemen ist diese Art der Installation nahezu Standard. Denn Linux bedient sich meistens an unbeaufsichtigter Setups. Installiert der Nutzer beispielsweise ecoDMS über die Konsole, müssen in der Regel keine bzw. nur ganz wenig Setup-Fenster durchgeklickt werden. Man erhält am Ende nur die Meldung, dass die Software installiert wurde. Mit dem Silent Installer wird diese bequeme Installation jetzt auch für ecoDMS unter Windows möglich. Damit fallen die Klicks durch jedes einzelne Installationsfenster weg und das Programm ist nach einigen Sekunden komplett auf dem PC installiert.

Dies ist nur ein kleiner Auszug der vielen Möglichkeiten mit ecoDMS. Mit ecoDMS digitalisieren, archivieren, verwalten und finden die Nutzer alle Dokumente schnell und einfach am PC, Smartphone und Tablet. Die Software bietet umfangreiche Funktionen wie zum Beispiel eine automatische Dokumentenablage und Sicherung, Filter- und Suchfunktionen (inkl. Volltextsuche), Export, Versionsverwaltung und vieles mehr. Die Lebenslange-Lizenzpreis-Garantie bietet dabei einen stetig gleichbleibenden und absolut fairen Lizenzpreis.

Mehr unter www.ecodms.de

Über die ecoDMS GmbH

In der digitalen Welt und den damit verbundenen Richtlinien zur Aufbewahrung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen erhält das elektronische Archiv einen immer höheren Stellenwert. Die ecoDMS GmbH bietet erstklassige Archivierungssoftware für Firmen und Privatleute zu besonders fairen Konditionen an.

Firmenprofil

Die ecoDMS GmbH, mit Sitz im nordrhein-westfälischen Aachen (Deutschland), bietet Archivierungssoftware für Privatleute, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Mit einem einzigartigen Entwicklungs- und Preismodell hebt sich die Softwarefirma bei den zahlreichen Mitbewerbern ab. Ein moderner Vertriebsweg, der umweltschonende Verzicht auf Datenträger und Postversand sowie der Verzicht auf Fremdlizenzen ermöglichen besonders faire Preise. Die Kosten für die Archivsysteme inklusive Volltexterkennung und jeglicher Plugins sind einmalig in der Branche.

Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden durch die applord GmbH. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat applord das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivierungssoftware.

Der große Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm haben schließlich die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Am 01.10.2014 haben die beiden Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als neue Säule der applord Holding Europe eröffnet. Sämtliche Vertriebsrechte des Software-Pakets “ecoDMS Archiv” hat die applord GmbH auf die ecoDMS GmbH übertragen. Inzwischen erfreut sich das IT-Unternehmen europaweit an tausenden, zufriedenen Nutzern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

Zusammen mit den Firmen applord, appecon und applord Information Technologies bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Die Firmensitze in Deutschland und Österreich agieren europaweit. Die applord-Gruppe steht für hochmoderne und ausgereifte IT. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die applord-Gruppe ein breites Leistungsspektrum.

Einzigartiges Vertriebsmodell

Der Verkauf erfolgt bei ecoDMS über das Internet. Mit ein paar Mausklicks können die Kunden bargeldlos Lizenzen und Support im Onlineshop erwerben. Die Zustellung erfolgt anschließend schnell und umweltschonend per E-Mail. Vor dem Kauf können sich die Benutzer auf der Herstellerwebseite ausführlich informieren. Jegliche Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sind abrufbar. Die Handbücher beschreiben die Installationsschritte, Einstellungen und Funktionen der Produkte im Detail. Außerdem gibt es kostenlose Videos und eine Demoversion.

