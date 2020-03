Anti Aging & dauerhafte Haarentfernung mit Laser

in Ingolstadt

Sichtbare Ergebnisse vom Belezza Kosmetikstudio.

Es gehört zu den Grundbedürfnissen eines Menschen, möglichst schön auszusehen und sich dadurch gut zu fühlen. Die kleinen Fältchen und Alterungserscheinungen im Gesicht sind daher natürlich völlig unerwünscht und sollen nach Möglichkeit deutlich minimiert werden. Dafür ist nicht der Schritt zum Skalpell nötigt, ein zeitgemäßes Anti Aging aus Ingolstadt setzt auf schonende und dennoch effektive Alternativen. Die Haut wird sichtbar entschleunigt, altert langsamer und Fältchen reduzieren sich Zusehens.

Auch wenn eine Anti Anging Behandlung in Ingolstadt scheinbar einfach und simpel erscheint, so ist sie dennoch eine Herausforderung für jede Kosmetikerin. Das umfangreiche Einschätzen der Hautbeschaffenheit, die Wahl der richtigen Behandlung und die Handhabung unterschiedlicher Geräte und Kosmetika erfordern eine fundierte Ausbildung und vor allem jahrelange Erfahrung. Beide Aspekte vereinen sich im Belezza Kosmetikstudio.

Eine Gesichtsbehandlung in Ingolstadt kann nach verschiedenen Methoden durchgeführt werden. Eine sehr effektive Variante ist das Hydafacial in Ingolstadt, das eine Kombination von Reinigung der Haut und gleichzeitigem Peeling miteinander vereint. Zudem wird beim Hydrafacial in Ingolstadt Extraktion, Hydratation und antioxidativer Schutz geboten. Das klare und schnell sichtbare Ergebnis dieser Gesichtsbehandlung in Ingolstadt sorgt für ein angenehm schönes Hautbild, da es die Haut vitalisiert und ihr Feuchtigkeit spendet.

Technisch gesehen wird beim Hydrafacial in Ingolstadt durch den Aufsatz eines Vortex die besondere Wirkung erreicht. Durch ihn können die bei der Gesichtsbehandlung in Ingolstadt verwendeten Seren deutlich besser in die Haut gelangen, zugleich werden die abgestorbenen Hautzellen mit Kleinstdiamanten ausgesprochen schonend entfernt und abgesaugt. Mit dieser Gesichtsbehandlung in Ingolstadt sind nicht nur sofort erste Ergebnisse in Form eines verbesserten Hautbildes sichtbar, sondern die Haut wird insgesamt gesünder. Gerade bei schwierigen Hauttypen, die durch erweiterte Poren auffallen, besonders fettig sind oder zu einer Akne neigen, bessert sich das Hautbild nachhaltig. Selbst bei einer vorliegenden Hyperpigmentierung kann dieses Anti Aging in Ingolstadt bedenkenlos durchgeführt werden. Insgesamt eignet sich das Hydrafacial in Ingolstadt für jeden, der seiner Haut etwas Gutes tun möchte. Jüngere Hauttypen freuen sich über diese Art der Gesichtsbehandlung in Ingolstadt gleichermaßen wie dünne Hauttypen oder alternde Haut. Fettige Hauttypen sind für eine diese Zuwendung ebenso dankbar wie eine trockene Haut.

Kontakt:

Webseite: https://bellezzakosmetik-in.de

Tel: 08411/2148569

E-Mail: info@bellezzakosmetik-in.de

Wir sind Ihr Ansprechpartner rund um Gesichts-, Körper-, Hand- und Fußpflege in Ingolstadt und Umgebung.

Firmenkontakt

Bellezza Kosmetikstudio

Jasmin Scarpino

Spitalstr. 8

85049 Ingolstadt

08411/2148569

info@bellezzakosmetik-in.de

https://bellezzakosmetik-in.de/

Pressekontakt

IMS-Deluxe

Luciano Longo

Mainparkstr. 1

63814 Mainaschaff

06021/8629465

info@ims-deluxe.de

http://www.ims-deluxe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.