Antonja bricht mit Rock-Song ein Tabuthema!

Von der Live Tour ins „Burnout“, RTL und VOX berichten!

RTL und VOX berichten exklusiv über den Song „Burnout“ und die Sängerin.

Der Song ist sehr eingängig und die Botschaft ist klar: Burnout ist kein Tabuthema mehr. Antonja will mit ihrem Song aufklären und Betroffenen Mut machen, dass sie nicht alleine sind. Der Song ist auch ihre ganz persönliche Geschichte.

Die Sängerin erleidet 2007 selbst ein Burnout. Antonja erzählt über ihren selbstzerstörerischen Umgang und Weg bis zum Burnout und warum es kein Tabu mehr sein darf, offen darüber zu sprechen.

„Ich wollte mit diesem Song ein Zeichen setzen und anderen Menschen helfen, die mit ähnlichen Problemen kämpfen“, sagt Antonja. „Burnout ist kein Tabuthema mehr – wir sollten darüber offen reden und aufklären, was man tun kann, um vorzubeugen oder damit umzugehen.“

Antonja arbeitet lange in der Musikbranche, hat große Erfolge gefeiert, viel erlebt und herbe Schicksalsschläge einstecken müssen. Der Einstieg ins professionelle Musikgeschäft kam quasi über Nacht mit einem Nr.1 Hit. Sie war jung und ist mittlerweile eine erfahrene Musikerin. Mit über 4000 Liveshows in den letzten 20 Jahren und ihre Hits auf über 6 Millionen verkaufter Tonträger hat die Sängerin einiges erreicht und erlebt, jetzt spricht sie offen wie noch nie über ihr eigenes Burnout.

Mit einem offenen und emotionalen Social Media Post kündigte Antonja den Fans ihren Rock Song „Burnout“ an und trifft damit den Nerv der Zeit.

„Es war das Jahr 2007 im März. Mein Körper, mein Geist, meine Seele wollten nicht mehr. Nach vielen Live Auftritten und unter dem Druck jedem alles recht machen zu wollen, auch getrieben von Existenzängsten und einer Aneinanderkettung von Ereignissen brach ich in einem Düsseldorfer Hotel zusammen. Das Ergebnis, Notaufnahme-Krankenhaus! Diagnose „BURNOUT“. Es waren der gesamte Druck der Branche, psychische Belastungen, zusätzlich ein Magendarm Virus auf Tour, der gab mir dann den Rest denn ich nahm Medikamente und machte weiter obwohl mir geraten wurde abzubrechen. Bin dadurch abgemagert bis auf 42 Kilo und war wochenlang auf Reha. Dennoch, ich habe daraus gelernt und bin aus dieser Erfahrung gestärkt hervorgegangen.“

Fans bedanken sich für ihre Offenheit und finden es sehr Mutig, dass Antonja damit an die Öffentlichkeit geht denn Burnout ist nicht nur in der Business Welt, sondern in allen Bevölkerungsschichten wie auch in der Musikbranche immer noch ein Tabuthema.

Diese Offenheit kam sehr gut an und viele Fans und Musiker haben sich geoutet davon betroffen gewesen, oder noch betroffen, zu sein. Gerade die Corona Zeit, der Leistungsdruck, der Krieg in der Ukraine, allem gerecht werden zu wollen, die steigenden Kosten, Existenzängste, dass alles geben ihre Fans als schwere Belastung an.

Die Sängerin feierte schon vor ihrem musikalischen Wandel zur Rockmusik im Schlager Genre als „Antonia aus Tirol“ viele Jahre große Erfolge, gemeinsam mit Dj Ötzi landete sie den Nr.1 Hit „Anton aus Tirol“. Eroberte als Solo Künstlerin immer wieder die Charts mit Hits wie „Er hat ein knallrotes Gummiboot“, „1000 Träume weit-Tornero“ und vielen mehr. Rockmusik war immer schon ein Teil ihrer Live Shows. Sie hat als Party Queen aber auch die Schattenseiten des Erfolgs kennengelernt.

Sicherlich stecken auch derartige Erlebnisse hinter der Entscheidung der Sängerin, in ihrem Leben nochmal komplett etwas zu verändern? Sie wollte eine musikalische Veränderung und folgt jetzt ihrer lange schlummernden Leidenschaft, der Rockmusik. Die Sängerin verließ damit 2021, für die Musikwelt völlig überraschend, das Schlager Genre, einen für sie sicheren Hafen und wechselt kurzerhand das Musikgenre, ihr Image und auch den Künstlernamen.

„Für immer“ wie Antonja ganz klar zu verstehen gibt, „Rock’n’roll ist nicht nur Musik, sondern ein Lebensgefühl“. Eine Rückkehr in ihr früheres Genre wird es nicht geben.

Rocklady Antonja stellt auch klar, „Wenn es mir um Geld, sichere Liveauftritte und dergleichen gehen würde dann hätte ich nichts verändert. Ich fühle mich jetzt frei in meinem kreativen Schaffen von Musik und Themen, das macht mich glücklich.“

Als Sängerin und Songwriter schreibt Antonja jetzt mit ihren Musikern und ihrem Team gerne Songs aus dem Leben, dabei sind immer wieder auch persönliche Erfahrungen Bestandteil in ihren Texten.

Die Rock-Single „Burnout“ von Antonja ist weltweit als Download und auf den Streaming Portalen erhältlich. Das Musikvideo zum Song erreichte kurzerhand über eine halbe Million Klicks. Sie möchte diesem wichtigen Thema noch mehr Gehör verschaffen und das macht sie mit Musik.

Antonja wird mit ihrer Band und ihrem internationalem Rock Programm 2023 auf weltweite Live Tour gehen. Die Planung läuft auf Hochtouren. Erste Termine auch in den USA und für Deutschland und den Rest Europas werden im Herbst bekannt gegeben.

Mit ihrer Debut Single „What a Night“ erlangte Antonja bereits auch größere internationale Aufmerksamkeit, sie stieg weltweit in die iTunes Rock-Charts ein, in Deutschland bis auf Platz 6 und platzierte sich auch in den USA in den Top 100. Der Anfang ist getan. Nun plant die österreichische Sängerin ihre nächsten Singles, bis zu ihrem Album, welches ende 2022 erscheinen soll, werden noch mehrere Rock-Singles folgen.

