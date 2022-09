Anwendungsbeispiele für Drahtbiegeteile:

Schutzgitter und Körbe aus Draht

Drahtbiegeteile begleiten unseren Alltag, tun zuverlässig ihren Dienst und werden von den meisten Menschen doch kaum wahrgenommen. Grund genug, einige typischen Drahtbiegeteile etwas ausführlicher vorzustellen.Schutzgitter sind solche klassischen Drahtbiegeteile, die in vielen Bereichen und Branchen eingesetzt werden. Da sind zum einen Lampenschutzgitter. Zu ihnen zählen die Schutzgitter für Fahrzeugbeleuchtungen von beispielsweise Nutzfahrzeugen wie Traktoren, Anhängern, Lkws oder Baumaschinen. Zum anderen Schutzgitter, die die Beleuchtung in Produktions- und Lagerhallen vor mechanischer Beschädigung schützen. Auch Kameras oder die Beleuchtung von Fluchtwegen können durch Schutzgitter effektiv geschützt werden.In der Industrie haben Schutzgitter weitere wichtige Anwendungsbereiche: Drahtbiegeteile schützen in Form massiver Schutzgitter ganze Maschinen oder Maschinenteile, sie sichern Belüftungen oder Ventilatoren ab und verhindern Unfälle.Im Baubereich kommen gebogene und geschweißte Drahtmatten bzw. Bewehrungsgitter zum Einsatz, um Bauteile zu verstärken. Größe, Drahtdurchmesser und Maschung richten sich dabei nach dem individuellen Bauprojekt.Weitere Einsatzbereiche der Drahtbiegeteile in Form von Gittern ist unter anderem die Küchentechnik, wo Auffang- oder Abtropfgitter, Roste, Gestelle aber auch unterschiedlichste Gitterkörbe (Einhängekörbe, Wäschekörbe etc.) verwendet werden.Und auch die Tierhaltung kommt nicht ohne Drahtbiegeteile aus – man denke nur an Käfige und Volieren in unterschiedlichen Größen und Stärken.Individuelle Schutzgitter nach Maß fertigen erfahrene Spezialisten für Drahtbiegeteile, wie die DBS Drahtbiege Solutions GmbH. Ob in Kleinserien oder in größerer Stückzahl: Bei DBS geht man gerne auf jeden Kundenwunsch ein!

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

