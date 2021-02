AOC im Team mit Red Bull Racing Esports

Amsterdam, 12. Februar 2021 – Displayspezialist und Weltmarktführer für Gaming-Monitore AOC baut seine Partnerschaft mit dem Gaming-Giganten Red Bull weiter aus und unterstützt ab sofort auch dessen Simracing-Sparte Red Bull Racing Esports.

Exzellente Fahrqualitäten, Reaktionsvermögen und Fitness sind das eine. Aber ohne die richtige Hardware geht im eSport gar nichts. AOC stellt daher den Rennfahrern von Red Bull Racing eine Reihe erstklassiger Monitore zur Verfügung, damit sie sich auf ihre Wettkämpfe optimal vorbereiten können. So wurde zum Beispiel die Red Bull Racing Erena in Milton Keynes, Großbritannien, komplett mit Hochleistungsmonitoren, wie dem AOC AGON AG273QZ oder dem Curved-Modell AOC AGON AG273QCX, ausgestattet. Im Gegenzug profitiert AOC von dem Know-how und dem Feedback der Gamer für die Entwicklung immer leistungsstärkerer Simracer-Displays und den weiteren Ausbau seines umfassenden Portfolios.

AOC arbeitet bereits seit langem mit Red Bull zusammen und stellt bei diversen Turnieren Gaming-Monitore in Spielen wie League of Legends und Counter-Strike: Global Offensive zur Verfügung. Jetzt freuen sich die Macher und Entwickler von AOC auf die Herausforderungen des Simracings.

Upgrade für die schnellsten Stiere der Welt

Zur Mannschaft von Red Bull Racing Esports gehören einige der besten Gamer der Welt. Zwei Jahre in Folge gewannen sie die Team-Meisterschaft in der F1 Esports Pro Series. Darüber hinaus wurde der Spitzenfahrer Sebastian Job 2020 zum iRacing-Weltmeister gekrönt, nachdem er den Porsche TAG Heuer Esports Supercup-Titel gewann, während das Forza-Team den LeMans-Esports-Titel mit nach Hause nahm.

AOC ist stolz darauf, die Racing-Division und die Trainings-Facility des Teams am Unternehmenssitz von Red Bull Racing unterstützen zu können: “Die Simracer von Red Bull Racing Esports haben bereits bewiesen, dass sie an die Spitze gehören. Mit ihrem Feedback wollen wir die AOC Monitore weiter auf die spezifischen Anforderungen der Simracer zuschneiden und gemeinsam mit den Teammitgliedern deren Leistung auf das nächste Level heben”, sagt Stefan Sommer, Director of Marketing and Business Management bei AOC.

Mit dem richtigen Equipment Richtung Podium

Beim Simracing kommt es neben dem Geschick der Fahrer besonders auf die Leistungsfähigkeit der Monitore an. Sie müssen einen perfekten Überblick über die Rennstrecke bieten, damit die Fahrer ihre Gegner stets im Blick behalten. Außerdem kommt es hier auf superschnelle Darstellungen an, denn in der Welt des eSports zählt jede Millisekunde. Dabei ist die optimale Hardware für die einzelnen Disziplinen immer eine andere. Das Red Bull Racing Esports iRacing-Team beispielsweise bevorzugt ein Triple- oder Quad-Screen-Setup. Die F1-Division dagegen benötigt einen einzelnen Flachbildschirm und die V10-R-Fahrer bevorzugen einen einzelnen Curved-Widescreen-Monitor.

Oliver Hughes, Red Bull Racing Chief Marketing Officer, kommentiert: “Die neue Partnerschaft mit AOC berührt jeden einzelnen Punkt in unserem Simracing-Programm. In einem so hart umkämpften Sport, in dem Zehntel- und Hundertstelsekunden zählen, sind eine hohe Bildwiederholrate und eine blitzschnelle Reaktionszeit für unsere Fahrer entscheidend, um in der Poleposition zu stehen. Die High-End-Monitore von AOC wurden speziell fürs Gaming entwickelt und sind ein entscheidender Baustein für den Erfolg unserer Fahrer. Dass unser neuer eSport-Trainingsbereich auf dem Red Bull Technologie-Campus in Milton Keynes ebenfalls komplett mit den preisgekrönten Monitoren von AOC ausgestattet ist, unterstreicht noch die Ambitionen des Teams und entspricht insgesamt der hohen Qualität der Einrichtung, die wir hier aufgebaut haben.”

Mit den Monitoren von AOC steht dem nächsten Meistertitel von Red Bull Racing Esports also nichts mehr im Wege.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AOC Gaming oder folgen Sie AOC Gaming auf Facebook, Twitter oder Instagram. Besuchen Sie auch die offizielle Homepage von Red Bull, sowie die entsprechenden Auftritte bei Facebook, Twitter oder Instagram.

Über Red Bull Gaming / eSport

Red Bull verleiht Flügel – im Gaming wie im echten Leben. Wir haben Persönlichkeiten im Gaming aufgebaut und hosten und unterstützen seit langem eSports-Events. Zu den bekanntesten geförderten Sportlern gehören Streaming-Superstar Ninja, die Dota 2-Weltmeister 2019 OG und viele mehr. Wir sind Partner der League of Legends Global Esports Events und zahlreicher regionaler Ligen auf der ganzen Welt, darunter die League of Legends European Championship (LEC), Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) und die League of Legends Championship Series (LCS). Neben Red Bull Solo Q veranstalten wir Turniere wie das Red Bull Kumite, die Weltklassespielern die Chance geben, sich zu profilieren.

Erkunden Sie die Welt hinter der Dose und besuchen Sie den Hub auf www.redbull.com/at-de/tags/esports oder https://www.redbull.com/ch-de/collections/red-bull-gaming Hier befassen wir uns mit neuesten Trends in den Bereichen Gaming, eSports und Lifestyle. Darüber hinaus sind sie die erste Quelle, um sich über spannende, bevorstehende Red Bull Events zu informieren. Außerdem gibt es jeweils einen Bereich, der sich speziell an Spieler richtet, die ihre Skills verbessern wollen.

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und die global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Ob für professionelle oder private Anwendungen: Das umfassende Portfolio von AOC bietet den perfekten Monitor für jeden Bedarf – im eleganten Design und mit einer exzellenten Darstellungsqualität.

Dank seines umfassenden Angebots an High-Performance-Gaming-Monitoren ist AOC zudem die Nummer eins unter den Gaming-Monitor-Marken der Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://eu.aoc.com/

