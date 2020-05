AOC stellt neue G2-Gaming-Monitore mit 240 Hz und 0,5 ms Reaktionszeit vor

Amsterdam, 20. Mai 2020 -Displayspezialist AOC kündigt den Launch von fünf neuen Full-HD-Monitoren für anspruchsvolle Gamer an. Die drei Curved (C27G2ZU, C27G2ZE und C32G2ZE)- und zwei Flat-Screens (24G2ZU, 24G2ZE) aus der preisgekrönten G2-Serie sind 60,4 cm (23,8″), 68,6 cm (27″) beziehungsweise 80 cm (31,5″) groß und bemerkenswert stark ausgestattet. Zu den beeindruckenden Features gehören zum Beispiel eine Bildwiederholrate von 240 Hz und eine Reaktionszeit (MPRT) von lediglich 0,5 ms (80-cm-Version: 1 ms). Alle Neuerscheinungen verfügen zudem über FreeSync Premium mit LFC-Unterstützung (Low Framerate Compensation) für flüssige Darstellungen ohne Tearing und Bildruckeln.

Speziell entwickelt für eSport-Fans

Die eSport- und kompetitive Gaming-Szene wächst rasant. So werden nach Angaben des Analysten Newzoo1 die weltweiten eSport-Einnahmen im Jahr 2020 auf 1,1 Milliarden Dollar steigen, was einem Wachstum von 15,7 % gegenüber dem Vorjahr mit 950 Millionen Dollar entspricht. Auch das eSport-Publikum wird zunehmend größer und 2020 bereits 495 Millionen Menschen umfassen. Kein Wunder also, dass mehr und mehr Gamer dem eSport die gleiche Fan-Leidenschaft zutrauen wie dem Offline-Sport und sich daher zunehmend für das kompetitive Gaming interessieren.

Und da eSport quasi bereits Mainstream ist, tendieren immer mehr Spieler zu Monitoren mit Wettkampfqualitäten. Vor einigen Jahren bereits wurde eine Bildwiederholrate von 144 Hz Standard in der Szene. Heute kommen immer häufiger Panels mit 240 Hz und mehr zum Einsatz – sogar in Gaming-Laptops.

G2 – 240 Hz

Die neuesten 27″- und 31,5″-Curved-Gaming-Monitore C27G2ZU, C27G2ZE beziehungsweise C32G2ZE von AOC sind mit VA-Panels ausgestattet, die einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°, einen hohen Kontrast (3000:1) und einen großen Farbraum (120 % sRGB, 89 % AdobeRGB und 85 % NTSC) bieten. Die 60,4-cm-Varianten (23,8″) 24G2ZU und 24G2ZE verfügen über TN-Panel, die höchste Reaktionsfähigkeit ohne visuelle Artefakte gewährleisten. Tearing und stotternde Darstellungen gehören dank AMD-FreeSync-Premium-Support und variabler Bildwiederholrate (VRR) der Vergangenheit an.

Alle oben genannten Monitore empfehlen sich nicht nur für den Einsatz in anspruchsvollen Situationen, wie zum Beispiel bei Wettkämpfen. Sie eignen sich auch für jedes Genre. Ob Action- oder Rollenspiel, Ego-, Third-Person-Shooter oder Rennspiel: Ein breiter Farbraum, kräftige Farben und die schnelle Reaktionszeit machen jedes Game zu einem extrem intensiven Erlebnis.

Die passende Ausrüstung wählen

AOC bietet von den 23,8″- und 27″-Modellen zwei Ausführungen an. Die “Essential”-Version der ZE-Displays 24G2ZE, C27G2ZE und C32G2ZE ist die preisgünstigere “reduced to the max”-Variante für Gamer, denen es zuallererst auf das Panel und seine technischen Spezifikationen ankommt. Die Displays sind für die grundlegenden ergonomischen Einstellungen schwenk- und neigbar und können zudem an einen VESA-Anschluss (wie bei der Monitortischhalterung AS110D0 von AOC) montiert werden. Die reichhaltiger ausgestatteten ZU-Modelle 24G2ZU und C27G2ZU lassen sich dagegen auch in der Höhe verstellen und weisen zudem zwei eingebaute 2W-Lautsprecher sowie einen 4-Port USB 3.2 Hub auf.

Alle Neuvorstellungen verfügen über ein attraktives 3-seitig rahmenloses Design für einen schlanken Look am Wettkampfort und noch eindrucksvollere Multi-Monitor-Aufstellungen. Low-Blue-Light-Modus und Flicker-Free Technologie beugen einer Ermüdung der Augen vor, was sich besonders bei längeren Fights auszahlen wird. Und last but not least erlauben HDMI-2.0- und DisplayPort-1.2-Buchsen sowie Audioein und -ausgang den Anschluss verschiedenster Quellen.

Der AOC C27G2ZU (UVP: 339,00 EUR / 359,00 CHF) ist ab sofort erhältlich und der C27G2ZE (UVP: 319,00 EUR / 339,00 CHF) ab Juni 2020.

Die Monitore 24G2ZE (UVP: 309,00 EUR / 329,00 CHF), 24G2ZU (UVP: 329,00 EUR / 349,00 CHF) und C32G2ZE (UVP: 379,00 EUR / 399,00 CHF) von AOC sind ab Juli 2020 erhältlich.

1 https://newzoo.com/insights/trend-reports/newzoo-global-esports-market-report-2020-light-version/

Über AOC

AOC ist weltweit eine Top-Marke für Computermonitore. Hohe Qualität, erstklassiger Service, attraktives Design sowie umweltfreundliche und innovative Produkte zu einem fairen Preis sind die Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher und Vertriebspartner auf AOC setzen. Ob professioneller oder privater Nutzer, Unterhaltung oder Gaming – die Marke AOC bietet Monitore für jeden Anspruch. AOC ist ein Tochterunternehmen von TPV Technology Limited, dem weltweit größten LCD-Hersteller. https://eu.aoc.com/de/

