AOC und Riot Games im Team

AGON by AOC präsentiert mit dem AGON PRO AG275QXL den weltweit ersten offiziellen League of Legends Gaming-Monitor

Amsterdam, 4. März 2022 – AGON by AOC, eine der weltweit führenden Gaming-Monitor1- und IT-Zubehörmarken, und Riot Games präsentieren den ersten von League of Legends und seiner kultigen Hextech-Technologie inspirierten Monitor. Der AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition verfügt über ein einzigartiges Design und spezielle Funktionen, die speziell für das MOBA-Erlebnis entwickelt wurden, und wird ab März 2022 erhältlich sein.

Einzigartige Features für League of Legends Fans

League of Legends ist das beliebteste PC-Spiel der Welt. Millionen Gamer spielen es mit großem Engagement in gemeinsamen Wettkämpfen. Jetzt hat AGON by AOC den ersten Monitor entwickelt, der speziell darauf ausgelegt ist, den Spielern überall das beste Erlebnis des Rifts zu bieten – mit einzigartigen Funktionen wie Reactive Lighting für In-Game-Events.

Spielern des renommierten Titels wird sofort der unverwechselbare Stil des AG275QXL mit seinem aufregenden, von Hextech inspirierten Design auffallen, das die Welt der Magie und Technologie miteinander verbindet.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Riot Games und die Möglichkeit, unser Know-how in der Monitortechnologie mit der Magie von League of Legends zu kombinieren und ein spannendes Produkt für die Fans dieses Spiels zu entwickeln“, so Stefan Sommer, Global Head of Marketing & Business Management bei AOC International Europe.

Der AG275QXL bietet herausragende Features wie den League of Legends Modus, den LoL QuickSwitch, exklusiven Sound beim Ein- und Ausschalten, Light FX Sync und das LoL Signature OSD-Design.

Der Bezug zu League of Legends ist bei diesem Monitor in jeder Hinsicht – im wahrsten Sinne des Wortes – ersichtlich. So zieren Elemente des kultigen Hextech-Designs aus dem League of Legends Universum sein Gehäuse und den Standfuß. Dank Light FX bringen spezielle Lichteffekte, die sich mit der Action im Spiel synchronisieren, den Monitor zum Leuchten. Und der spezielle LoL-Modus stellt sicher, dass Summoner“s Rift völlig klar gesehen wird. Die Gamer können mit diesem League of Legends Monitor also komplett in das Spielgeschehen eintauchen.

Vollgepackt mit den besten Buffs und Runen

Die im AG275QXL integrierten hochentwickelten Technologien garantieren sowohl Gelegenheitsspielern als auch ambitionierten E-Sport-Profis eine konsistente High-End-Leistung. So überzeugt der 68,58 cm (27″) IPS-Bildschirm mit einer QHD-Auflösung sowie einer schnellen Bildwiederholrate von 170 Hz für flüssige Darstellungen selbst bei den verrücktesten Teamkämpfen.

Um Bildruckeln und Tearing zu vermeiden, unterstützt das Modell Adaptive Sync. FreeSync Premium und eine tadellose Reaktionszeit von 1 ms (GtG) sorgen ebenfalls für eine einwandfreie Wiedergabe des Geschehens. Und dank VESA DisplayHDR 400, ShadowControl und Flicker-Free-Modus können die Spieler auch lange Gaming-Sessions mit kristallklaren Darstellungen ihrer Lieblings-Champions in der Schlacht genießen, ohne dass die Augen vorzeitig ermüden.

Auch bei diesem Monitor wird deutlich: AGON by AOC hat es sich zum Ziel gesetzt, die richtige Ausrüstung für Gamer zu entwickeln, um ihre Leistung zu maximieren und sie bei der Bewältigung von Herausforderungen zu unterstützen.

Der revolutionäre AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition ist ab März 2022 erhältlich. UVP: 529 EUR bzw. 579,00 CHF.

1 IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2021 Q2

Über Riot Games

Riot Games wurde 2006 gegründet, um die am stärksten auf Spieler ausgerichteten Games der Welt zu entwickeln, zu veröffentlichen und zu unterstützen. Im Jahr 2009 stellte Riot seinen ersten Titel vor, League of Legends, und stieß damit in aller Welt auf großen Zuspruch. League of Legends hat sich zum meistgespielten PC-Spiel der Welt entwickelt und ist ein Key Driver für das explosive Wachstum des E-Sports. Während League in sein zweites Jahrzehnt eintritt, entwickelt Riot das Spiel immer weiter und bietet Gaming-Fans mit VALORANT, Legends of Runeterra, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics und mehreren in Arbeit befindlichen Titeln, neue Herausforderungen – während die Welt von Runeterra durch Multimediaprojekte wie Musik, Comics und mehr erforscht wird. Das von Brandon Beck und Marc Merrill gegründete und von CEO Nicolo Laurent geleitete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und beschäftigt über 2.500 Beschäftigte in mehr als 20 Niederlassungen weltweit.

Für weitere Informationen über Riot Games besuchen Sie die Website des Unternehmens unter riotgames.com oder folgen Sie Riot Games auf Twitter, Instagram und Facebook (@riotgames) und League of Legends auf Twitter, Instagram und Facebook (@leagueoflegends).

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

