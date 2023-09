AOK Gesundheitskurse erleben

Entdecke die AOK Gesundheitskurse: individuelle Kurse, um gesund zu bleiben, sich wohlzufühlen und schmerzfrei zu altern

Neu: Kostenfreie Kurse mit dem AOK Gesundheitsgutschein und attraktive Erstattungen anderer Krankenkassen. Jetzt starten!

Die AOK Gesundheitskurse bieten eine vielfältige Palette von Möglichkeiten, um aktiv in Deine Gesundheit zu investieren. Mit dem Fokus auf Prävention und Wohlbefinden arbeitet die AOK eng mit qualifizierten Partnern zusammen, die das ganze Jahr über eine tolle Auswahl an AOK Gesundheitskursen anbieten. Dabei kannst Du von körperlicher Aktivität über Entspannungstechniken bis hin zu Ernährungsberatung alles frei aus dem breiten Spektrum von AOK Gesundheitskursen auswählen.

Alle AOK Gesundheitskurse sind darauf ausgerichtet, Deine individuellen Bedürfnisse nach gesundheitlicher Vorsorge zu erfüllen. Durch die Teilnahme an den AOK Gesundheitskursen bei Anyala Holistic Fitness kannst Du nicht nur Deine Gesundheit verbessern, sondern auch wertvolles Wissen über eine gesunde Lebensweise und schmerzfreies Altern erlangen.

Ein besonderes Highlight ist der AOK Gesundheitsgutschein, der es Dir ermöglicht, aus einer Vielzahl von Kursen auszuwählen. Mach einfach Gebrauch vom AOK Gesundheitsgutschein und nimm an einem unserer Qigong Kurse teil. Du kannst als AOK Mitglied unsere AOK Gesundheitskurse im Bereich Qigong dank des Gutscheins kostenfrei in Anspruch nehmen. Bitte beachte nur, dass eine Teilnahme von mindestens 80 Prozent am Kurs erforderlich ist.

Die AOK Niedersachsen kooperiert mit uns als Partner im Bereich Gesundheitsvorsorge und wir bieten Dir das ganze Jahr über eine Vielzahl beliebter AOK Gesundheitskurse. Als offizieller AOK Gesundheitspartner erkennst Du uns auch am Partnersiegel. Alles, was Du für den Kurs benötigst, ist ein AOK Gesundheitsgutschein, den Dir die AOK als Mitglied zweimal jährlich für AOK Gesundheitskurse zur Verfügung stellt. Das bedeutet, dass Du pro Jahr mindestens von zwei unserer Angebote als AOK Gesundheitspartner profitieren kannst.

Zu Beginn Deines AOK Gesundheitskurses reichst Du einfach den Gutschein bei uns ein. Die Kosten werden direkt mit uns abgerechnet. Wichtig ist zu beachten, dass der Kurs für Dich kostenfrei ist, wenn Du an mindestens 8 von 10 der geplanten Termine teilgenommen hast.

Das Gutscheinmodell für die AOK Gesundheitskurse übernimmt also 100 % der Kosten (bei mind. 80% Teilnahme), ohne dass Du selber etwas zahlen musst. Können das auch andere Krankenkassen? Ja, die Mobil Krankenkasse erstattet seit Anfang 2023 ebenfalls 100% der Kosten (bei mind. 80% Teilnahme) für zwei Kurse im Jahr. Hier zahlst Du zunächst die Rechnung für den Gesundheitskurs selber, kannst sie aber nach erfolgreichem Kursbesuch bei der Mobil Krankenkasse zur 100%igen Erstattung einreichen.

Gut zu wissen – andere Krankenkassen beteiligen sich bis zu 85% an den Kurskosten für zwei Gesundheitskurse pro Jahr. Als geprüfter Präventionspartner aller Krankenkassen sind unsere Qigong Kurse bei allen beteiligten Krankenkassen erstattungsfähig (meistens bis zu max. 150,- EUR im Kalenderjahr). Damit Du die Bezuschussung erhältst, ist es erforderlich, dass Du an mindestens 80 Prozent der Kursstunden teilnimmst. Um die Erstattung der Kosten zu beantragen, reichst Du einfach Deine Teilnahmebescheinigung, die von Dir und uns als Kursanbieter unterzeichnet wurde, sowie einen Nachweis über die bezahlte Kursgebühr beim Servicezentrum Deiner Krankenkasse ein. Die Erstattung der Kursgebühren erfolgt erfahrungsgemäß sehr zeitnah.

Ob als AOK Gesundheitskurs mit AOK Gesundheitsgutschein oder als Präventionskurs Deiner Krankenkasse – wir bieten Dir eine breite Palette von Möglichkeiten, Deine Gesundheit zu fördern und aktiv an Deinem Wohlbefinden und schmerzfreiem Altern zu arbeiten. Nutze unsere Angebote, um das Beste für Dich und Deine Gesundheit zu erreichen.

Fitness aus ganzheitlicher Sicht. Ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper – ein ganzes Leben lang. Runterschalten und entspannen in einer stressigen Zeit. Energie auftanken, fit und vital durchstarten bis ins hohe Alter. Tai Chi und Qigong Schule für Sehnde, Laatzen und Region Hannover.

Kontakt

Anyala Holistic Fitness

Anja Schlüsche

Holzgarten 3

31319 Sehnde

051386015358



https://www.anyala-fitness.de/

