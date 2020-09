Aon und RiskWorkers: Zusammen für mehr Sicherheit im Ausland

Das exklusiv für Aon Deutschland entwickelte “Security Service Management Paket” der RiskWorkers GmbH sorgt ab sofort für zusätzlichen Schutz von Geschäftsreisenden und Expats und bietet einzigartige Mehrwerte für die Kunden von Aon.

Aon, eines der weltweit führenden Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, bietet erstmalig zusammen mit der RiskWorkers GmbH, Sicherheitsberatung für Risiko- und Krisenmanagement, exklusiv zugeschnittene Sicherheitsdienstleistungen für nationale und internationale Unternehmen an. Ein speziell angepasstes Dienstleistungspaket stellt die Fürsorgepflicht der Unternehmen gegenüber ihren reisenden Mitarbeitern und Expats in den Vordergrund und generiert vielfältige Mehrwerte für die Kunden von Aon.

Rundum-Schutz für Geschäftsreisende und Expats

Unsicherheiten und Risiken wie Pandemien, Überfälle, Car-Napping, Diebstahl bis hin zu terroristischen Aktivitäten haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen – und dies gilt schon lange nicht mehr nur für sogenannte “Krisenregionen”. Die Entsendung von Mitarbeitern auf Dienstreisen oder für einen längeren Zeitraum ins Ausland kann unter diesen Voraussetzungen für den Arbeitgeber zum organisatorischen Kraftakt werden, ist die Absicherung doch Teil der unternehmerischen Pflicht. Mit dem Aon Security Service Management Paket haben RiskWorkers und Aon eine Zusatzdienstleistung geschaffen, die Aon Kunden integrierte sicherheitsspezifische Leistungen für ihre Geschäftsreisenden und Expats bietet – sowohl präventiv als auch reaktiv. Von einer umfassenden Beratung sowie eines persönlichen oder virtuellen Sicherheitstrainings vor Antritt der Reise, über ein Notfallmanagement vor Ort bis hin zur Evakuierung bzw. einer gesicherten Abholung aus Krisenregionen – als Teil des größten Sicherheitsnetzwerks der Welt ist RiskWorkers in der Lage, den Kundenwünschen flexibel zu entsprechen.

“Wir sind von den Leistungen überzeugt, mit denen RiskWorkers unsere Kunden speziell im Bereich der Dienstreisen und Expat-Entsendungen unterstützen kann”, sagt Nicoletta Blaschke, Director Health Solutions bei Aon Deutschland. “Beratung und Schulungen in Form zugeschnittener Sicherheitstrainings sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter mit einem besseren Gefühl ins Ausland entsenden; die Unterstützung bei einem Vorfall vor Ort ist durch das globale Netzwerk von Sicherheitsspezialisten und Krisenmanagern sichergestellt. Das alles aus einer Hand zu bekommen, kann ein großer Vorteil sein – die Suche nach einem geeigneten Partner, noch dazu in einem fremden Land, ist nicht mehr nötig. Unser oberstes Ziel ist und bleibt die Sicherheit unserer Kunden – und damit auch aller Mitarbeiter – gerade in der aktuellen Zeit. Die Zusammenarbeit mit der RiskWorkers GmbH verfolgt genau dieses Ziel.”

Oliver Schneider, Geschäftsführender Gesellschafter der RiskWorkers GmbH fügt hinzu: “Im achten Jahr unseres Bestehens erreichen wir durch die Zusammenarbeit mit Aon einen weiteren Meilenstein in unserer erfolgreichen Unternehmensgeschichte. Wir sind stolz darauf, als Partner in dieser Konstellation auftreten zu dürfen und freuen uns, den Kunden von Aon unsere umfassenden Leistungen zur Verfügung zu stellen. Keine andere deutsche Sicherheitsberatung ist derzeit in der Lage, professionelle Dienstleistungen in risikoreichen Ländern in diesem Umfang anzubieten, unabhängig davon, ob es sich um ein kleines Unternehmen oder einen DAX-Konzern handelt. Damit bieten wir zum jetzigen Zeitpunkt einen einzigartigen Service im Markt an.”

Das Aon Security Service Management Paket ist ab September 2020 für die Kunden von Aon über die RiskWorkers GmbH verfügbar.

Über Aon

Aon ist ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zu den Themen Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit anbietet. Umfangreiches Wissen über Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage unserer Arbeit. Unser Anspruch ist es, dass Sie die Ziele erreichen, die Sie sich setzen. Dafür engagieren sich in 120 Ländern 50.000 qualifizierte Mitarbeiter – davon rund 1.650 an zwölf Standorten in Deutschland. Die Deutschlandzentrale ist in Hamburg. Weitere Informationen über Aon finden Sie unter www.aon.de

Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH & Co. KG

Luxemburger Allee 4

DE-45481 Mülheim a. d. Ruhr

Über RiskWorkers

Die RiskWorkers sind eine führende Sicherheitsberatung in Deutschland. Im Fokus stehen fundierte Lösungen im Bereich Risikomanagement und Krisenmanagement. Dabei kombinieren die Sicherheitsexperten Neues mit Bewährtem. Sie bieten maßgeschneiderte Lösungen rund um die Themen Sicherheit im Ausland, Sicherheitstechnik, Personenschutz, Social Engineering und erarbeiten Sicherheitskonzepte.

