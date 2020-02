Apacer gibt neue Partnerschaften für Industrial Cloud Services auf der Embedded World 2020 bekannt

Eindhoven, Niederlande, 19. Februar 2020 – Apacer, ein weltweit führender Anbieter von industriellem Speicher und Storage, wird erneut an der Embedded World in Nürnberg teilnehmen. Als Reaktion auf die Branchentrends Internet of Things (IoT) und Industrie 4.0 hat das Unternehmen Allianzen mit Branchenführern des IoT geschlossen. Apacer ist bestrebt, umfassende End-to-Cloud-Services bereitzustellen und Integrationsprozesse zu vereinfachen. Wenn Datenspeicherung, Übertragung und Systemsteuerung stabiler sind, können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz verbessern und ihre wichtigsten Wettbewerbsvorteile ausbauen.

Leistungsstarke Partnerschaften in Cloud-Diensten

Zu den Partnern des Unternehmens zählen Advantech, Entwickler der „WISE-PaaS/DeviceOn Remote Device Management“ (RDM) Software, und Allxon, Entwickler des Allxon Device Management Systems. Um sie bei ihrem Wachstum zu unterstützen, hat Apacer die SV250 Industrial Cloud IoT SSD sowie das Double Barreled Solution: Cloud Edition Plug-In zur Überwachung entwickelt. Mit DBS Cloud Edition können Benutzer auf einfache Weise Echtzeitinformationen auf dem Dashboard anzeigen und die Remote-Geräteverwaltung durchführen. Das intelligente Monitoring-Center kann den Status aller angeschlossenen Apacer SSDs in Echtzeit überwachen, z.B. die verbleibende Lebensdauer, die Betriebstemperatur und die Umgebungstemperatur. Es verfügt auch über eine Warnfunktion, die Ingenieure über eine App, eine E-Mail oder eine SMS benachrichtigen kann, wenn eine Abnormalität auftritt. Diese Lösung zeichnet sich durch hohe Skalierbarkeit und Flexibilität aus und unterstützt verschiedene Cloud-Service-Plattformen, einschließlich AWS, Microsoft Azure und Google.

Vorstellung innovativer Technologie

Auf der Embedded World 2020 zeigt Apacer auch 3D-NAND PCIe-SSDs, die mit der CoreGlacier™ Kühltechnologie ausgestattet sind, um die NAND-Flash-Temperaturen niedrig zu halten und den vollständigen Schutz der Daten zu gewährleisten. Apacer bietet auch eine Vielzahl von Hochleistungsspeicherlösungen wie die 3D-NAND SLC liteX-Technologie mit bis zu 30.000 Schreib-/Löschzyklen, Speicherkarten in Industriequalität und eine vollständige Palette von DDR4-2933/3200-Speicher mit hochwertigen Original-DRAM-Chips an. Letzteres ist ideal für High-End-Serverplattformen, die auf Intel Cascade Lake und AMD Rome basieren.

SSDs für unterwegs

Aufgrund der globalen AIoT-Welle werden industrielle Steuerungsanwendungen immer vielfältiger. Apacer baut sein Geschäft in der Branche für Automobilanwendungen aus und zeigt industrielle microSD-Speicherlösungen, die für den Automobilmarkt entwickelt wurden und mit SMART-Selbstüberwachungssystemen ausgestattet sind. Sie zeigen den Gesundheitszustand der SSD an und können dank industriellem Weittemperaturschutz (-40°C bis 85°C) in extremen Umgebungen eingesetzt werden. Mit der installierten Datenschutztechnologie ist das Produkt für Fahrzeug-Fahrtenschreiber, Fahrzeug-Infotainmentsysteme (IVI) und -Navigationsgeräte (GPS) geeignet. Apacer ist auch dabei, die IATF16949-Zertifizierung zu bestätigen.

Brückenschlag zur Cloud

Den Zielen und der Vision des Unternehmens folgend entwickelt Apacer mit digitaler Speicherung als Kernkompetenz technologiebasierte Integration, um die rasche Entwicklung intelligenter Fertigung zu fördern. Mit langjähriger Erfahrung in der Branche industrieller Steuerungsspeicher arbeitet Apacer eng mit seinen Partnern zusammen, um die Produktvielfalt zu erhöhen und neue Energie in die Entwicklung vertikaler Industrienbranchen zu bringen.

Informationen zur Embedded World 2020 Nürnberg

Datum: 25. bis 27. Februar 2020

Standnummern:

– Halle 1 / Stand 1-505 (Haupthalle)

– Halle 4 / Stand 4-639 (Co-Ausstellung mit TAITRA)

Ort: Messezentrum Nürnberg, Deutschland

Apacer Technology Inc. bietet eine breite Palette von industriellen SSDs, digitalen Consumer-Produkten und Speichermodulen an. Mit seiner starken Forschungs- und Entwicklungs-, Konstruktions-, Fertigungs- und Marketingtätigkeit hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Hersteller in der Branche entwickelt. Seit seiner Gründung hat Apacer sein Versprechen „auf die Besten zuzugreifen“ eingehalten und produziert zuverlässige und innovative Produkte und Dienstleistungen. Über ein Vertriebsnetzwerk, das sich über Händler, Produktfertiger, Einrichtungen und Endverbraucher auf der ganzen Welt erstreckt, werden Kunden mit leistungsstarken und hochwertigen Speichermodulen und Flash-Speicher beliefert. Apacer bietet innovative Produkte auf dem neuesten Stand der Technik zum Speichern, Aufzeichnen und Weitergeben von digitalen Informationen, die für die Arbeit und das tägliche Leben von entscheidender Bedeutung sind. Informieren Sie sich über die Produkte von Apacer für industrielle Anwendungen unter: https://industrial.apacer.com/

