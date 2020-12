APEX zeichnet Air Astana wieder mit fünf Sternen aus

Air Astana ist von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie “Major Airline” mit fünf Sternen ausgezeichnet worden. Die nationale Fluggesellschaft Kasachstans erhielt bereits zum dritten Mal diese renommierte Auszeichnung.

APEX ist eine Non-Profit-Handelsorganisation, die sich für die Verbesserung des Flugerlebnisses von Passagieren einsetzt. APEX arbeitet für die Preisverleihung mit TripIt® von Concur® zusammen, der weltweit am besten bewerteten App für die Organisation von Reisen. Dazu wurde zunächst von neutralen Drittanbietern anonymisiertes Feedback von Passagieren zu ihren Flügen gesammelt, anschließend ausgewertet und in der Fünf-Sterne-Skale eingeordnet. Insgesamt wurde auf diese Weise die Meinung von Fluggästen zu fast einer Million Flügen, die von mehr als 600 Fluggesellschaften durchgeführt wurden, berücksichtigt. Die Passagiere hatten dabei auch die Möglichkeit, ihre Flugerlebnisse nach fünf Unterkategorien zu bewerten: Sitzkomfort, Kabinenservice, Essen und Getränke, Unterhaltungsanagebot sowie die Verfügbarkeit von WLAN.

“Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir wieder diese angesehene Auszeichnung erhalten haben und uns im Kreis großer internationaler Fluggesellschaften befinden, die ebenfalls mit der Top-Bewertung von fünf Sternen ausgezeichnet wurden. Air Astana arbeitet kontinuierlich daran, das Erleben für die Passagiere an Bord weiter zu perfektionieren und höchste Servicequalität zu bieten”, sagte Margaret Phelan, Vice President Inflight Services bei Air Astana. “Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Passagieren, die uns ihre Stimme gegeben haben.”

APEX ist eine der größten, internationalen Organisationen von Fluggesellschaften weltweit. Ihre Aufgabe ist es, die Branche weiter zu stärken, indem sie in wichtigen Bereichen Standards für die Fluggesellschaften festlegt und besondere Leistungen innerhalb der Airline-Industrie würdigt. Die APEX Official Airline Ratings™ werden von einer unabhängigen, externen Prüfungsgesellschaft vorgenommen.

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Nur-Sultan (NQZ) und Almaty (ALA). Die Airline nahm 2002 den Flugbetrieb auf. Die Air Astana Flotte besteht aus Boeing-, Embraer- und Airbus-Flugzeugen, darunter auch der A321LR.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als “The Best Airline in Central Asia and India” gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Bei den letzten drei Travellers” Choice Awards von Trip Advisor wurde Air Astana in den Kategorien “Regional Carrier in Asia” und “Passenger Comfort” ausgezeichnet. Bei den APEX 2019 Awards erhielt die Fluggesellschaft 5 Sterne in der Kategorie “Major Regional Airlines”.

Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.

