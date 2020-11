Apleona und essentry bündeln ihre Kräfte, um die nächste Generation digitaler Empfangsdienste anzubieten

Berlin, 30. November 2020

Apleona und essentry haben eine strategische Partnerschaft für digitale und cloudbasierte Empfangsdienste unterzeichnet. Im Rahmen der Kooperation wird Apleona die Besuchermanagementplattform von essentry als Teil ihres breiteren Portfolios an Immobilien- und Facility Managementangeboten aufnehmen. Die Digitalisierung in der Immobilienbranche hat sich in letzter Zeit beschleunigt und die aktuelle Covid-19-Pandemie hat diese Entwicklung noch weiter verstärkt. In Bezug auf Modernisierung der Empfangsdienste und insbesondere der Besuchermanagementprozesse war diese Entwicklung bisher jedoch weniger ersichtlich. Dennoch haben Besuchermanagementsysteme in mehreren Bereichen – Gebäudesicherheit, Gesundheit und digitale Markenwahrnehmung – große Auswirkungen. Besuchermanagementsysteme wirken sich auch auf die Prozesseffizienz und Kostensenkungen im Hinblick auf den Betrieb des Empfangsbereichs aus. Mit dem richtigen System können all diese Faktoren in Einklang gebracht und optimiert werden, was zu erheblichen Vorteilen führt.

Apleona beobachtet ständig den Internet-of-Things (IoT) und Proptech Markt, um mögliche Lösungen frühzeitig zu erkennen, umzusetzen und sich einen Wettbewerbsvorteil im Immobiliensektor zu verschaffen. Da der Markt für Besuchermanagementsysteme (VMS) eine prognostizierte Wachstumsrate von 15 % aufweist, wurde Apleona auf das Angebot von essentry aufmerksam. Insbesondere die Besuchermanagementplattform von essentry überzeugte das Digital Solutions Team von Apleona, weil die Stärken von essentry alle drei Werttreiber eines Besuchermanagementsystems vereinen: Sicherheit, Effizienz und Besuchererlebnis, ohne dabei Kompromisse einzugehen.

“Der vollautomatische Prozess für das Besuchermanagement ermöglicht es uns, unsere Empfangsdienste zeit- und kosteneffizienter und auf einem völlig neuen Niveau anzubieten, was uns hilft, uns zu differenzieren und innovativ zu sein”, erklärt Dr. Michael Lange, Chief Digital Officer Apleona.

Dr. Dennis Lips, Gründer und CEO essentry, bringt zum Ausdruck, dass “die strategische Partnerschaft mit Apleona, als einem der führenden Immobiliendienstleister in Europa den Wert unserer Lösung bestätigt und uns helfen wird, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen sowie die Digitalisierung der Empfangsdienste im Markt zu beschleunigen”.

essentry”s Herkunft aus der Rechenzentrumsindustrie und die Erfahrung bei der Sicherung von Einrichtungen für kritische Infrastrukturen hat die Sicherheit seit jeher an die erste Stelle gerückt. essentry verifiziert physische Identitäten mithilfe von Ausweis-Scannern auf Grenzkontrollniveau und einer 3-D-Kamera für den Gesichtsabgleich durch einen vollautomatischen Self-Service Registrierungsprozess. Dieser Prozess ermöglicht den Kunden von Apleona einen sicheren und geschützten Arbeitsplatz, an dem nur autorisierte Personen mit dedizierten Berechtigungen Zugang zum Gebäude erhalten. Darüber hinaus ist immer klar ersichtlich, wer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ihrem Campus befindet.

Dr. Michael Lange, Chief Digital Officer Apleona, sagt: “Wir freuen uns, essentry als Partner von Apleona begrüßen zu dürfen. Mit ihrer innovativen Lösung, die Benutzerfreundlichkeit mit hohen Sicherheitsstandards verbindet, ergänzt essentry perfekt die Sicherheits- und Empfangsdienste von Apleona. essentry ist ein weiterer Baustein in unserem digitalen, modular aufgebauten Ökosystem, das uns ermöglicht, jedem Kunden ein ideales Lösungspaket anzubieten, indem wir unsere eigenen Lösungen mit Lösungen unserer Partner kombinieren.”

Getrieben durch die Krise hat essentry schnell reagiert und eine optionale Körpertemperaturmessung über einen Wärmesensor integriert sowie Gesundheitsfragen in den Self-Service Registrierungsprozess aufgenommen. Diese Funktionen können zur Überprüfung von Besuchern und Mitarbeitern in Übereinstimmung mit der DSGVO verwendet werden.

“Mit Covid-19 sehen wir eine erhöhte Nachfrage nach Besuchermanagementsysteme auf dem Markt, da sich die Unternehmen auf eine neue Situation vorbereiten. Regierungen auf der ganzen Welt erlassen Vorschriften, die verlangen, dass Besucher dokumentiert und mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden müssen”, so Andreas Bandel, VP Sales essentry.

Die Partnerschaft zwischen Apleona und essentry wurde im November 2020 formell unterzeichnet.

Über Apleona:

Apleona ist ein in Europa führender Immobiliendienstleister mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern betreiben und managen Immobilien aller Assetklassen, bauen und rüsten sie aus, betreiben und warten Anlagen und unterstützen Kunden unterschiedlichster Branchen bei Produktion sowie Sekundärprozessen. Das Leistungsspektrum der Unternehmensgruppe reicht vom integriertem Facility Management über Gebäudetechnik und Innenausbau bis hin zum Real Estate Management mit allen kaufmännischen Leistungen sowie der An- und Vermietung von Immobilien. Alle Services werden modular oder als integrierte Leistung im Paket angeboten. Dabei sorgen Länder- und leistungsbezogene operative Gesellschaften in einer je nach Kundenbedarf regionalen oder überregionalen Account-Struktur für eine optimale Leistungserbringung und einen einheitlich hohen Qualitätsstandard über Ländergrenzen hinweg. Zu den Auftraggebern von Apleona gehören marktführende Industrieunternehmen, Fondsgesellschaften, Versicherungen, Banken, die öffentliche Hand, Entwickler, Eigentümer und Nutzer.

Über essentry:

essentry ist eine Besuchermanagement-Plattform zur Sicherung und Verwaltung des gesamten Besucherzyklus auf Enterprise-Niveau. Mit einem einzigartigen Besucher-Verifizierungs-Verfahren, das aus einer Authentifizierung von Ausweisdokumenten sowie einem Gesichtsabgleich besteht, nutzt essentry künstliche Intelligenz und biometrische Technologie, um Gebäude unserer Kunden sicherer zu machen. Dieser automatisierte Prozess integriert sich nahtlos in bestehende IT-Landschaften und ersetzt ineffiziente Empfangsverfahren. Daraus resultieren klare Einsparpotenziale sowie ein verbessertes Besuchererlebnis ohne Beeinträchtigung der Sicherheit. essentry stammt aus der anspruchsvollen deutschen Rechenzentrumsindustrie, in der hochsichere Gebäude eine notwendige Voraussetzung sind. Heute bieten wir essentry als Managed Service an, der in jeder Branche, Organisation oder an jedem Standort genutzt werden kann.

