APRO.CON erweitert Service-Angebot im Web

Oldenburg, 2. März 2020 – Neue Wege in der digitalen Kommunikation: Der Anbieter für Warenwirtschaftslösungen APRO.CON baut sein Service-Angebot im Internet aus. Neben einer neuen Website finden Interessenten ab sofort nützliche Tipps und Tutorials rund um die APRO.CON Warenwirtschaftssoftware auf dem hauseigenen YouTube-Kanal.

“Mit unserer Service-Hotline sowie unseren deutschland- und österreichweiten Partnern der SYNER.CON Gruppe bieten wir seit jeher besten Service und Beratung”, so Jens Eden, Gründer und Entwickler von APRO.CON. “Diese Philosophie haben wir nun in die Online-Welt übertragen und schaffen mit unserer neuen Website und unserem YouTube-Kanal Plattformen, die sowohl Interessenten als auch Bestandskunden nützliche Informationen kompakt und übersichtlich zur Verfügung stellen.”

Homepage im neuen Gewand

APRO.CON hat seine Website von Grund auf neu gestaltet. Mit der benutzerfreundlichen und intuitiven Navigation gelangt der Besucher mit nur wenigen Klicks zu den Informationen, die er benötigt. Dabei ist es völlig egal, ob er von seinem Desktop-PC, Handy oder Tablet auf die Inhalte zugreift. Das responsive Design sichert stets eine bestmögliche Darstellung und erhöht so die Usability. Interessenten und APRO.CON Kunden finden auf der neuen Website umfassende Informationen zu den einzelnen APRO.CON Modulen, Referenzberichte, aktuelle Neuigkeiten, alle Newsletter im Archiv sowie Kontaktdaten und Informationen zu den SYNER.CON Fachhandelspartnern. Die Website ist wie gewohnt über www.aprocon.de abrufbar.

YouTube als Wissensbibliothek

Neben der neuen Homepage dürfen sich vor allem APRO.CON Kunden über den neu gestarteten YouTube-Kanal ( https://www.youtube.com/channel/UCQwLhraHWC9-tV_hpjEEG_Q) freuen. Hier finden Anwender der Warenwirtschaftssoftware künftig nützliche Tipps vom Profi und erhalten nützliche Informationen zum Umgang mit einzelnen APRO.CON Modulen und Funktionen. Die Videos sind kompakt und übersichtlich gestaltet, sodass der Betrachter das Gezeigte jederzeit nachvollziehen kann und auf sein eigenes APRO.CON Warenwirtschaftssystem übertragen kann. Das APRO.CON Team erweitert den YouTube-Kanal schrittweise um neue Inhalte und Themen.

SYNER.CON ist ein deutschland- und österreichweiter Verbund von Fachhändlern und Fachberatern für Metzgereien und das Lebensmittelhandwerk. Als Fachhandelsgruppe vertreibt SYNER.CON herstellerneutral Waagen, Kassen, Schneide-, Verpackungs- und Etikettiermaschinen sowie sämtliches Zubehör betrieblicher Technik. Mithilfe der vertriebsexklusiven Warenwirtschaft APRO.CON leistet SYNER.CON eine Systemintegration aller Komponenten und bietet erweiterte Controlling-Werkzeuge, unter anderem zur Betriebsführung und Rückverfolgung, an. SYNER.CON berät Fleischereien und Lebensmittelbetriebe zu ihrem Technikeinsatz sowie zur Betriebsoptimierung und betreut ferner die Installation, Wartung und Pflege der betrieblichen Technik. Zu den Kunden von SYNER.CON zählen vor allem kleine und mittelständische Unternehmen der Lebensmittelbranche mit Schwerpunkt Metzgereien. Mit acht Standorten ist SYNER.CON in Deutschland sowie mit Kooperationspartner TOPERCZER in Österreich flächendeckend präsent.

