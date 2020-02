APROS Consulting mit neuem Beratungs-Buero in Nagold

APROS entwickelt sich und baut ueberregionales Servicenetz aus

Die strategische Positionierung und Investitionen der APROS Consulting & Services zahlen sich aus. Mit dem Umbau vor kurzem zur GmbH, sowie Investitionen in Prozesse und Büroräume wurde die Basis für die weitere Entwicklung geschaffen. Nun wurde das Team vergrößert und ein neuer Standort in Nagold aufgebaut. Mit Holger Ehnes konnte der Dienstleister nun einen Spezialisten und Seniorberater gewinnen, der reichlich Praxiserfahrung mitbringt.

„Mit der neuen Aufstellung können wir die diversen Aktivitäten wesentlich besser koordinieren und ausbauen“ freut sich APROS-Geschäftsführer Volker Feyerabend über den kompetenten Zuwachs der Mannschaft, die die Kunden betreut. Vom Kleinunternehmen im Gesundheitswesen über öffentliche Organisationen, Einzelhandel bis hin zu mittelständischen Handwerks- und Industrie-Unternehmen aus verschiedenen Branchen reicht das Kundenspektrum.

Die unterschiedlichen Standorte der Unternehmensberatung arbeiten Hand in Hand. Holger Ehnes wird in Nagold die Wege für die Kunden kürzer machen und ihnen einen Ansprechpartner in der eigenen Region bieten. Neben der kompetenten Beratung ist für die Kundenbetreuung der Ausbau des regionalen Firmenservicebereiches im Marketing wichtig.

Langfristige Kunden-Partnerschaften sind der Ansatz auf den auch Holger Ehnes setzen wird. Strategische Beratung und Tätigkeiten von Kommunikation über Homepagebetreuung, Social Media, BackOffice bis hin zur Werbegestaltung bleiben auch in Nagold die Kerngeschäfte des Dienstleisters. Und die Strategie- und Organisationsentwicklung von Firmen und die Infrastrukturbetreuung für Vereine und Netzwerke sind ein weiteres Feld, in dem das neue Büro in Nagold für das APROS-Team unterwegs sein wird.

Holger Ehnes war als Diplom-Betriebswirt ca. 30 Jahre lang in international agierenden Firmen tätig. Bei Hewlett-Packard und Agilent Technologies hat er sich beispielsweise auf Dinge wie Strategie, Organisations- und Prozessentwicklung spezialisiert. Er hat langjährige fachliche und Führungs-Erfahrung im Management von Organisationen und Prozessen, Verhandlungsführung, Controlling und Finanzen sowie im betrieblichen Pensionswesen bei Unternehmen der Elektronikindustrie und im Bereich Life Science.

Von der Basis in Nagold soll vor allem die Region von Herrenberg, Rottenburg, Horb über Freudenstadt bis Calw betreut werden, aber auch ein deutschlandweiter Einsatz wird möglich sein. „Ich suchte in meiner Laufbahn nach neuen Herausforderungen und APROS bietet dafür das passende Umfeld und die Möglichkeit, mein Wissen und meine Erfahrung bei verschiedensten Kunden und Branchen anzuwenden.“ Mit Holger Ehnes vor Ort sieht das APROS-Team den Aufgaben in dieser neuen Region mit viel positiver Energie entgegen.

Weitere Informationen: www.APROS-Consulting.com

