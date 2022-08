APROS Wohlfuehlevent und Sommerfest – Highlights für die Unternehmen der Region Reutlingen

Bald 60 Unternehmen folgten der Einladung zum Sommerfest der Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen, des Managerbunds Reutlingen und der Mentoren des Spendenparlaments. Beim APROS Wohlfühlevent bei der ahg Autohandelsgesellschaft mbH in Eningen warteten neben interessanten Vorträgen so einige Überraschungen auf die Gäste.

Der Marketingvortrag über Social Medias, Imagemanagement bis zu modernen Ansätzen des Storytellings, regten einen aktiven Austausch und Diskussionen an. Volker Feyerabend, Geschäftsführer der APROS Consulting und Services GmbH, Präsident der Unternehmerrunden Reutlingen und Eningen, aktiv im Managerbund Reutlingen und Präsident des Mentorenkreises des Spendenparlaments, moderierte den Abend und setzte mit diesem Vortrag bewusst neue Impulse. So wurden während des Sektempfangs Einblicke in die Marken- und Image-Strategie der Unternehmensberatung, Werbe- und Presseagentur gegeben und die APROS Marke „Spartaner“ vorgestellt. Themen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), des Sports und des Teamzusammenhalts stehen bei den #aprosspartanern des zertifizierten Top Arbeitgebers spürbar im Mittelpunkt.

So genossen die Anwesenden beispielsweise Wellnessmassagen des APROS Partners- #BGM Team der PhysioEningen. Neben der Entspannung durch die Massagen ihres Teams stand Jenny Seemüller für Gespräche über das betriebliche Gesundheitsmanagement zur Verfügung.

Aber auch der sportliche APROS Spartaner Aspekt und praktische Teil des Storytellings kam nicht zu kurz. Larena Hees, die 7-fache Deutsche Vizemeisterin und aktuell auf Platz 5 der Weltrangliste, begeisterte das Publikum bei ihrer Trial Freestyle Vorführung. Sie betonte während des Interviews mit Volker Feyerabend, dass der Weg zu sportlichem Erfolg dem Weg zu unternehmerischem Erfolg gar nicht so unähnlich ist. Bei beiden sei Disziplin, Durchhaltevermögen, Anpassungsfähigkeit, Kreativität und Mut gefragt.

Darüber hinaus war mitmachen – ganz im Sinne des sportlichen Gesundheitsthemas und passend zur Location im Autohaus – angesagt. Die Gäste hatten viel Spaß bei einem lustigen „Bobby Car Auto-Rennen“ und die Gewinner der interaktiven Bewegungsaktion wurden gefeiert. Bei der Preisübergabe durch den Filialleiter der ahg Autohandelsgesellschaft Eningen, Alexander Faul, freuten sie sich sichtlich über die gewonnene Cabrio Wochenend-Ausfahrt mit einem Fahrzeug der BMW Motorrad-, Autoflotte oder einem der jungen Gebrauchtwagen. Zum Glück hatten die Gewinner bereits einen Führerschein und mussten nicht die zur ahg gehörige BMW Fahrschule im Gebäude nutzen. Alexander Faul selbst ist seit mehreren Jahren Mitglied der Unternehmerrunde und unterstützt die Projekte des AK Gesunde Gemeinde in Eningen. So lag es auch nahe, bei einer Tombola für alle Besucher des Abends eine Wellness-Reise zu verlosen.

Auch der informelle Austausch der Unternehmer am Abend kam nicht zu kurz. Für das leibliche Wohl sorgte die Metzgerei Schneider aus Pliezhausen, die für ihre regionalen und hochwertigen Produkte bekannt ist. „Beim gemütlichen Grillen lässt es sich gut netzwerken“, so Volker Feyerabend.

Das APROS-Team und alle Beteiligten sorgten für einen erlebnisreichen Abend. Die Anwesenden konnten das Event in vollen Zügen genießen und geschäftliche Impulse mit nach Hause nehmen. Sicher ist, alle freuen sich auf weitere Veranstaltungen der Reutlinger Unternehmernetzwerke und das nächste APROS Wohlfühlevent.

Weitere Informationen:

www.APROS-Consulting.com

www.Unternehmer-Reutlingen.de

www.Managerbund-Reutlingen.de

www.Spendenparlament-Reutlingen.com

Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

Als Dienstleister können wir Ihre Arbeit durch unsere Services unterstützen.

Know-how und Do-how Idee und Umsetzung

Sie bekommen nicht nur Konzepte. Wir erarbeiten schnell und unbürokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen. Diese planen wir praxisnah, setzen diese um und überprüfen.

Wir verstehen bestehende Grenzen und überwinden diese innovativ aber verträglich.

Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, arbeiten wir weltweit und sind an verschiedenen Standorten.

Wir folgen konsequent der Philosophie – Umsetzbarkeit ist der Schlüssel der Beratung – und lassen uns daran messen.

Kontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

http://www.apros-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.