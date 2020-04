ARAG Krankenversicherung ermöglicht Hebammenbetreuung per Chat und Telefon

Neue Kooperation mit “Kinderheldin” und weitere Services zu Zeiten von Corona

Hebammen geben werdenden Müttern und jungen Eltern große Sicherheit in einer außergewöhnlichen Lebenssituation. Heute findet jedoch längst nicht mehr jede Schwangere oder junge Mutter eine solche wichtige Wegbegleiterin. Die ARAG Krankenversicherung bietet daher ab sofort den digitalen Hebammenservice des Berliner Startups Kinderheldin an. Schwangere Frauen und Eltern von Neugeborenen oder Kleinkindern mit einer ARAG Krankenvollversicherung können dadurch schnell und unkompliziert mit einer erfahrenen Hebamme telefonieren oder auch chatten. “Mit dieser Kooperation schließen wir erneut eine Lücke. Wir haben einen Bedarf erkannt und ein passendes Versorgungskonzept entwickelt. Kinderheldin ist ein Teil davon – der in Zeiten von Corona sogar noch wichtiger geworden ist. Denn zur allgemeinen Schwierigkeit, eine Hebamme zu finden, kommen jetzt Bedenken sowohl von Schwangeren als auch von Hebammen gegen Hausbesuche hinzu”, erläutert Dr. Matthias Effinger, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG. Aber auch weitere Service- und Versorgungsangebote gewinnen durch die aktuelle Situation an Bedeutung.

Die erfahrenen Hebammen von Kinderheldin stehen für alle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Stillen, Wochenbett und den Alltag mit einem Baby von bis zu 12 Monaten zur Verfügung. Sie sind ortsunabhängig von 7 bis 22 Uhr erreichbar und können auch als Ergänzung zu einer ambulanten Hebammenbetreuung konsultiert werden. Die ARAG Krankenversicherung übernimmt für vollversicherte Frauen aber auch Männer die Kosten für 10 zeitlich nicht begrenzte Beratungsgespräche per Telefon oder Chat. Bei Bedarf ist auch ein Video-Chat möglich. Die Nutzung ist einfach: Die Kunden registrieren sich kurz auf der Serviceseite von www.ARAG.de bei Kinderheldin. Danach können sie innerhalb kürzester Zeit online über die Homepage www.kinderheldin.de Beratungsgespräche buchen und diese dann per Telefon oder Chat führen.

“Durch unsere Kooperation mit Kinderheldin bieten wir unseren Versicherten einen Service an, der eben nicht bei Krankheit relevant ist, sondern auch bei einer positiven Lebenssituation wie der Geburt eines Kindes Unterstützung bietet”, erläutert Dr. Roland Schäfer, Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG. “Gerade unsere neuen Vollversicherungstarife ARAG MedExtra und ARAG MedBest zielen auch stark auf junge Familien ab. Für diese ist unser neues Angebot natürlich besonders attraktiv.”

Besondere Hilfestellungen für Schwangere und junge Familien zu Zeiten von Corona

In Zeiten von Corona sind Schwangere und junge Familien stark verunsichert und der persönliche Zugang zu Hebammen ist eingeschränkt. Durch die Kooperation mit Kinderheldin bietet die ARAG Krankenversicherung eine moderne smarte Lösung. Erfahrene Hebammen stehen der werdenden oder jungen Mutter – und auch dem Vater – aus der Ferne bei. Aber das ist noch nicht alles: Da Geburtsvorbereitungskurse in der Gruppe nicht mehr stattfinden können, ermöglicht die ARAG Krankenversicherung schwangeren vollversicherten Kundinnen die kostenlose Teilnahme an einem vollwertigen digitalen Geburtsvorbereitungskurs des Partners Keleya. Zudem können sie auch den Hebammen-Suchservice Ammely ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Weitere Services für ARAG Vollversicherte zu Zeiten von Corona

Die Corona-Pandemie belastet die Psyche vieler Menschen und löst Gefühle der Unsicherheit, Einsamkeit und Stress aus. ARAG Vollversicherte können schnell und einfach die in 2019 eingeführten Services der ARAG Krankenversicherung rund um das Thema seelische Gesundheit nutzen: So steht beispielsweise die Online-Psychotherapie des Partners Selfapy – auf Wunsch inklusive telefonischer Begleitung – zur Verfügung. Selfapy bietet aktuell sogar ein eigenes Corona-Programm an. Über MindDoc ist eine Therapie mit einem Psychotherapeuten per Video möglich. Und therapeutenverbund.de vermittelt vollversicherten ARAG Kunden innerhalb kürzester Zeit einen klassischen Psychotherapieplatz in Wohnortnähe.

ARAG Vollversicherungskunden mit Diabetes Typ II und Herzerkrankungen steht darüber hinaus das spezielle Gesundheits-Coaching des Kooperationspartners MedicalContact mit einem persönlichen Coach kostenfrei zur Verfügung.

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit über 4.100 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von 1,7 Milliarden EUR.

