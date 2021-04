Arbeitnehmer*innenüberlassung im Handwerk mit personal for you aus Stuttgart

personal for you ist mit über 15 Jahren Erfahrung der professionelle Partner für Personallösungen im Handwerk. Die Vermittlungstätigkeit in Form der Arbeitnehmer*innenüberlassung im Handwerk erfolgt professionell und auf qualifiziertem Niveau für beide Seiten. Gerade von bundesweit agierenden potenziellen Arbeitgebern wird ein hohes Maß an Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein erwartet. Im Gegenzug werden von personal for you ausschließlich qualifizierte, motivierte und engagierte Arbeitnehmer*innen vermittelt.

Mit einem Satz gesagt: personal for you bringt zusammen, was zusammengehört – Arbeitgeber*innen mit Qualitätsanspruch sowie qualifiziertes Personal.

Die folgende Auswahl an Branchen und Gewerken zeigt beispielhaft die Vielfalt von Jobs, in denen sowohl Handwerker*innen als auch Facharbeiter*innen einerseits von Arbeitgeber*innen gesucht und andererseits von personal for you vermittelt werden.

– Anlagenmechanik [Heizung, Klimatechnik, Sanitär]

– Elektrotechnik

– Ladenbau

– Lagerlogistik

– Maler und Lackierer

– Möbelbau

– Polsterei

– Tischlerei

– Yachtbau

Vorteile für Arbeitgeber*innen bei Arbeitnehmer*innenüberlassung durch personal for you

personal for you ist spezialisiert und fokussiert auf die Personalvermittlung für das Handwerk. Unser Personalangebot richtet sich an kleinere bis hin zu großen Handwerksbetrieben, ebenso an Industrieunternehmen mit Bedarf an Handwerker*innen und Gewerken für Inhouse-Lösungen.

– Das Unternehmen kann mithilfe von personal for you kurzfristige neue Aufträge abwickeln, und zwar ohne jeden Kosten- oder Verwaltungsaufwand für zusätzliches eigenes Personal.

– Mit den im Rahmen der Arbeitnehmer*innenüberlassung eingesetzten Beschäftigten werden bedarfsgerecht und temporär zusätzliche Personalkapazitäten geschaffen – ohne eigenen Einstellungsaufwand, aufwendiges Bewerberverfahren, personelle Bindung und Fixkosten.

– Je nach Absprache gehört zur Arbeitnehmer*innenüberlassung die zusätzliche Zurverfügungstellung von Werkzeugen, zum Beispiel in Form von Spezialwerkzeugen, die der*die vermittelte Arbeitnehmer*in mitbringt.

– Der Bewerberpool in unserer Datenbank bietet vielfältige Möglichkeiten für eine punktgenaue Auswahl der gewünschten beziehungsweise benötigten Arbeitnehmer*innen.

– Einmal bewährte Mitarbeiter*innen können wiederholt angefordert werden.

Das erwartet Arbeitnehmer*innen bei personal for you

Im Gegensatz zu vielen anderen Dienstleistern versteht sich personal for you als eine große Familie. Werte wie Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein, Hilfe und Unterstützung auch in schwierigen Situationen werden bei personal for you großgeschrieben. Als inhabergeführtes Unternehmen wird der Wert von zuverlässigen und engagierten Mitarbeitern*innen geschätzt!

personal for you bietet seinen Mitarbeiter*innen

– sehr gute Arbeitsbedingungen

– übertarifliche Bezahlung

– übertarifliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld

– betriebliche Krankenzusatzversicherung

– private Unfall- und private Auslandsreiseversicherung

– einen Zuschuss für die Altersvorsorge

– hochwertige Schutzausrüstung

– persönliche Betreuung

– Schulungen sowie kostenlose Fort- und Weiterbildungen

Arbeitnehmer*innenüberlassung im Handwerk – warum mit personal for you?

Demo Federico, der Inhaber von personal for you, ist fest überzeugt: Personallösungen brauchen sowohl Herz als auch Verstand. Nur aus beidem zusammen kann ein echtes Gespür für die Bedürfnisse von Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen erwachsen. Nur so profitieren alle Seiten.

personal for you

– bietet eine mehr als 15-jährige Erfahrung in der Personalvermittlung

– schafft die besten Rahmenbedingungen für optimale Arbeit

– vermittelt Mitarbeiter*innen für den europaweiten Einsatz

– pflegt kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien

– arbeitet seriös, zuverlässig und absolut diskret

– ist integer und verfügt über ein exzellentes Standing

Informationen über die Firma personal for you und die angebotenen Leistungen gibt es auf der Internetseite www.personalforyou.com

Kontakt

personal for you

Demo Federico

Hohnerstraße 25

70469 Stuttgart

+49 711-2535810

+49 711-25358110

info@personalforyou.com

http://www.personalforyou.com

Wir bei personal for you sind eine große Familie. Vertrauen, Wertschätzung, Unterstützung, Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Leistungswille sind die Werte, die uns ausmachen und die uns am Herzen liegen. Wir arbeiten ausschließlich mit Partnern und Mitarbeitern*innen, die Zusammenarbeit ebenso definieren. So bilden wir eine starke Gemeinschaft, die jeder Herausforderung gewachsen ist, und machen richtig gute, nachhaltige Arbeit möglich, auf die jeder zu Recht stolz sein kann.

Kontakt

personal for you

Demo Federico

Hohnerstraße 25

70469 Stuttgart

+49 711-2535810

+49 711-25358110

info@personalforyou.com

http://www.personalforyou.com

