Arbeitszeugnisse erstellen und realistisch beurteilen

Neues Online-Seminar von Lernen-Online24

Rinteln, den 11. November 2020: In dem Online-Seminar “Arbeitszeugnisse professionell erstellen und realistisch beurteilen” lernen die Teilnehmenden Arbeitszeugnisse präzise zu formulieren und Arbeitszeugnisse von Bewerberinnen und Bewerbern richtig zu interpretieren.

Dieses Seminar wird von Lernen-Online24 – einer Plattform für Online-Seminare und Trainings – erstmals am 8. und 9. Dezember 2020 durchgeführt und am 9. und 10. März 2021 wiederholt.

Das dozentengeführte Online-Seminar richtet sich an die Zielgruppe der Führungskräfte, Personalverantwortlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen, die Arbeitszeugnisse schreiben bzw. Arbeitszeugnisse im Rahmen von Bewerbungsprozessen interpretieren; des Weiteren an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihr Arbeitszeugnis vorformulieren oder die ihre bisherigen Arbeitszeugnisse einschätzen.

Führungskräfte und Personalverantwortliche werden in ihren Unternehmen regelmäßig mit der Frage nach der Erstellung von Arbeitszeugnissen konfrontiert. Spätestens beim Austritt einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters wird ein solches eingefordert. Zudem werden Wünsche nach der Ausstellung eines Zwischenzeugnisses geäußert.

Hinzu kommt, dass die unternehmensspezifische Gestaltung von Arbeitszeugnissen eine Visitenkarte des Unternehmens darstellt.

Ferner dienen die Aussagen in Arbeitszeugnissen oftmals als Auswahlkriterium im Rahmen von Einstellungen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Unternehmen verlassen, haben ein Interesse an einem wohlwollenden Arbeitszeugnis. Oftmals formulieren sie das Arbeitszeugnis gleich vor.

Dieses Online-Seminar bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, Kenntnisse zum Verfassen und Interpretieren von Arbeitszeugnissen zu erwerben, aufzufrischen und zu vertiefen.

Eine erfahrene Karriereexpertin vermittelt die notwendigen Grundlagen und Fertigkeiten, um ein fundiertes Arbeitszeugnis zu erstellen bzw. Arbeitszeugnisse zu interpretieren.

In praxisorientierter Form lernen die Teilnehmenden die Arbeitszeugnis – Sprache mit aktuellen Formulierungen kennen.

Inhalte:

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren in diesem praxisnahen Online-Seminar von Lernen-Online24

– welche Zeugnisarten unterschieden werden,

– wie ein Arbeitszeugnis aufgebaut ist,

– welche Inhalte zwingende Bestandteile darstellen und welche Inhalte nicht zulässig sind,

– welche Formulierungen für welche Note stehen,

– wie negative Aussagen und Kritik “wohlwollend” formuliert werden,

– wie Zeugnisse ansprechend formuliert werden,

– wie sie Arbeitszeugnisse interpretieren,

– wie das Arbeitszeugnis mit dem Arbeitgeber taktisch klug verhandelt wird.

Das Seminar wird online durchgeführt.

Weitere Informationen zu diesem “Arbeitszeugnis” – Seminar entnehmen Interessierte bitte der Lernplattform Lernen-Online24.

Firmen-/Pressekontakt:

Lernen-online24 wird betrieben durch die

Alexander Sprick

Unternehmensberatung

Alte Kasseler Str. 23

D-31737 Rinteln

Inh. Alexander Sprick, Dipl.-Kfm. (Pressekontakt)

Telefon: 05754 – 926149

Telefax: 05754 – 4989825

E-Mail: mail{@}lernen-online24{.}de

COVID-19 hat auch in der Erwachsenenbildung vieles verändert. So gilt jetzt: E-Learning in all seinen Facetten ist bei den Bildungsinstituten, Dozenten und vor allem den jeweiligen Zielgruppen angekommen. Was früher in Präsenz unterrichtet wurde, wird nun als Webinar, virtuelles Seminar, Online-Coaching usw. durchgeführt.

https://www.lernen-online24.de wurde von erfahrenen und langjährigen Dozenten entwickelt. Die Intention besteht darin, in Kleingruppen qualitativ hochwertige Live-Seminare, Prüfungsvorbereitungen und Unternehmensschulungen durchzuführen. Darüber hinaus können 1:1-Coachings und Online-Nachhilfe-Einheiten erteilt werden.

Kontakt

Lernen-Online24.de wird betrieben durch die Alexander Sprick Unternehmensberatung

Alexander Sprick

Alte Kasseler Str. 23

31737 Rinteln

05754 926149

05754 4989825

mail@lernen-online24.de

https://www.lernen-online24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.