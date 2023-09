ARCADIA V2 Golfsimulator – Eine Revolution in der Golfbranche!

Stellen Sie sich an den Abschlag eines ARCADIA V2 Golfsimulators und blicken Sie auf einen der schönsten Plätze der Welt. Schlagen Sie mit vollem Vertrauen ab und erleben Sie Indoor Golf der Spitzenklasse!

Die Arcadia GmbH ist seit über 15 Jahren der Ansprechpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund ums Thema Indoor Golf.

Die neuste Entwicklung des führenden Anbieters im Bereich der Golfsimulatoren ist der ARCADIA V2 Golfsimulator.

Die drei Highspeed-Kameras im ARCADIA V2 Golfsimulator erfassen in wenigen Millisekunden den exakten Schlag. Direkt im Treffmoment und ohne Verzögerung wird der Abschlag auf der Leinwand dargestellt.

Doch welche Daten werden überhaupt im ARCADIA V2 Golfsimulator gemessen?

Präzise Daten – Das Fundament eines guten Golfsimulators

Bis zu 5 Highspeed-Kameras (3 Schlagmessung + 2 Video Schwunganalyse) messen alle relevanten Daten (mit über 3200 Bildern pro Sekunde) des Golfschwunges und simulieren den Ballflug in wenigen Millisekunden. Mit Abweichungen von unter 0,1 % und einer Verzögerung die unter der Wahrnehmungsschwelle liegt, bekommen Sie das volle Golf Feeling – Egal ob Golf Pro oder Hobby Golfer.

Ein Bild sagt mehr als hundert Zahlen

Dank Highspeed-Kamera kann der ARCADIA V2 Golfsimulator neben präzisen Schlägerkopf und Balldaten auch ein Echtbildvideo des eigenen Golfschwungs in Zeitlupe anzeigen. Mit der Hilfe dieses Videos kann sich jeder Golfer gezielt verbessern und die Fehler visuell feststellen. Für alle die exakte Daten in Zahlen möchten, zeigt der ARCADIA V2 Golfsimulator selbstverständlich auch alle wichtigen Werte in Textform an.

Mit der Videoanalyse die eignenen Stärken und Schwächen ausleuchten

Zusätzliche Highspeed-Kameras können den Golfschwung seitlich und von hinten aufnehmen und dem Spieler damit wertvolle Tipps geben. Der Golfschwung kann dabei mit bekannten Pros verglichen werden. Dies hilft den Spielern das nächste Level im Golf Spiel zu erreichen.

Die eigens entwickelte KI erkennt dabei die Schlüsselpunkte (Kopf, Schulter, Ellenbogen, Hände, Hüfte, Knie und Füße) und gibt dem Spieler Ideallinien vor, mit denen effektiv trainiert werden kann.

Schlägerweg & Geschwindigkeit

Der Schlägerweg bestimmt in Kombination mit dem Abflugwinkel die Rotation des Golfballs und ist daher entscheidend wenn der Golfball eine bestimmte Kurve fliegen soll. Hier liegt das Geheimnis einer schönen und kontrollierten Flugkurve. Die Spieler können Ihre Schlägerkopfgeschwindigkeit mit denen der PGA Pros vergleichen.

Ball Seitenwinkel & Geschwindigkeit

Sowohl die Balldaten, als auch die Schlägerdaten werden im ARCADIA V2 Golfsimulator unabhängig voneinander gemessen. Das heißt es können auch extreme Seitenwinkel gespielt werden und der Ballflug wird trotzdem zu 100% wie in der Realität dargestellt. Das Messsystem des ARCADIA V2 Golfsimulators liefert dabei die Messdaten un wenigen Millisekunden, egal ob 300 m Drive oder 30 cm Putt.

Angle of Attack

Der vertikale Schlägerweg bestimmt zum einen den Abflugwinkel, aber auch die Spinrate des Golfballs. Je nach Schlägertyp gibt es verschiedene Idealwerte, die auf dem ARCADIA V2 Golfsimulator trainiert werden können, um den Schwung zu optimieren.

Launch Winkel

Der Launch Winkel hat einen großen Einfluss auf die Ballflugkurve und Schlagweiten.

Einige wenige Grade können hier einen Unterschied von mehr als 10 m ausmachen.

Mit dem ARCADIA V2 Golfsimulator können verschiedene Loftwinkel an den Schlägern, verschiedene Bälle und unterschiedliche Tee-Höhen getestet werden und somit das Optimum des jeweiligen Spielers gefunden werden.

Spinnrate & Spinachse

Die Spinrate & Spinachse erzeugen die charakteristische Flugkurve beim Golfspiel. Diese beiden Werte haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Distanz, da die optimale Spinrate die richtige Kombination aus Auftrieb und Luftwiederstand liefert. Der Ball bleibt somit länger in der Luft und die Gesamtdistanz steigt.

Face Impact Location

Die Steuung der Treffpunkte am Schläger sind ein perfekter Indikator für die Konstanz im Golfspiel. Abweichungen am Treffpunkt liefern unterschiedliche Spinraten und Ballgeschwindigkeiten und sorgen damit für ein weniger konstantes Spiel. Mit dem ARCADIA V2 Golfsimulator können die Spieler in Ruhe an Ihrer Konstanz arbeiten und können genau sehen, wo sie sich noch verbessern können.

Was macht denn ARCADIA V2 Golfsimulator so besonders?

Die Arcadia GmbH setzt beim Bau der Golfsimulatoren ausschließlich auf die höchste Qualität im Bereich der Golfkabine und auf die neuste Generation der Messtechnik mit einer Genauigkeit von 99,9%.

Außerdem können die Abmessungen vollständig individuell auf die Räumlichkeiten des Kunden angepasst werden.

Des Weiteren setzt der ARCADIA V2 Golfsimulator auf modernste Highspeed-Kameras statt auf Radar. Highspeed-Kameras haben den Vorteil, dass mit ihnen deutlich genauer gemessen werden kann, als mit Radar.

Radarbasierte Messgeräte funktionieren im Außenbereich sehr gut. In Innenräumen stoßen Sie jedoch schnell auf Grund der kurzen Flugbahn des Balls bis zur Leinwand an ihre Grenzen.

In dieser kurzen Zeit können radarbasierte Messgeräte für eine hohe Genauigkeit zu wenig Daten sammeln. Einige Hersteller helfen hier mit spezellen Golfbällen oder geklebten Metallplätchen auf den Golfbällen ab. Der ARCADIA V2 Golfsimulator benötigt jedoch keine dieser unpraktischen Mess-Hilfen.

Die Golfer können ganz einfach ihre üblich gespielten Bälle verwenden.

Der Absatz des ARCADIA V2 Golfsimulators und die hohe Zufriedenheit der Kunden zeigt, dass der ARCADIA V2 Golfsimulator eine echte Revolution im Bereich des Indoor-Golfs ist.

Innerhalb weniger Monate konnten bereits einige hundert Golfsimulatoren verkauft werden und die Nachfrage steigt stetig.

Interessierte Golfer können sich auf der Webseite von Arcadia www.golfsimulator.arcadia-golf.de ( https://golfsimulator.arcadia-golf.de) informieren und eine unverbindliche Anfrage starten.

Die Arcadia GmbH ist seit über 15 Jahren in der Golfbranche tätig. Das technische Know-how, die Zuverlässigkeit, die hohe Qualität, die Leistungsfähigkeit der Produkte und nicht zuletzt das attraktive Preis-Leistungsverhältnis machen die Arcadia GmbH zum idealen Partner. Das Leistungsportfolio wird ständig erweitert, sodass Ihnen jederzeit die modernsten Produkte in der höchsten Qualität angeboten werden können.

