ARCOTEL Camino Stuttgart: Thomas Pferner ist neuer GM

Stuttgart, 20. März 2024 Das ARCOTEL Camino Stuttgart hat mit Thomas Pferner einen neuen General Manager, der nun auch zum Geschäftsführer berufen wurde. Der 39-jährige Betriebswirt verfügt über langjährige Erfahrung im Hotelmanagement und ist der Stuttgarter Hotellerie seit 10 Jahren verbunden. Zuletzt bekleidete er die Funktion des Hoteldirektors im niu Kettle Hotel in Stuttgart-Vaihingen.

Thomas Pferner hat sich zum Ziel gemacht, das vom namensgebenden Jakobsweg (span.: Camino de Santiago) inspirierte ARCOTEL Camino zu einer Top-Location für Hochzeiten und Veranstaltungen aller Art zu entwickeln. Das 4-Sterne-Superior-Hotel gegenüber des Stuttgarter Hauptbahnhofs verfügt über 168 Zimmer (davon 3 Themenzimmer), drei Junior Suiten, eine Suite und zwei Appartements. Sechs lichtdurchflutete Tagungsräume, davon 4 kombinierbar, mit insgesamt 320 qm Fläche ergänzen das Angebot.

„Nicht zuletzt als Spanien-Fan bin ich begeistert von der detailverliebten Architektur des Hauses und seinem konsequent umgesetzten Storytelling. Die markante Steinfassade an der Heilbronner Straße kennt jeder in Stuttgart – die wenigsten hingegen wissen, dass die Innenarchitektur ihr um nichts nachsteht.“ sagt Thomas Pferner. „Das beginnt mit der spektakulären Eingangstreppe, auf der nicht nur Brautpaare eine fantastische Figur machen, und endet mit einem spartanisch-charmanten Pilgerzimmer. Wir bieten nationalen und internationalen Gäste immer genau den richtigen Rahmen ganz für besondere Momente.“

Martin Lachout, CEO ARCOTEL Hotel AG: „Thomas Pferner bringt exzellente Führungserfahrung in der Hotellerie mit und ist bestens mit der baden-württembergischen Landeshauptstadt vertraut. Wir schätzen sein Engagement und seine Leidenschaft, unser Stuttgarter Hoteljuwel mit Hilfe eines jungen Teams erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Mit seiner Frische und seinem Drive wird er genau die Erwartungen erfüllen, die das Haus von außen weckt und die den Ansprüchen der Wirtschaftsmetropole Stuttgart entsprechen.“

Nach seiner Ausbildung zum Hotel- und Restaurantfachmann im Hotel Steigenberger Dresden schloss der gebürtige Dresdner sein Studium der Betriebswirtschaftslehre für Hotellerie und Gastronomie an der Wihoga Dortmund als staatlich geprüfter Betriebswirt ab. Als langjähriger Restaurantleiter der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth verfügt Pferner über besondere F&B- und Event-Expertise. Mit dem InterCity Hotel Stuttgart leitete er von 2014-2019 sein erstes Hotel, es folgten Stationen als Cluster Manager und als GM.

Über das ARCOTEL Camino

Das 2008 eröffnete ARCOTEL Camino in fußläufiger Nähe zum Hauptbahnhof ist vom Pilgerweg Camino de Santiago inspiriert. Inmitten der Hochhäuser des Europa-Viertels sticht das 4-Sterne-Superior Hotel als einziges Backsteingebäude hervor. Ursprünglich 1860 erbaut, spielt es mit den Kontrasten zwischen historischer Fassade und zeitgenössischem Interior Design.

Über ARCOTEL

Die ARCOTEL Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Die ARCOTEL Hotelgruppe lebt ihr Motto „Das MEHR Hotel“ in Form eines MEHR an Leistung und Erlebnissen für ihre Gäste und Mitarbeiter*innen. Zuletzt wurde das ARCOTEL HafenCity in Dresden im Juni 2021 eröffnet, weitere Eröffnungen sind für Wien und Linz geplant. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter*innen.

Pressekontakt: Gesa Noormann, E-Mail: presse@arcotel.com, M +49 171 6944868

