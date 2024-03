ARCOTEL Hotels: Green Key-Siegel für alle 11 Häuser

Internationale Zertifizierung für hervorragende Nachhaltigkeitsstandards

ARCOTEL-NachhaltigkeitWien, 27. März 2024 Nachhaltiges Reisen liegt im Trend und wird zunehmend zum Buchungsfaktor für Reisende. Bei ARCOTEL wird der Umweltgedanke seit jeher ehrlich gelebt. Das hat die Hotelgruppe aus Wien jetzt auch von unabhängiger Seite bestätigt bekommen: Alle aktuell 11 ARCOTEL Hotels in Deutschland und Österreich sind von dem renommierten internationalen Siegel Green Key zertifiziert worden, bei den geplanten Häusern in Wien und Linz spielte die Einhaltung der Kriterien bereits in der Projektierung eine wichtige Rolle. Das Green Key-Zertifikat wird in über 60 Ländern vergeben und ist einer der führenden Standards für hervorragende Leistungen in derUmweltverantwortungund im nachhaltigen Tourismus. Der stetig wachsenden Zahl an umweltbewussten Gästen hilft das Zertifikat, mit gutem Gewissen eine aktive Entscheidung für umweltschonende, nachhaltige Hotelbetriebe zu treffen.

Unabhängig bestätigte Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards

Die hohen Standards in UmweltmanagementundNachhaltigkeitsbildungwerden im Zuge einesstrengen Bewerbungsverfahrensund durchregelmäßige Auditsim Hotel überprüft. Zu den Anforderungen für das einjährig gültige Zertifikat zählen Mülltrennung,Wassersparsystemefür geringeren Wasserverbrauch, automations-unterstützte Regelung der Küchenabluftund flächendeckende LED-Beleuchtung. Im F&B-Bereich gilt es, den Anteil an Plastikverpackungen beim Frühstück auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, einen Anteil an vegetarischen und veganen Gerichten anzubieten und in der Küche nach den Prinzipien „No waste“ und „From nose to tail“ zu arbeiten. In allen Hotels mit Parkplätzen sind ab April zudem E-Ladestationen verfügbar.

Grünes Denken fängt bei den Mitarbeiter:innen an

Um nachhaltiges Denken bei allen ARCOTEL-Mitarbeiter:innen zu fördern und aktive Anreize zum umweltfreundlichem Verhalten zu bieten, erhalten alle kostenfreie Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Ein Green-Team mit Mitgliedern aus allen Bereichen des Hotels arbeitet kontinuierlich an der Umsetzung und Verbesserung nachhaltiger Ideen. So kann sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter aktiv in den Prozess einbringen, so dass hier schon jetzt viele grüne Ideen entstehen und ein bewusster Umgang mit Ressourcen auch nach Dienstschluss selbstverständlich wird.

Soziales Engagement und Bienenschutz-Projekte

Nachhaltigkeit ist für die österreichische Hotelgruppe nicht erst ein Thema, seit Gäste entsprechend hohe Standards in Sachen Umweltschutz und soziale Verantwortung in die Buchungsentscheidung miteinbeziehen. Die ARCOTEL-Gruppe mit Eigentümer Dr. Renate Wimmer setzt sich schon seit vielen Jahren für nachhaltiges Reisen ein, unterstützt soziale Projekte wie Notschlafstellen und ökologische Projekte: „Fünf nach zwölf ist es schon lang, das wissen wir. Und dass Ressourcen endlich sind, hat die Gesellschaft durch die Häufung der Umweltkatastrophen nun schlussendlich auch realisiert. Wir haben uns schon vor vielen Jahren entschieden, Maßnahmen zu ergreifen, um aktiv und kontinuierlich unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, Abfälle zu vermeiden und mit den vorhandenen Ressourcen sorgsam umzugehen“ sagt Dr. Wimmer. „Als österreichisches Familienunternehmen sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt absolut bewusst. Seit fast zehn Jahren setzen wir uns mit dem Projekt „Kleine Schritte, große Erfolge“ und der Initiative „Give bees a chance“ für eine bessere Umwelt ein.“

Gäste werden zu Bienenretter:innen

Möglich ist das weitreichende Engagement für den Bienenschutz, weil ARCOTEL-Gäste aktiv einen Beitrag dafür leisten können. Für jede Zimmereinigung, auf die ein Gast ab der zweiten Nacht verzichtet, zahlt das Unternehmen in einen Spendentopf ein. Über 242.000 bienenfreundliche Gäste haben bisher mitgemacht und konnten so mit einer kleinen Geste viel bewirken. 2023 konnten 123.000 Euro gesammelt werden, das Geld ging an sechs ausgewählte Bienenretter-Projekte in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus sorgt ARCOTEL auch selbst für Bienen-Lebensräume: Auf den weitläufigen Flachdächern der Hotels in Hamburg, Dresden und Wien sowie im Garten in Salzburg wohnen in den Sommermonaten Bienenvölker, die in Parks, Grünanlagen, Alleen, auf Dachterrassen und Balkonen Nektar sammeln und von Imkern betreut werden.

Alle Infos zu gelebter Nachhaltigkeit bei ARCOTEL: arcotel.com/nachhaltigkeit.

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Sommer 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

