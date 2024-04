ARCOTEL John F Berlin: Designhotel im Stil der Kennedys feiert 15. Geburtstag

Top-Lage im historischen Zentrum | Serviceroboter JEEVES statt Minibar

Am vergangenen Montag feierte das ARCOTEL John F am Auswärtigen Amt mit rund 100 Vertreter:innen aus Wirtschaft, Medien und Politik seinen 15-jährigen Geburtstag. Die Gäste feierten zu den Lieblingscocktails der Kennedys und amerikanischem Fingerfood, ließen sich bestens gelaunt mit John F, Jackie und Marilyn Monroe ablichten und nutzten die Gelegenheit, die ersten frisch renovierten Zimmer zu besichtigen. Bis Ende 2024 soll die Modernisierung abgeschlossen sein.

Kaum ein Hotel liegt näher an den historischen Sehenswürdigkeiten. Nur wenige Gehminuten brauchen Gäste, um zu Berlin-Highlights wie dem Humboldtforum, der Museumsinsel und dem Boulevard Unter den Linden zu gelangen. Das 2009 eröffnete Haus umfasst 190 Zimmer und Suiten, die Town Bar, Seminarräume und Business Suiten sowie einen Fitness- und Wellnessbereich mit Blick über Berlin. Nach pandemiebedingter Pause hat nun auch das Restaurant Foreign Affairs mit internationalen Klassikern und den Lieblingsgerichten der Kennedys wieder eröffnet.

Zu den namensgebenden Designelementen des in elegantem Schwarz-Weiß gehaltenen Hauses zählen die Lampen, die ein typisches Ballkleid von Jackie Kennedy symbolisieren, und der John F Kennedys Lieblingsschaukelstuhl im Weißen Haus nachempfundene Sessel. Das Porträt des Präsidenten vom Berliner Tape Art-Künstlers Rob König an der Glasfront der Lobby hat sich zu einem beliebten Selfie-Spot entwickelt.

„Das ARCOTEL John F passt mit seinem Storytelling perfekt in das kosmopolitische Berlin. Nach dem ARCOTEL Velvet in der Oranienburger Straße ist es unser zweites Berliner Haus, das sich seit vielen Jahren einer ausgezeichneten Auslastung und hohen Gästezufriedenheit erfreut“ sagt Martin Lachout, CEO ARCOTEL Hotels AG. „Dass regelmässig internationale Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft die Präsidentensuite für exklusive Meetings nutzen, zeigt, dass unser weltoffenes Konzept aufgeht.“

Seit 2023 ist der Roboter JEEVES im Einsatz, um die energetisch ungünstige Minibar und den personalintensiven Roomservice zu ersetzen. Der Name lehnt sich an die ikonische Figur des ausgesprochen kompetenten Dieners von Bertie Wooster aus den Geschichten des englischen Autors P.G. Wodehouse an: Er steht für perfekten, diskreten Service – und genau den strebt ARCOTEL im Sinne der „MEHR Hotel“-Strategie an.

Geführt wird das Hotel von Melanie Borchert, Area Manager Berlin: „Mein Arbeitsplatz mitten im Zentrum Berlins könnte kaum schöner sein“ sagt sie. „Als individuell designtes Stadthotel bieten wir unseren kulturell interessierten, internationalen Gästen ein wunderbares Umfeld für den Berlin-Aufenthalt. Im Zuge der schrittweisen Renovierung wird es jeden Tag schöner, so dass mein wunderbares Team und ich jetzt für ein noch besseres Gasterlebnis im Sinne der „MEHR! Hotel-Strategie von ARCOTEL sorgen können.“

Über ARCOTEL – Das MEHR Hotel

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe in Besitz von Dr. Renate Wimmer positioniert sich mit derzeit 11 Hotels in Österreich und Deutschland und über 30-jähriger Markterfahrung in attraktiven Stadtlagen in der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeiter:innen aus. Für Sommer 2024 ist die Eröffnung des vierten Wiener Hotels der Gruppe, dem ARCOTEL AQ im neuen Altan Quartier geplant. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik Linz befindet sich im Bau. Die Gruppe beschäftigt ein Team mit rund 650 Mitarbeiter:innen.

Bildquelle: @Eva Oertwig