area30 Löhne 2021: Mission Leibspeise – Mit Sebastian Lege den leckeren Geheimnissen auf der Spur

Am 19. September 2021 wird auf der area30 in Löhne der Kochlöffel als Startsignal zu einer ebenso spannenden wie leckeren Kooperation geschwungen: Der beliebte Fernsehkoch Sebastian Lege und der renommierte Küchentechnik-Hersteller ORANIER gehen gemeinsam den vielen, kleinen Geheimnissen des guten Geschmacks auf den Grund.

Unter dem Motto “Mission Leibspeise” schaut der Küchenchef und Lebensmittelexperte in Omas Kochtopf, um zu ergründen, warum es bei ihr immer so gut schmeckt und ob es geheime Zutaten gibt. “Dazu braucht es in jedem Fall eine Portion Neugier”, so der gut gelaunte Sebastian Lege. “Eine Handvoll Frische, geeignete Gerätschaften und Utensilien. Und natürlich eine kräftige Prise Humor!”

Der Schwerpunkt der Aktivitäten spielt sich in den Social-Media-Kanälen von ORANIER ab, wo Lege regelmäßig auf seine lockere und unterhaltsame Art auftreten wird. Er gibt auch Küchentipps, die einfach und köstlich zugleich sind, und beantwortet unterschiedliche Fragen – beispielsweise: Wie geht Mehlschwitze und warum ist die besser als Soßenbinder aus der Packung? Was bewirken bestimmte Gewürze? Und wie viel Salz in der Suppe ist genau richtig?

area30 – live dabei sein

“Einen so sympathischen Food-Spezialisten als Markenbotschafter zu gewinnen, freut uns ganz besonders”, so Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der ORANIER Küchentechnik, “Neben der “Mission Leibspeise” ziert sein Konterfei zudem fortan die Planen unserer recht großen Fahrzeugflotte, die bundesweit unterwegs ist. Das Lkw-Design wird auf der area30 präsentiert.” So zeigt das hessische Traditionsunternehmen in diesem Jahr erneut zahlreiche Produktinnovationen auf der ostwestfälischen Ordermesse. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 18. bis 23. September 2021 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand F 50 als Ansprechpartner zur Verfügung. Und wer am Sonntag vorbeischaut, wird Sebastian Lege live in seinem Element erleben. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Firmenkontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

marketing@oranier.com

http://www.oranier.com

Pressekontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

info@dr-schulz-pr.de

http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.