ARGE-HAUS auch 2020 “Fairster Massivhausanbieter”

Focus-Money bewertet Unternehmen mit “sehr gut”

Rostock, 12. August 2020

Zum fünften Mal in Folge hat das Wirtschaftsmagazin Focus-Money das Unternehmen ARGE-HAUS mit Zentrale in Rostock und weiteren Standorten bundesweit als “Fairsten Massivhausanbieter” ausgezeichnet. Das Gesamtergebnis “sehr gut” belegt erneut die große Zufriedenheit der ARGE-HAUS-Bauherren.

“Im Zentrum der Studie steht die Frage, als wie fair die Kunden ihr Unternehmen beurteilen”, erläutert die Focus-Money-Redaktion bei der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse zum Thema “Fairtrauen ins massive Bauen” (Focus-Money 31/2020). Dafür wurden 1.187 Bauherren im Mai und Juni dieses Jahres vom Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue (Köln) unabhängig ausgewählt und detailliert online befragt. Alle Teilnehmer hatten in den vergangenen 36 Monaten mit einem der 16 größten deutschen Massivhaushersteller gebaut.

Sechs Mal “sehr gut”

Das Ergebnis ist eindeutig. Wenn es um die Produktleistung, die Vielfalt der Ausstattungsmöglichkeiten und die Flexibilität der Raumaufteilung geht “schneidet ARGE-HAUS besonders gut ab”, so die Focus-Money-Redaktion (Ausgabe 31/2020). In puncto Kundenberatung lautet das Fazit sogar: Wie bei keinem anderen Anbieter “fühlen sich die Kunden bei ARGE-HAUS umfassend betreut.” Bei der Kundenkommunikation schätzen die Bauherren vor allem, dass sie während des Bauprojekts einen festen Ansprechpartner haben: “Das gilt allen voran für ARGE-HAUS”, so Focus-Money.

Bei der größten Investition ihres Lebens – dem Bau des eigenen Hauses – sind den Kunden ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis und Kostentransparenz außerordentlich wichtig. Dazu Focus-Money: “Dass keine versteckten Kosten auftauchen, ist nach Ansicht der Kunden vor allem bei ARGE-HAUS der Fall.” Last but not least wurde von den befragten Bauherren auch die ökonomische Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung von ARGE-HAUS mit der Bestnote “sehr gut” bewertet.

Bestätigung und Ansporn für das gesamt ARGE-HAUS-Team

“Die Bewertung gibt ein tolles Gefühl und bestätigt die Arbeit unseres gesamten Teams”, erklärt Falk Rösler, Geschäftsführer von ARGE-HAUS zur erneuten Auszeichnung als “Fairster Massivhaushersteller”. “Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen, das uns zu weiteren Bestleistungen anspornt.”

Anspruchsvolle Architektur – am Kunden orientiert

Anspruchsvolle Architektur und viel Liebe zum Detail sind bundesweit ein Erkennungszeichen von ARGE-HAUS. Über 5.500 Bauherren haben mit dem Unternehmen bereits ihren Traum vom eigenen Haus verwirklicht. Individualität steht dabei immer im Vordergrund: Jeder der rund 200 Vorschläge aus den verschiedenen ARGE-HAUS-Katalogen – ob Bungalow, klassisches Einfamilienhaus, Stadt-, Mansarddach- oder Bauhausvilla, Zwei- und Mehrfamilienhaus – kann nach den Wünschen der Kunden weiterentwickelt werden. Dafür steht ein eigenes Architektenteam zur Verfügung. Auch die Grundrisse sind ganz auf die konkreten Wohnbedürfnisse der künftigen Bewohner hin wandelbar. Nicht zuletzt werden ARGE-Häuser schon im Standard als besonders energiesparendes KfW-Effizienzhaus 55 oder KfW-Effizienzhaus 40 verwirklicht.

Weitere Informationen zu ARGE-HAUS und den Standorten des Unternehmens unter Tel.: 0381 8172730 sowie www.arge-haus.de

Anspruchsvolle Architektur und viel Liebe zum Detail sind bundesweit ein Erkennungszeichen von ARGE-HAUS. Über 5.500 Bauherren haben mit dem Unternehmen bereits ihren Traum vom eigenen Haus verwirklicht. Individualität steht dabei immer im Vordergrund: Jeder der rund 200 Vorschläge aus den ARGE-HAUS-Katalogen – ob Bungalow, klassisches Einfamilienhaus, Stadt-, Mansarddach- oder Bauhausvilla – kann nach den Wünschen der Kunden weiterentwickelt werden. Dafür steht ein eigenes Architektenteam zur Verfügung. Auch die Grundrisse sind ganz auf die konkreten Wohnbedürfnisse der künftigen Bewohner hin wandelbar.

Nicht zuletzt werden ARGE-Häuser schon im Standard als besonders energiesparendes KfW-Effizienzhaus 55 verwirklicht, auf Wunsch auch in den KfW-Standards 40 und 40 Plus.

Kontakt

ARGE-HAUS

Falk Rösler

Am Kreuzgraben 5

18146 Rostock

0381 8172730

info@arge-haus.de

http://www.arge-haus.de

Bildquelle: ARGE-HAUS / Focus-Money