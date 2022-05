Armin Allmendinger: Unternehmensberater als Schlüssel zum Erfolg

Armin Allmendinger erklärt, warum Unternehmensberater wichtig sind

Als Unternehmen auf dem internationalen Wirtschaftsmarkt mithalten zu können, war selten so schwer wie in diesen Tagen. Fast täglich entwickelt sich die Konkurrenz neu, es kommen neue Produkte auf den Markt und die Marketingstrategien von gestern sind heute schon veraltet. Um mit all diesen Herausforderungen mithalten zu können, greifen immer mehr Unternehmen auf externe Berater zurück. Armin Allmendinger weiß, wie wichtig die Aufgabe dieser Unternehmensberater ist und welche Aspekte das Business Consulting umfasst.

Verzeichnis:

– Die Aufgaben eines Unternehmensberaters

– Die vier Arten von Unternehmensberatern

– Wie eine Beratung gelingt

– Der allgemeine Ablauf eines Beratungsprozesses

– Interne oder externe Berater?

DIE AUFGABEN EINES UNTERNEHMESBERATERS

Welche Aufgaben ein Unternehmensberater genau übernimmt, hängt laut Armin Allmendinger ganz vom entsprechenden Unternehmen und dessen Zielsetzungen ab. Grundsätzlich werden externe Berater allerdings meistens dann hinzugezogen, wenn es um die Bereiche Marketing, Personalmanagement, Logistik, Fertigung und IT geht. Seine Aufgaben umfassen dabei meist die Erschließung neuer Märkte, die Einsparung von Kosten oder auch die komplette Neuausrichtung einer Firma. Wie Armin Allmendinger erklärt, ist der Business Consultant dann entweder für die Dauer eines Projekts engagiert oder betreut das Unternehmen dauerhaft.

DIE VIER ARTEN VON UNTERNEHMENSBERATERN

Traditionell unterscheidet man zwischen vier verschiedenen Arten von Unternehmensberatern, erklärt Armin Allmendinger. Der Organisationsberater ist dafür zuständig, das Unternehmen neu zu strukturieren und in einer positiveren Form auszurichten. In der Strategieberatung geht es dagegen darum, das Unternehmen in Bezug die Wettbewerbsentwicklung weiter voranzubringen. Die Prozessberatung umfasst laut Armin Allmendinger die Optimierung schon vorhandener Prozesse, wohingegen die Führungsberatung darauf ausgelegt ist, die Steuerung der Firma durch das Management zu verbessern.

WIE EINE BERATUNG GELINGT

Ein professioneller Unternehmensberater muss sich eine Menge Zeit nehmen, um das Unternehmen und seine Strukturen kennenzulernen, weiß Armin Allmendinger. Ein fachliches Know-How und eine genaue Kenntnis der Branche und des Marktes sind natürlich die Grundvoraussetzung, doch ohne die Firmenphilosophie und Arbeitsweise des Unternehmens zu kennen, nutzt auch das beste Fachwissen nichts. Darüber hinaus empfiehlt es sich Armin Allmendinger zufolge, sämtliche Strategien und Strukturen unter Einbindung des Unternehmens vorzunehmen, da gerade unter den Mitarbeitern oft große Skepsis gegenüber Neuem und Unbekanntem herrscht.

DER ALLGEMEINE ABLAUF EINES BERATUNGSPROZESSES

Ein Beratungsprozess sieht je nach Unternehmensberater und Firma immer ganz verschieden aus, erklärt Armin Allmendinger. Meist wird jedoch zu Beginn des Prozesses eine Ist-Analyse erstellt, in der die vorhandenen Probleme, die es zu optimieren gilt, definiert werden. Anschließend erfolgt der eigentliche Beratungsaspekt. Hier hat der Unternehmensberater die Aufgabe, ein neues Konzept für den Kunden zu erstellen, dieses zu vermitteln und zu erklären, und die Umsetzung zu beaufsichtigen.

INTERNE ODER EXTERNE BERATER?

Für bestimmte Bereiche werden auch gerne Unternehmensberater hinzugezogen, die aus der eigenen Firma stammen. Armin Allmendinger weist jedoch darauf hin, dass ein externer Berater den Vorteil hat, dem Unternehmen neutral und ohne Scheuklappen gegenüberzustehen. Darüber hinaus muss durch einen externen Berater niemand von seinen eigentlichen Aufgaben abgezogen werden, wodurch das Unternehmen nicht in seinen Abläufen gestört wird.

