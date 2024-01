weiteres Einsatzmittel für die DRONE TASK FORCE

ARON Go2 ist da

Heute erhielt die Ausstattung der DRONE TASK FORCE Zuwachs der ganz besonderen Art. ARON Go2 (Airtec Robotic Network) ist eingezogen und wird jetzt für seine zukünftigen Einsätze vorbereitet.

ARON ist ein Quadruped, ein Robodog, der auf 4 Beinen je nach Lage zum Einsatz kommt. Standardmäßig ausgestattet mit einer Bildübertragung sowie einem 3D-Lidar-Scanner kann er aktuelle Lagebilder an die Einsatzleitung übermitteln. Hierbei kann er in schwer zugängliche Bereiche vordringen, aber auch in kontaminierte oder verrauchte Bereiche, in die Menschen auf Grund der Gefahren nicht vordringen können. ZUdem verfügt ARON über einen Greifarm, mit dem er problemlos Gegenstände greifen und z.B. aus einem Gefahrenbereich herausholen kann. Zukünftig soll ARON noch mit einer Wärmebildkamera sowie evtl. auch mit Schadstoffmesseinrichtungen ausgestattet werden.

Während bei der Polizei in NRW ein vergleichbares Produkt, SPOT, bereits im Einsatz ist, so ist ARON der erste Quadruped, der durch eine private und zivile Einrichtung vorgehalten und in den Einsatz gebracht wird.

Wir sind stolz, mit ARON Go2 einen kleinen und wendigen Quadruped vorhalten zu können, um so bundesweit bei Schadens- und Gefahrenlagen diesen den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) anbieten zu können.

Wie bereits unsere Flug- und Tauchdrohnen ist auch ARON rund um die Uhr einsatzbereit und kann unter (0800) 0000175 durch die BOS jederzeit angefordert werden.

Wir visualisieren und virtualisieren. Dienstleistungen mit Drohnen, 3D-Modelle, virtuelle Rundgänge

Kontakt

AIRTEC SOLUTIONS

Jörg Schlüter

Friesenweg 9

26434 Wangerland

+4944639419040



http://www.airtecsolutions.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.