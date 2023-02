ARTe FUSION Stuttgart

Kunst erleben | Vom 14. bis 16. April 2023 in Halle 7 der Messe Stuttgart

Seit 2016 findet die ARTe in Sindelfingen als erste eigenständige Messe für zeitgenössische Kunst in der Metropolregion Stuttgart statt. Zum ersten Mal wird die ARTe 2023 nicht in Sindelfingen veranstaltet, sondern kommt dem starken Zuspruch von Kunstschaffenden und Galerien aus dem Stuttgarter Umkreis nach und stellt an einem neuen Standort hochwertige Präsentationsflächen für eine größere Diversität an Werken zur Verfügung. Als „Fusion“ zwischen den Messemachern Andreas Kerstan und Raiko Schwalbe wird die Messe den Ansprüchen der Teilnehmer:innen und Besucher:innen mehr als gerecht. Denn vom 14. bis 16. April bespielt die ARTe FUSION mit neuem Fokus die Halle 7 der Messe Stuttgart und freut sich auf eine langfristige Kooperation am neuen Veranstaltungsort. Die Gäste dürfen Werke von nationalen und internationalen Künstler:innen und Galerien erwarten. Durch das Bundesprogramm „NEUSTART KULTUR“ werden die Kunstmesse und damit vor allem ihre Ausstellenden gefördert. Im Rahmen des ARTe Charity-Projekts ART4Kids kooperiert die ARTe FUSION mit dem Art Meets Education e.V.. Kostenlose Messerundgänge, geführt von Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel, runden das Konzept der ARTe FUSION ab.

In der Metropolregion Stuttgart, die von einer umfangreichen kulturellen Historie geprägt wird, liegt der Ursprung der ARTe Kunstmessen. Erstmals seit 2016 findet die ARTe in diesem Jahr nicht in Sindelfingen, sondern als neues Format – als ARTe FUSION – vom 14. bis 16. April 2023 auf dem Gelände der Messe Stuttgart satt. Die ARTe FUSION bespielt hier exklusiv die Halle 7, welche mit 10.000 qm ausreichend Platz für die Kunst bietet und damit zur bisher größten ARTe Kunstmesse wird.

Als Teil des Frühjahrsmessekonzeptes findet sie zeitgleich mit zahlreichen weiteren Messen statt, wodurch ein breites Erlebnisangebot entsteht.

Insgesamt sind über 170 ausstellende Galerien und Künstler:innen zu erwarten, die unter anderem aus Deutschland, der Niederlande, Frankreich, Österreich, der Schweiz, Italien und Kuba stammen. Die ausgestellten Werke decken eine Vielfalt an Techniken ab – unter anderem Grafiken, Radierungen und zu einem guten Teil Malereien. Dreidimensionale Arbeiten sind in Gang D, im Messe-Boulevard, zu bewundern.

Mit dem erweiterten Team und damit der „Fusion“ von zwei Messekonzepten und -machern, präsentiert die Messe das Beste aus zwei Welten, denn die Visionäre Raiko Schwalbe und Andreas Kerstan, die bereits seit 2008 deutschlandweit erfolgreich Kunstevents umsetzen, veranstalten gemeinsam dieses künstlerische Großereignis nicht nur in, sondern vor allem für Stuttgart.

„Der Kunstmarkt hat zwei Jahre Pandemie hinter sich und die aktuell wirtschaftlich unsicheren Zeiten kommen belastend hinzu. Umso mehr freut es uns, dass wir durch Fördermittel aus dem Bundesprogramm „NEUSTART KULTUR“ Galerien und Künstler:innen attraktive Angebote ermöglichen können, Auszüge aus ihrem aktuellen Portfolio zu zeigen und so insgesamt, trotz widriger Rahmenbedingungen, aktuelle Entwicklungen und Strömungen aufzeigen und dem großartigen Stuttgarter Publikum in der Halle 7 der Messe Stuttgart präsentieren dürfen“, erklären die beiden Veranstalter Andreas Kerstan und Raiko Schwalbe. Die Gäste erwartet ein umfangreiches Rahmenprogramm und gänzlich neues Kunstformat, das den Fokus auf alle Akteure am Kunstmarkt setzt und sich dabei gleichermaßen als Entdeckermesse und Verkaufsplattform für zeitgenössische Kunst positioniert.

In kleinen Gruppen von bis zu maximal 15 Personen stellt zudem die Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel in sieben unterschiedlichen Touren aktuelle Positionen der Aussteller:innen vor und setzt diese in einen kunsthistorischen Kontext. Eine Anmeldung für die kostenlosen Führungen ist unbedingt erforderlich und kann über die ARTe Webseite vorgenommen werden.

ART4Kids

Seit ihrer ersten Ausgabe 2016 unterstützt die ARTe mit ihrem Charity-Projekt ART4Kids Kunstprojekte für Kinder. Die einfache Kernidee: Mit Verkaufserlösen aus Kunst Kindern zu helfen. So hat ART4Kids bereits in der Vergangenheit ein Waisenhaus in Brasilien, eine Schule in Panama, aber auch das Kinderhospiz in Stuttgart und eine inklusive Malgruppe unterstützt. Der diesjährige ART4Kids Partner ist die gemeinnützige Organisation Art Meets Education e.V., die durch einen kreativen Ansatz Bildung für benachteiligte Kinder in Manila / Philippinen finanziert. Das Besondere daran: Die Kinder fotografieren selbst. Sie nehmen an Fotografie-Workshops teil, erhalten ihre eigene Kamera und fotografieren Szenen aus ihrem Alltag. Durch den Verkauf dieser „kleinen“ Kunstwerke über Art Meets Education e.V. – dieses Jahr auch auf der ARTe Fusion Stuttgart – wird die Schulausbildung der teilnehmenden Künstler-Kinder finanziert.

Insgesamt fokussiert sich die ARTe FUSION mit ihrem Ansatz auf die Steigerung der Wahrnehmung und Sichtbarkeit künstlerischer Positionen von Galerien und Kunstprojekten in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die ARTe Fusion findet vom 14. bis 16. April 2023 als Teil der Frühjahrsmessen der Messe Stuttgart, in Halle 7 statt. Halle 7 ist über den Westeingang zu erreichen und verfügt über einen Besucherparkplatz sowie eine eigene Straßenbahnhaltestelle (Messe West).

Die Öffnungszeiten sind Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für die Eintrittspreise (zwischen 9 und 17 EUR) gelten die Regelungen der Messe Stuttgart für den Eintritt zu den Frühjahrsmessen 2023.

Hier geht es zum Ticket-Shop der Messe Stuttgart: https://www.messeticketservice.de/shop/de/messe.php?&m=1469

Presserundgang: Herzliche Einladung für Medienvertreter:innen!

Damit Sie einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der ARTe FUSION bekommen, möchten wir Sie ganz herzlich zu einem Presserundgang mit den Veranstaltern Andreas Kerstan und Raiko Schwalbe einladen. Am Donnerstag, den 13. April 2023 um 16 Uhr erwartet Sie eine exklusive Führung während des Messeaufbaus und vor dem offiziellen Start, mit anschließendem Umtrunk und Zeit für Fragen und Gespräche zur Kunst und der Messe. Bitte geben Sie uns vorab Bescheid, ob aus Ihrer Redaktion jemand vor Ort sein wird, damit wir Ihren Presseausweis vorbereiten können. Dieser ermöglicht Ihnen neben der Teilnahme am Presserundgang auch den kostenfreien Messebesuch, mit einer Begleitperson, zu den offiziellen Öffnungszeiten.

Über ein Belegexemplar / einen Link bei Veröffentlichungen zur ARTe FUSION freuen wir uns sehr.

Text: Lisa Marie Nau

Die ARTe ist Ausrichter und Veranstalter von Kunstmessen und Kunstevents. Entstanden ist das Format der ARTe 2015 in der Messe Sindelfingen.

Von der ersten Ausgabe an sollte der Besuch der ARTe für den Kunstinteressenten ein Kunsterlebnis in sich sein. Offene Standarchitektur, lange Sichtlinien, Offenheit als Konzept laden zum Besuch der ARTe ein. „Jede Form von Kunst hat das Recht präsentiert zu werden“, so formulierte der damalige ARTe Kurator und Projektleiter Andreas Kerstan sein Demokratieverständnis der Kunst und damit war die ARTe von Beginn an offen und eine Plattform für alle Beteiligten im Kunstmarkt.

Zu einem „entspannten“ Kunsterlebnis gehören auch Angebote einer gehobenen Gastronomie, Sitzinseln oder eine Kunstallee, die Besucher*innen zum Verweilen animieren, zum Genießen, zum Entspannen, zum Kunst in sich aufzusaugen. Services rund um den Kunsteinkauf ergänzen das ARTe Angebot: vom kostenlosen Verpackungsservice der Werke, bargeldlosem Bezahlen bis hin zu Parkbuchten vor der Tür zum Einladen der Werke.

In den Jahren bis 2017 fand die ARTe in Sindelfingen noch zeitgleich mit der Antikmesse statt. 2018 wurde sie dann als Solomesse herausgelöst und der Termin für die ARTe in Sindelfingen in den März verlegt. Seit 2018 findet die ARTe als erste und einzige eigenständige Messe für zeitgenössische Kunst in der Metropolregion Stuttgart als Frühjahrsmesse im März statt. Seit 2019 auch mit einer Schwester- und Herbstmesse im September in Wiesbaden und seit 2021 mit Kunstveranstaltungen in Konstanz und auf Burg Stettenfels.

Die ARTe sieht sich im siebten Jahr ihres Bestehens im Konzept und den Designpunkten des ARTe Formats bestätigt. Die ARTe blickt trotz der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 auf sechs erfolgreiche Jahre zurück und positioniert sich auch weiterhin für neue Geschäftsfelder und weiteres Wachstum.

Dazu gehörte die Gründung der ARTe Kunstmessen GmbH, in der Ende 2020 alle bisherigen Aktivitäten, Ressourcen und Erfahrung gebündelt und die organisatorischen Abläufe weitgehend digitalisiert werden.

Die Wachstumsfelder sind klar abgesteckt. Virtuelle Vertriebs- und Präsentationsformen, die ihre Stärke vor allem aus einer Realitätsbrücke zwischen ARTe Veranstaltungen und digitaler Präsenz ziehen. Eine Regionalisierung der Kunst durch die Implementierung skalierbarer Formate und nicht zuletzt Kooperationen mit anderen Kunstmessen im In- und Ausland.

Vom Beginn an war die ARTe sehr persönlich, fast familiär. Die Kunstfamilie ist klein, man kennt sich nach wenigen Jahren. Die ARTe will und wird auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für unsere Kundschaft und Aussteller*innen sein, damit auch künftig gilt „delivery on promise“. Wir erfüllen die Erwartungen, die in uns gesetzt werden und die wir mit dem Werteversprechen unserer Veranstaltungen gegeben haben.

Althütte, im Januar 2022

