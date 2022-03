Arval launcht Arval Connect

Die leistungsstarke Lösung hilft Kunden dabei, ihre Flotten optimal zu steuern und die Transformation hin zu alternativen Antrieben im Fuhrpark zu beschleunigen.

Die Halbleiterknappheit und der Inflationsdruck wirken sich derzeit unmittelbar auf Unternehmen aus. Zeitgleich werden sie sich zunehmend ihrer Verantwortung für eine rasche Transformation hin zu alternativen Antrieben im Fuhrpark bewusst, wodurch das Thema CSR weiterhin an Bedeutung gewinnt. Ein positiver Umgang mit Umweltthemen und die Senkung der Kosten stehen daher mehr denn je im Fokus. Aus diesem Grund hat Arval ihr bestehendes Angebot an vernetzen Dienstleistungen (Arval Active Link) überarbeitet und führt nun zur bestmöglichen Unterstützung ihrer Kunden Arval Connect ein.

Arval Connect: Der Kundenerfolg im Fokus

Zusammen mit einem engagierten Expertenteam hat Arval mittlerweile zehn Jahre Entwicklungsarbeit in den Bereich Telematik investiert und zählt inzwischen 400.000 vernetzte Fahrzeuge zu ihrer Flotte. Im Rahmen der Unternehmensstrategie Arval Beyond hat sich Arval ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis Ende 2025 sollen 75 Prozent der verleasten Flotte vernetzt sein – das entspricht 1,5 Millionen Fahrzeuge.

Mit Arval Connect profitieren Kunden von:

-einer optimierten Total Cost of Ownership: beispielsweise durch die Ermittlung von Möglichkeiten zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs (bis zu 16 Prozent Einsparungen bei den Kraftstoffausgaben)

-verbesserter Sicherheit und einem nachhaltigeren Fuhrpark: durch die Erstellung eines personalisierten Fahrverhaltensprofils und der Förderung der Verkehrssicherheit (bis zu 25 Prozent weniger Unfälle), der Analyse von Elektrifizierungsmöglichkeiten und der Reduzierung von CO2-Emissionen

-Effizienzsteigerung: durch die Möglichkeit, eilige Aufgaben auf die Fahrenden zu verteilen, die Fahrzeit zu optimieren und die Steuerverwaltung zu vereinfachen

Während der gesamten Umsetzungsphase des Projekts steht Arval ihren Kunden mit individueller Beratung unterstützend zu Seite. So möchte das Unternehmen den erfolgreichen Weg hin zu einer vernetzten Flotte für die Kunden sicherstellen. Dazu verpflichtet sich Arval mit einer klaren und sich differenzierenden „Money-Back Garantie“.

Arval geht noch einen Schritt weiter: Arval Connect in Kombination mit einer angeschlossenen Versicherung (Connected Insurance)

In dem Bestreben, ihre Kunden bei der Kostenreduktion zu unterstützen, sicheres und umweltbewusstes Fahren zu fördern und die Zahl der Verkehrsunfälle zu verringern, geht Arval noch einen Schritt weiter. Dazu verknüpft das Unternehmen erstmals Daten aus dem Fahrverhalten mit dem Risikomanagement. Arval Connect Kunden in Großbritannien und Italien sind die ersten, die von zwei neuen Diensten profitieren:

-dem Service „Connected Insured“, der auf der Grundlage des Fahrverhaltens einen Rabatt auf den Mietpreis gewährt, wenn das Fahrzeug bei Arval versichert ist

-dem Programm „Connected Drivers“, welches die Kunden bei der Verbesserung ihres Fahrverhaltens unterstützt. Darin enthalten sind eine ganze Reihe an Trainings für Fahrende und weitere Anreize

„Wir empfinden es als unsere Aufgabe, unsere Kunden bei ihren Zielen zu unterstützen – gerade in Zeiten, in denen Unternehmen die CO2-Emissionen und den Fuhrpark aufmerksam auf den Prüfstand stellen. Mit Arval Connect bieten wir ihnen künftig eine Art Mini-Leasing-Beratungstool, das messbare Optimierungen ermöglicht und bessere Entscheidungsgrundlage bietet. In Kombination mit versicherungsbezogenen Dienstleistungen bieten wir einen innovativen Ansatz, um sicheres und umweltbewusstes Fahren zu fördern“, erklärt Alain van Groenendael, Chairman und CEO von Arval.

Arval Connect wird in 22 Ländern angeboten, in Deutschland werden die neuen Features voraussichtlich ab Juni vollständig einsatzbereit sein.

PRESSEKONTAKTE

Arval:

Marion Burkhardt – marion.burkhardt@arval.de – +49 (0) 89 74423 267

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland:

Margit Wehning – margit.wehning@bnpparibas.com – +49 (0) 69 7193 8111

Über Arval:

Arval ist auf Full-Service-Fahrzeugleasing und neue Mobilitätslösungen spezialisiert und hat bis Ende Dezember 2021 weltweit 1,5 Millionen Fahrzeuge verleast. Jeden Tag bieten mehr als 7.500 Arval-Mitarbeitende in 30 Ländern flexible Lösungen an, um Reisen für Kunden, die von großen internationalen Unternehmen bis hin zu kleineren Firmen und Einzelkunden reichen, nahtlos und nachhaltig zu gestalten. Arval ist Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance, eine Verbindung weltweit führender Unternehmen in der Flottenmanagement-Branche mit 3 Millionen Fahrzeugen in 53 Ländern. Arval wurde 1989 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von BNP Paribas. Innerhalb der Gruppe ist Arval in der Abteilung Retail Banking & Services angesiedelt. www.arval.com

Über BNP Paribas in Deutschland:

BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen Bankgeschäft. Sie ist mit rund 190.000 Mitarbeitenden in 65 Ländern vertreten, davon nahezu 148.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank.

Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe – das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

www.bnpparibas.de

