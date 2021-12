Arvato Supply Chain Solutions expandiert am Standort Hannover

Wachstum ungebrochen / 300 neue Arbeitsplätze geschaffen

Gütersloh/Hannover – Arvato Supply Chain Solutions wächst und erweitert seine Kapazitäten in Hannover, um dort künftig das Onlinegeschäft für einen Sportartikelhersteller und einen Kunden aus der Beauty- und Kosmetikbranche abzuwickeln. Dazu bezieht der internationale Supply-Chain-Management- und E Commerce-Dienstleister die kompletten Flächen eines neuen, rund 47.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums, das am Standort Hannover-Messe errichtet wird. Mit der Erweiterung entstehen rund 300 neue Arbeitsplätze.

Übernommen wird im neuen Logistikzentrum die komplette E-Commerce-Logistik für das B2C-Geschäft der beiden Kunden. Dazu zählen unter anderem Lagerung, Kommissionierung, Verpackung, die Distribution und das Retourenmanagement. „Der aktuelle Ausbau zeigt, dass die Kompetenz, die wir im Fulfillment und der logistischen Betreuung von E Commerce-Geschäften haben, im Markt honoriert werden“, sagt Dr. Stefan Weidt, Executive Vice President Arvato Supply Chain Solutions. Am Standort Hannover-Messe betreibt Arvato bereits seit 2015 ein rund 60.000 Quadratmeter großes Logistik- und Distributionszentrum, in dem überwiegend Online-Bestellungen für Unternehmen aus der Mode- und Lifestyle-Industrie abgewickelt werden. Stefan Weidt: „Das große Know-how vor Ort ermöglicht Synergien für das Neugeschäft. Unsere Prozesse und Services sind dabei immer stark auf die Endkunden unserer Mandanten ausgerichtet – ein Ansatz der im Onlinehandel immer wichtiger wird.“ Für Unternehmen aus der Mode-, Beauty- und Lifestyle-Industrie realisiert Arvato beispielsweise Komplettlösungen, die alle Facetten für ein erfolgreiches Geschäft im E Commerce abdecken – mit Dienstleistungen, die vom klassischen Warehousing über ein integriertes Multichannel-Fulfillment bis hin zum Payment reichen.

Benötigt werden dazu qualifizierte Arbeitskräfte. Stefan Weidt „Der operative Start für unsere neuen Mandanten soll im ersten und zweiten Quartal nächsten Jahres erfolgen. Dafür suchen wir aktuell rund 300 Mitarbeitende.“ Die ausgeschriebenen Stellen umfassen alle Bereiche und Positionen, die für den Betrieb des Logistikzentrums notwendig sind – beispielsweise Lagerfachkräfte, Kommissionierer oder Staplerfahrer im gewerblichen Bereich, aber auch Mitarbeiter aus kaufmännischen Berufen und Techniker. Mit den Neueinstellungen erhöht sich die Zahl der Beschäftigten am Standort Hannover-Messe dann auf insgesamt rund 950 eigene Mitarbeitende – ohne Zeitarbeitskräfte, die vor allem in Peakzeiten wie dem Black Friday oder dem Weihnachtsgeschäft zusätzlich zur Abwicklung der hohen Volumina benötigt werden.

Darüber hinaus setzt Arvato die Automatisierungsstrategie für das weltweite Standort-Netz des Unternehmens auch in Hannover fort. „Bei der Abwicklung von E-Commerce-Geschäften sind Dienstleister heute mit komplexen Fulfillment-Prozessen, immer kleinteiligeren Sendungsgrößen, hohen Peak-Volumina und steigenden Liefergeschwindigkeiten konfrontiert“, erläutert Stefan Weidt. „Das sind Herausforderungen, die sich ohne moderne Automatisierungstechnologie oft nicht mehr bewältigen lassen. Mit dem AutoStore-System können wir eine sehr hohe Durchsatzleistung erzielen und es entlastet unsere Beschäftigten, weil es nach dem Prinzip Ware zum Mann die bestellten Artikel direkt zu den Kommissionierplätzen transportiert.“

Unterstützt wird die schnelle Distribution an die Endkunden auch durch die sehr gute Lage in räumlicher Nähe zum Messegelände Hannover. So ist der Standort über den Messeschnellweg mit den Autobahnen A 2, A 7, A 37 und A 352 rund um Hannover verbunden. Ebenso sind neun Bundesstraßen von dort schnell zu erreichen.

Darüber hinaus ist beim neuen Logistikzentrum großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt worden. So verfügt das Gebäude über eine hochgedämmte Fassade und wird mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet. Auf dem Dach soll eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 4,4 Millionen Kilowattstunden installiert werden. Für die Immobilie wird eine Gold-Zertifizierung der Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) anstrebt. Stefan Weidt: „Ziel des gesamten Bertelsmann-Konzerns, zu dem auch Arvato Supply Chain Solutions gehört, ist es, bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral zu sein. Mit der nachhaltig gestalteten neuen Halle leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu.“

