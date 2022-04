Asahi Kasei Europe eröffnet Schaumstofflabor in Düsseldorf

Düsseldorf, 20. April 2022 – Asahi Kasei Europe hat in seinem Düsseldorfer Forschungs- und Entwicklungszentrum ein Labor für geschäumte Kunststoffe eröffnet. Die Lokalisierung des technischen Supports und der Produktentwicklung in Europa ist der nächste Schritt des Unternehmens bei der Geschäftsexpansion seiner SunForce™-Familie von Hochleistungs-Partikelschaumstoffen.

Das neue Schaumstofflabor wurde im Dezember 2021 installiert und wird im Frühjahr 2022 in Betrieb genommen. Kernstück des neuen Labors ist die Schäum Anlage, auf der vor Ort Testmuster des auf technischen Kunststoffen basierenden Partikelschaumstoffs SunForce™ für die europäischen Kunden hergestellt werden. Die SunForce™-Typen bestehen aus modifiziertem Polyphenylenether (mPPE) und Polyamid (PA) und sind ein Schlüsselelement der Geschäftsexpansion von Asahi Kasei in Europa. Yoshito Kuroda, General Manager R&D bei Asahi Kasei Europe: „Das neue Labor ist der nächste Meilenstein für uns, um einen schnelleren lokalen Support zu realisieren und flexibler auf die Bedürfnisse unserer europäischen Kunden reagieren zu können.“

Lokale Entwicklung von recycelbaren Werkstoffen

Beide Typen sind einzigartig – das mPPE basierte SunForce™ BE ist das erste Material seiner Art, dass mit UL94 V-0 zertifiziert wurde. Dazu bietet es eine hohe Formbeständigkeit und Verarbeitbarkeit sowie eine überragende Wärmedämmung, die das Material für den Einsatz in EV-Batteriemodulen empfiehlt. Das Polyamid-basierte SunForce™ AS überzeugt mit einer hohen Hitzebeständigkeit (190 °C/30 Min.) und der materialtypischen Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Beiden Partikelschaumtypen gemein sind die sehr guten Haftungseigenschaften im Zusammenspiel mit Metallen, kohlenfaserverstärkten Kunststoffen oder auch Fasermaterialien. Ihre Eigenschaften eröffnen neue Anwendungsbereiche, die für herkömmliche Schaumstoffe bislang nicht möglich waren. Die neue Einrichtung wird sich außerdem auf die Entwicklung von SunForce™- Typen mit verbesserter Recyclingfähigkeit konzentrieren.

„Die Nähe zum europäischen Markt und die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden dazu beitragen, neue recyclingfähige Qualitäten zu entwickeln, die den steigenden Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf die Beibehaltung der Materialleistung bei gleichzeitiger drastischer Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und der Recyclingfähigkeit gerecht werden“, fasst Takashi Onoe, Manager R&D von SunForce bei Asahi Kasei Europe, zusammen.

Das Labor befindet sich im Asahi Kasei Europe R&D Center im Düsseldorfer Hafen. Neben der neuen Anlage für SunForce™ bietet das F&E-Zentrum Sortenentwicklung und Kundenberatung in den Bereichen technische Kunststoffe, synthetischer Kautschuk sowie für Batterie- und Beschichtungsmaterialien. Asahi Kasei Europe wird SunForce™ vom 3. bis 5. Mai auf der JEC World, der führenden internationalen Messe für Verbundwerkstoffe, in Paris ausstellen: Halle 5, Standnummer P18.

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit 44.497 Beschäftigten in aller Welt betreut die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro (2.106 Milliarden Yen) im Geschäftsjahr 2020 (1. April 2020 – 31. März 2021).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.asahi-kasei.eu, https://www.asahi-kasei.com/ und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit 44.497 Beschäftigten in aller Welt betreut die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro (2.106 Milliarden Yen) im Geschäftsjahr 2020 (1. April 2020 – 31. März 2021).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ und https://automotive-asahi-kasei.eu/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058

Sebastian.Schmidt@asahi-kasei.eu

https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12

h.kuell@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @AsahiKasei