Asahi Kasei Europe wird Mitglied eines Blockchain-Technologie-Pilotprojekts

ISCC PLUS-Zertifizierung

Düsseldorf und Tokyo, 11. Oktober 2022 – Im September 2022 wurde Asahi Kasei Europe Mitglied eines Gemeinschaftsprojekts zur Blockchain-Technologie für die ISCC PLUS-Zertifizierung. Unter der Leitung des niederländischen Softwareanbieters Circularise und des japanischen Handelsunternehmens Marubeni zielt dieses Projekt darauf ab, die Effizienz des Zertifizierungsprozesses und die Integrität der zertifizierten Daten zu verbessern.

Um ihr Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 zu erreichen, verstärkt die Asahi Kasei Gruppe derzeit ihre Aktivitäten rund um die Nutzung biobasierter und recycelbarer Materialien sowie erneuerbarer Energiequellen. Um Markt und Kunden dabei volle Transparenz zu gewährleisten, beschleunigt das Unternehmen die Zertifizierung seiner Materialien. Die ISCC PLUS-Zertifizierung ist ein weltweit führendes Zertifizierungssystem, das die Lieferkette von Rohstoffen wie Biomasse und recycelten Materialien bis hin zu den Endprodukten durch ein Massenbilanzmanagement verbindet. Dies trägt dazu bei, eine vollständige Transparenz der Endprodukte für den Endverbraucher zu gewährleisten. Da sowohl die Zuverlässigkeit der Zertifizierung als auch die Effizienz des Zertifizierungsprozesses zunehmend an Bedeutung gewinnen, hat sich Asahi Kasei Europe entschlossen, an dem oben genannten Pilotprojekt teilzunehmen. Akira Nishizawa, Managing Director von Asahi Kasei Europe, kommentiert: „Unser Ziel ist es, durch unsere Geschäftstätigkeit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten. Als Anbieter von Kunststoffen, Fasern und synthetischem Kautschuk wird die ISCC PLUS Massenbilanz-Zertifizierung für uns immer wichtiger, um diese Strategie voranzutreiben.“

Testergebnisse bestätigen Zuverlässigkeit der Blockchain-Technologie

Neben dem Projektleiter Circularise nehmen zehn Unternehmen aus der gesamten Lieferkette an diesem Projekt teil, darunter Chemieunternehmen, Handelsunternehmen und Hersteller von Unterhaltungselektronik. Das Massenbilanzmanagement der ISCC PLUS-Zertifizierung wurde auf dem Softwaresystem von Circularise betrieben, und die zehn Unternehmen führten Probeläufe durch, um die Effektivität der Software sowie die Materialrückverfolgbarkeit und Datenüberprüfung zu testen.

Die Ergebnisse der Testläufe bestätigten, dass der Einsatz der Blockchain-Technologie die Vertraulichkeit der Datenübertragung und die Zuverlässigkeit der Daten über die gesamte Lieferkette hinweg gewährleistet. Nishizawa fasst zusammen: „Viele unserer Produkte unterlaufen derzeit die ISCC PLUS-Zertifizierung. Das ist momentan noch sehr aufwendig und kostet Zeit. Wir brauchen einen effizienteren Zertifizierungsprozess, und die digitale Technologie wird in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen.“

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 (1. April 2021 – 31. März 2022) einen Umsatz von 18,9 Milliarden Euro (2.461 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Ansprechpartner Europa:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

