Asahi Kasei investiert in israelisches Startup Castor Technologies

Düsseldorf, Tokyo und New York, 16. Mai 2023 – Asahi Kasei wird in Castor Technologies Ltd. (CASTOR) investieren, ein israelisches Startup Unternehmen, das auf die Entwicklung von Software für den 3D-Druck spezialisiert ist. Die Zusammenarbeit ermöglicht Synergien zwischen der Software und weiteren Dienstleistungen von CASTOR, sowie der CAE (Computer Aided Engineering) Expertise für Kunststoffe von Asahi Kasei.

Laut dem „2022 3D Printing Trend Report“ ist der Weltmarkt für 3D-Druck seit 2015 um durchschnittlich über 20 Prozent pro Jahr gewachsen. Durch das steigende Aufkommen von Rapid Prototyping & Manufacturing wird diese jährliche Wachstumsrate weiterhin steigen. Dadurch erhöht sich der Bedarf an einem optimierten technischen Service und schnelleren Reaktionszeiten auf Kundenanfragen. Die Entscheidung zur Anwendung von 3D-Druck läuft derzeit in der Regel noch über manuelle Prozesse: Ein Ingenieur wählt die Teile aus, die sich letztendlich für den 3D-Druck eignen und passt dabei gegebenenfalls das Deisgn an, um die 3D-Druckbarkeit weiter zu verbessern. Im Gegensatz dazu kann die Software von CASTOR mit ihrem firmeneigenen Algorithmus aus CAD-Zeichnungen von Tausenden von Teilen in einer Stückliste (bill of materials – BOM) automatisch Teile auswählen, die für den 3D-Druck geeignet sind, und Formänderungen vorschlagen. Eine weitere Optimierung der Fertigungsprozesse der Kunden wird durch die Schätzung der Fertigungszeiten, Kosten und CO2-Emissionen der analysierten Teile ermöglicht.

Asahi Kasei bietet seinen Kunden einen umfassenden CAE-Service für technische Kunststoffe bei Produktdesign und -entwicklung. Das Serviceangebot von CASTOR zur einfachen Beurteilung der Formbarkeit von Teilen und zur Simulation von Herstellungskosten soll eine noch schnellere Reaktion auf Kundenanfragen ermöglichen. Die Schaltung von CASTORs Dienstleistung vor dem technischen CAE-Kunststoffservice von Asahi Kasei wird zur Realisierung von automatisierten, fortgeschritteneren Simulationen beitragen. „Durch diese Investition werden wir die Synergien zwischen der Software von CASTOR und der CAE-Expertise von Asahi Kasei weiter untersuchen“, sagte Yukihiro Bann, Senior General Manager für Business Strategy and Marketing, Mobility & Industrial SBU bei Asahi Kasei. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden fortschrittlichere und automatisierte Echtzeitsimulationen zu bieten und die Palette der technischen Dienstleistungen zu erweitern, die beide Unternehmen anbieten können.“

Weitere Informationen zu Asahi Kaseis technischen Kunststoffen und CAE-Expertise gibt es hier:

https://www.asahi-kasei-plastics.com/en/

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023) einen Umsatz von 20 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen).

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu, und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Ansprechpartner Europa:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17, 40221 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-3399-2058

Mail: sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei