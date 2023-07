Düsseldorf und New York, 12. Juli 2023 – Asahi Kasei wird den globalen Hauptsitz seines Health Care-Geschäfts von Japan in die Vereinigten Staaten verlegen. Der Primary Executive Officer Health Care, Richard Packer, wird den stark wachsenden Unternehmensbereich von den bestehenden Asahi Kasei-Büros im Osten der USA, in Chelmsford, Massachusetts, einem Vorort von Boston, führen.

Breit gefächertes Portfolio

Seit der Übernahme von ZOLL Medical, einem führenden Hersteller von Defibrillatoren und anderen Lösungen für die Intensiv- und Notfallmedizin, vor etwas mehr als zehn Jahren, hat sich das Health Care- Business von Asahi Kasei mehr als verdreifacht. Das Angebot im Geschäftsbereich Gesundheit ist breit gefächert und reicht von innovativen Arzneimitteln für spezielle Therapiebereiche über Lösungen für schwere kardiopulmonale Erkrankungen bis hin zu Geräten und Dienstleistungen für die Herstellung von Biotherapeutika.

Weiteres Wachstum in den USA prognostiziert

Derzeit macht der Geschäftsbereich Health Care 18 Prozent des Umsatzes von Asahi Kasei sowie 33 Prozent des Betriebsergebnisses (Geschäftsjahr 2022) aus, und er stellt über 23 Prozent der Mitarbeiter. 78 Prozent des Umsatzes von Asahi Kasei im Gesundheitswesen werden außerhalb von Japan erzielt. Der Health Care Geschäftsbereich ist somit ein Haupttreiber für weiteres Unternehmenswachstum. Insbesondere in den USA sieht das Unternehmen großes Potential.

Koshiro Kudo, Präsident und CEO von Asahi Kasei, erklärte: „Mit der Präsenz unserer Health Care Zentrale in diesem bedeutenden Gesundheitsmarkt, dem Herkunftsland von vielfältigen innovativen Produkten, will Asahi Kasei sein Health Care Geschäft stärken und weiter ausbauen.“

Richard Packer, der Primary Executive Officer für den Bereich Health Care, fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die Herausforderung, einen unserer wichtigsten Geschäftsbereiche von außerhalb Japans zu führen. Mit innovativen Managementprozessen sind wir global gut aufgestellt und agil in der Lage, auf veränderte Branchentrends frühzeitig und für alle Beteiligten gewinnbringend zu reagieren.“

Zur Asahi Kasei Corporation

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit mehr als 46.000 Mitarbeitern weltweit bedient die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023) einen Umsatz von 20 Milliarden Euro (2.726 Milliarden Yen).

„Creating for Tomorrow“. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.com, www.asahi-kasei.eu und https://www.asahi-kasei.com/sustainability/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Fringsstrasse 17

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 3399-2058



https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei