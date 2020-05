ASCON versorgt medizinische Einrichtungen mit MNS

Angebot jetzt auch für Unternehmen ausgeweitet

Bonn, 19.05.2020. Die ASCON GmbH in Bonn beliefert seit dem 15.04.2020 im Rahmen ihres PHARMAcycle Altmedikamenten Rücknahmesystems bundesweit Apotheken und medizinische Einrichtungen mit Mund-Nasen-Schutzmasken.

Nach Lieferung der ersten 100.000 Stück Mitte April wurden diese umgehend konfektioniert und an die ersten Apotheken versandt. Innerhalb von 48 Stunden konnten alle Masken an die einzelnen Partner geschickt werden. Bis Anfang Mai wurden mehr als 175.000 Masken an Apotheken ausgeliefert.

Mittlerweile konnten bei den Partnerunternehmen vorteilhaftere Einkaufskonditionen realisiert und die Lagerbestände aufgefüllt werden. Nachdem sich die Apotheken flächendeckend ausreichend mit Masken vorsorgen können, wird das Angebot für den Einzelhandel, Industrie- und Entsorgungsunternehmen ausgeweitet. Bestellungen können telefonisch, per Fax oder online aufgegeben werden.

Die schwankende Nachfrage, sich ändernde Bestimmungen der chinesischen Zollbehörden bei der Verzollung und unterschiedliche Kosten für Transportkapazitäten aus der Volksrepublik China nach Europa führen zu sich fast täglich ändernden Preisen.

Die ASCON wird ab dieser Woche Neuigkeiten und die aktuellen Preise für Neubestellungen auf ihrer Webseite veröffentlichen. Damit wird sichergestellt, dass alle Kunden und Interessenten immer aktuelle Informationen erhalten.

Weitere Infos unter https://www.ascon-net.de/neu-atemschutzmasken.html

ASCON Gesellschaft für Abfall und Sekundärrohstoff Consulting mbH wurde im Jahr 2000 als international ausgerichtetes Unternehmen für umfassendes Umwelt-, Abfall- und Recyclingmanagement gegründet. ASCON berät Kunden weltweit, ist Spezialist für die Sammlung, Sortierung, Aufbereitung, Verwertung und den internationalen Handel von Sekundärrohstoffen und betreibt eigene Rücknahme- und Verwertungssysteme. Management und Führungskräfte verfügen über mehr als 20 Jahre Markterfahrung. ASCON GmbH ist Entsorgungsfachbetrieb (Efb). Als Mitglied der ASCON Resource Management Holding GmbH bietet ASCON internationale Expertise und Synergien einer starken Unternehmensgruppe der Kreislaufwirtschaft.

Firmenkontakt

ASCON Gesellschaft für Abfall und Sekundärrohstoff Consulting mbH

Miriam Hündgen

In den Dauen 6a

53117 Bonn

0228 94377-3

0228 94377 44

info@ascon-net.de

http://www.ascon-net.de

Pressekontakt

ASCON Gesellschaft für Abfall und Sekundärrohstoff Consulting mbH

Angela Emons

In den Dauen 6a

53117 Bonn

0228 94377-58

0228 94377-44

a.emons@ascon-net.de

http://www.ascon-net.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.