asioso gewinnt #FirstSpirit Award der Crownpeak GmbH

-Die Digitalagentur freut sich sehr über diese Auszeichnung und ist sehr stolz über die gute Partnerschaft mit Crownpeak (ehemals e-Spirit)-

asioso sagt DANKE an Crownpeak (ehemals e-Spirit) für so eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft. Das Unternehmen ist stolz, den FirstSpirit Marketing Award erhalten zu haben!

Durch die tolle Zusammenarbeit mit Crownpeak und den vielen gemeinsamen erfolgreichen Projekten wird die Partnerschaft gestärkt.

Geschäftsführer Nico Rehmann nahm den Award persönlich in Berlin entgegen:

„Ich bin überglücklich und stolz, dass wir diesen tollen Preis holen konnten und ich diesen im Namen des gesamten asioso Teams entgegennehmen durfte.“

Am 1. August 2022 ist die e-Spirit GmbH offiziell in die Crownpeak Technology GmbH umfirmiert worden. Crownpeak wird so zu einem der führenden globalen DXP-Anbieter für mittelständische sowie Großunternehmen auf dem Markt. Dabei spielen vor allem die einfache Nutzung und die schnelle Implementierung aller Lösungen eine entscheidende Rolle.

Welche Vorteile können Kunden erwarten?

FirstSpirit als zentrale DXP-Komponente für Content Management

Erweitertes Portfolio

Globaler Support & Service

Neues Kunden-Support-Portal

Welche Änderungen gibt es?

Umfirmierung der e-Spirit GmbH in die Crownpeak Technology GmbH

Ein neues globales Kundensupport-Tool

Neue gemeinsame Crownpeak Website sowie neue gemeinsame Crownpeak Community Plattform

Globales Professional Services Team mit Standorten in Deutschland und Nordamerika

Über Crownpeak

Mit Crownpeak sind Kunden in der Lage, ihre digitalen Erlebnisse mühelos zu orchestrieren mit der Crownpeak Digital Experience Plattform (DXP) stärken Unternehmen ihre Marke, steigern ihre Umsätze und machen ihre Kunden zu lebenslangen Fans.

Mehr als 1.000 globale Marken vertrauen auf die erstklassige DXP von Crownpeak. Unsere DXP enthält die Kernfunktionen des Marketings wie CMS, Digital Quality & Accessibility Management sowie Consent Management in einer composable, hybriden Headless-Architektur. Die Crownpeak DXP unterstützt sowohl die Ziele des Marketings als auch der IT-Teams.

Crownpeak hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado sowie in Dortmund, Deutschland und betreut bekannte Marken wie Unilever, Bosch, ASICS, Nintendo und American Express.

asioso ist kreativer Ideengeber und technischer Wegbereiter der Digitalisierung.

Als ausgezeichneter Top Job Arbeitgeber sind wir eine Full-Service-Digitalagentur, die nicht nur nachhaltig arbeitet, sondern auch ausbildet und für einzigartige, digitale Erlebnisse sorgt.

Bei uns stehen die Kundenwünsche im Vordergrund und deshalb holen wir immer das Beste aus jedem Projekt heraus.

Wir verbinden Unternehmen mit ihren Kunden und stärken die Markenloyalität. Wir unterstützen unsere Kunden und mache ihre Ziele zu unseren. asioso bietet von der Beratung, der Planung, über das Konzept, das Design bis zur erfolgreichen technischen Umsetzung all das, was man als professionelles Unternehmen bezeichnet.

Unsere Experten verfügen neben der langjährigen internationalen Projekterfahrung, über international anerkannte Projektmanagement- und Führungszertifizierungen.

Neben dem Hauptsitz in München ist asioso noch in Banja Luka und Belgrad vertreten. asioso hat langjährige und erfolgreiche Partnerschaften zu e-Spirit, Pimcore, Frontify und COYO.

