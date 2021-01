Assistenzarzt Psychiatrie – Klinikum am Weissenhof

Herzlich willkommen beim Klinikum am Weissenhof, Ihrem künftigen Top-Arbeitgeber im psychiatrischen Bereich!

Sie sind Assistenzärztin oder Assistenzarzt Psychiatrie und suchen aktuell nach einer neuen Herausforderung? Wir bieten Ihnen attraktive Karrierechancen und erfolgsversprechende Perspektiven für Ihre berufliche Karriere. Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle wichtigen Informationen über uns als Arbeitgeber und Ihre neue Anstellung als Assistenzarzt Psychiatrie.

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind eine fortschrittliche, offen kommunizierende Facheinrichtung für die psychiatrische-psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung und Betreuung psychisch kranker Menschen in der Region Heilbronn-Franken. An unseren sieben Standorten in Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden, Brackenheim und Ludwigsburg beschäftigen wir rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten stationäre, tagesklinische und ambulante Behandlungsangebote sowie ein standardisiertes Entlassungsmanagement nach § 39 SGB V. Neben dem Regelbetrieb finden bei uns auch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen aus allen Fachbereichen statt.

Unsere Mission ist es, unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich auf dem Genesungsweg zu begleiten. Wir setzen auf Transparenz und Qualität (wiederholte Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren), die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mehrfache Auszeichnung als “Great Place to Work”), vor allem im Bereich Work-Life-Balance (Verleihung des Zertifikats “audit berufundfamilie” 2019), und auf ein ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortungsvolles Handeln (Beitritt zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta 2020).

Als Arbeitgeber bieten wir konkret sehr gute Arbeitsbedingungen in motivierten berufsübergreifenden Teams und attraktive Entwicklungschancen durch externe sowie interne Weiterbildungen. Über besondere Angebote wie zum Beispiel unser betriebliches Gesundheitsmanagement, die Zusatz-Altersvorsorge, die Kinderbetreuung in unserer firmeneigenen Kita oder die zusätzlichen Leistungen (wie ein Jobticket für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) schaffen wir zusätzlich bestmögliche Rahmenbedingungen für die Arbeit im Klinikum am Weissenhof.

Sie möchten als Teil unseres Teams die nächste Stufe Ihrer Karriereleiter erklimmen?

Bitte bewerben Sie sich auf eines unserer Stellenangebote als Assistenzarzt Psychiatrie oder initiativ.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

