Attraktive Angebote für Immobiliensuchende in Bornheim und der Region

Mithilfe der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH das perfekte Zuhause finden

Die Suche nach dem idealen Zuhause kann herausfordernd sein. Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH aus Bornheim bietet Immobiliensuchenden daher professionelle Unterstützung an. Geschäftsführer Rene Reuschenbach betont: „Unsere Experten stehen unseren Kunden zur Seite, um ihr Traumobjekt zu finden.“

Besonders in der Region Köln/Bonn, aber auch in Bornheim, Wesseling, Brühl sowie weiteren Städten im Rhein-Sieg-Kreis bzw. Rhein-Erftkreis kann die Immobiliensuche zur Herausforderung werden. Immobilien sind dort gefragt und somit auch entsprechend schnell wieder vergeben. Durch die Beauftragung eines Immobilienmaklers können sich die Chancen erhöhen, schnell eine passende Immobilie zu finden.

Geschäftsführer Rene Reuschenbach setzt für eine schnelle Immobilienvermittlung auf die Zusammenarbeit mit Partnern wie Mitgliedern aus der Kölner Immobilienbörse sowie auf Online-Tools wie das IMAG-Maklernetzwerk oder den Wohnraummonitor. „So können wir Miet- und Kaufinteressenten in der Region schnell attraktive Angebote unterbreiten, die ihren Suchkriterien entsprechen“, so Rene Reuschenbach.

Gefällt den Interessenten das Objekt, führen die Immobilienmakler zunächst einen Besichtigungstermin durch und informieren über die Vor- und Nachteile des Objekts. Möchten die Interessenten das Objekt danach anmieten oder kaufen, leiten die Makler alles Weitere in die Wege.

„Interessenten können sicher sein, dass wir alles dafür tun, um ihre Traumimmobilie schnell zu finden“, sagt der Geschäftsführer. Bei Fragen zur Finanzierung vermitteln er und seine Kollegen die Interessenten an Finanzierungspartner.

Mit der Gewerbeabteilung „Reuschenbach Comercial & Invest“ bieten die Immobilienmakler zudem auch Gewerbekunden attraktive Miet- und Kaufobjekte in der Region.

Interessenten, die sich für Immobilien in Bornheim, Immobilien in Wesseling oder Immobilien in Brühl oder Umgebung interessieren, erhalten weitere Informationen auf https://www.wav-immo.de/.

Die WAV Immobilien Reuschenbach GmbH wurde 1982 gegründet und hat Niederlassungen in Bornheim, Brühl und Wesseling. Das Haupttätigkeitsfeld liegt in dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien und Kapitalanlagen. Das Unternehmen ist Mitglied der Kölner Immobilienbörse sowie dem Immobilienverband Deutschland und unterstreicht dadurch seinen hohen Anspruch an Beratungsqualität und Seriosität. Darüber hinaus ist WAV-Geschäftsführer René Reuschenbach auch Regionaldirektor des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft (BVFI) und setzt sich als solcher für die Belange der Immobilienwirtschaft ein.

Firmenkontakt

WAV Immobilien Reuschenbach GmbH IVD

René Reuschenbach

Am Zidderwald 3

53332 Bornheim

02236 – 885 85 0

02236 – 885 85 29



https://www.wav-immo.de/

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

0214 / 7079011

0214 / 7079012



https://www.wavepoint.de/