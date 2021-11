Auch das Morgen im Blick

EUROPA MÖBEL-Umweltstiftung fördert mit 16.800 Euro Umweltprojekte

Der Klimawandel schreitet immer schneller voran und ist in jeder Region und Klimazone der Welt zu beobachten stellt der Weltklimarat der Vereinten Nationen in seinem aktuellen Bericht fest und mahnt zum sofortigen Handeln. “Umso wichtiger ist das Engagement von Vereinen, Schulen, Kindergärten und privaten Initiativen. Wir freuen uns, dass die von uns unterstütze EUROPA MÖBEL – Umweltstiftung wieder fünf tolle Projekte fördern konnte.” so Carsten Lympius Geschäftsführer vom Küchenhersteller hano-Küchen GmbH & Co. KG.

Mit 3.500 EUR fördert die Stiftung die Gemeinde Rössing. Das Anlegen einer Blühwiese für Insektenschutz und Artenvielfalt im Ortskern sowie das Schaffen eines Naturerlebnis-Pfade für Kinder und Erwachsene bindet die Bevölkerung ein und begeistert insbesondere die Schüler:innen der Grundschule Barnten.

2.825 EUR gehen an die Initiative “Sachsenheim wird klimaneutral”. Die Gemeinde startet ein Geocoaching-Projekt zur CO2-Reduktion. Umweltbildung wird mit Freizeitaktivität für Groß und Klein verknüpft.

Auch das Mitmach-Projekt für Kinder zum Insektenschutz des Baumschlau e.V. erhält 2.982 EUR von der EUROPA MÖBEL-Umweltstiftung. Damit wird ein mehrmonatiges Bastelprojekt im Rahmen eines entstehenden Lehrgarten gefördert. Die von den Kindern erstellten Motive werden in einem zu erstellenden transparenten “Käferdach” integriert. Ein Lerneffekt über die örtliche Insektenvielfalt und deren Schutz ist dabei garantiert.

100.000 Krokusse für 1 Millionen Bienen pflanzen – das ist das Ziel des Hüffertgymnasium Warburg. Durch die Bepflanzung wird immer nachwachsende Nahrung für Honigbienen, Hummeln und andere Insekten geschaffen. Hierfür erhält das Projekt 4.000 EUR.

Ein Bildungskoffer, bestehend aus mehreren Schaukästen, die verschiedene Tier- und Pflanzmaterialien beinhalten, will das Institut für allgemeine und angewandte Ökologie zusammen mit Kindern für Kindern erstellen. Mit den im Rahmen des Projekts erstellten Materialien erhalten Kinder und Jugendliche Einblick in das Ökosystem Wald und werden für dessen Schutz sensibilisiert. Ein Projekt das die EUROPA MÖBEL-Umweltstiftung mit 3.500 EUR unterstützt.

Der Europa Möbel-Verbund ist ein Zusammenschluss von mehr als 490 Möbelhäusern mit Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Schweiz, Italien, Frankreich, Luxemburg, Kroatien, Portugal und Rumänien.

Lauenburg, 2. November 2021

hano-Küchen vereint das Know-how einer langjährigen Unternehmenstradition mit ehrlicher Passion für hochwertige und langlebige Einbauküchen: Bereits seit 1970 haben wir uns im Raum Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bei unseren Kunden als zuverlässiger Partner rund um Küchen einen guten Namen gemacht.

Kontakt

hano-Küchen GmbH & Co. KG

Carsten Lympius

Slööerstrasse 9-11

21481 Lauenburg

0415355990

info@hano-kuechen.de

http://www.hano-kuechen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.