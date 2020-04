audado: Plattform für automatisierte Dokumente gestartet

Am 27. März 2020 ist die Plattform für automatisierte Dokumente audado online gegangen. Unter audado.eu finden Unternehmen ab sofort eine Auswahl an automatisierten Dokumentenlösungen, die die Dokumentenerstellung auf wenige Minuten reduzieren und Flüchtigkeitsfehler vermeiden. Das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch die Produktivität.

Der Nutzer wird auf audado in Form eines aktiven Dialogs durch den Erstellprozess geführt, während sich Parallel zur Eingabe in Echtzeit das gewünschte Dokument wie von Zauberhand zusammensetzt. Das fertiggestellte Dokument kann dann in die Zwischenablage kopiert oder direkt als Word-Dokument heruntergeladen werden.

Das Angebot von audado richtet sich vor allem an kleine und mittelgroße Unternehmen. Der Grund: Fast zwei Drittel dieser Betriebe sehen sich erheblichen Belastungen bei der Dokumentenerstellung ausgesetzt. Dies geht aus einer Umfrage von audado unter 500 Menschen hervor. Konkret geben die Teilnehmenden an, täglich häufig bis sehr häufig an ganzen Dokumenten oder entsprechenden Teilpassagen individuelle Anpassungen vornehmen zum müssen. So zum Beispiel aufgrund wechselnder Ansprechpartner oder Vertragsbedingungen.

“Das erste auf audado angebotene Dokumentenpaket haben wir speziell für interne und externe Datenschutzbeauftragte und -koordinatoren geschnürt. Denn die Idee Dokumente zu automatisieren und so den Erstellprozess auf wenige Minuten zu reduzieren, kam uns im täglichen Umgang mit datenschutzrechtlichen Dokumenten. Frei nach unserem Motto “smart documents for your business” haben wir es uns zum Ziel gesetzt, den Zugang zu automatisierten Dokumenten einem breiten Publikum zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen. Weitere Dokumentenpakete auf audado werden daher alsbald folgen.”, freut sich Jessica Stehn-Bäcker, Geschäftsführerin von Intelli Revolution.

Intelli Revolution hat sich auf die Automatisierung von komplexen Dokumenten, wie zum Beispiel Verträgen und Dokumentenvorlagen, spezialisiert. Dabei halten wir unter audado.eu sowohl standardisierte Produkte für ein breites Publikum als auch maßgeschneiderte Lösungen bereit, die den individuellen Bedürfnissen eines jeden Unternehmens gerecht werden.

Die Intelli Revolution GmbH wurde 2020 von Jessica Stehn-Bäcker, Alexander Hausner und Timo Stehn in Hamburg gegründet.

Frei nach unserem Motto “smart documents for your business” haben wir es uns zum Ziel gesetzt, den Zugang zu professionellen und automatisierten Dokumenten einem breiten Publikum zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen.

