Audicon schließt sich Caseware International an, um die nächste Generation von Innovationen und Technologien für Kunden weltweit bereitzustellen

Verbindung zweier Marktführer bündelt Kompetenzen für weiteres Wachstum

Düsseldorf, 23. September 2022 – Die Audicon GmbH, der führende Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Risk und Compliance, gibt heute die Übernahme durch Caseware International bekannt, dem weltweit führenden SaaS-Anbieter für Rechnungswesen, Analytik und Wirtschaftsprüfung.

„Wir freuen uns, nach über zwei Jahrzehnten als zuverlässiger Partner nun auch offiziell zur Caseware-Familie zu gehören“, sagt Audicon Geschäftsführer Jörg Fuhrmann. „Unsere gemeinsamen Werte Kundenorientierung, Vertrauen und Innovation machen dies zu einer idealen Partnerschaft. Die Integration ermöglicht es uns, unser Angebot an innovativen Desktop- und Cloud-basierten Lösungen in Deutschland und darüber hinaus zu erweitern und künftig gemeinsam das nächste Kapitel der Buchhaltungs- und Prüfungssoftware zu gestalten.“

Audicon Geschäftsführer Michael Schleupen ergänzt: „Seit über 30 Jahren zeigt Caseware, dass die richtigen Plattformen, Tools und Supportangebote, unterstützt durch starke Partnerschaften und Innovation, den idealen Rahmen für langfristigen Erfolg bilden. Wir freuen uns, mit Audicon nun Teil dieses Verbunds zu sein und künftig bei neuen Cloud-basierten Lösungen wie Analytics und anderen Anwendungen noch enger zusammenzuarbeiten.“

Caseware ist der weltweit führende Anbieter von Desktop- und Cloud-basierten Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Revision, Finanzberichterstattung und Datenanalyse für Kanzleien, Unternehmen und Behörden.

„Unsere Kunden vertrauen auf unsere kompetente Beratung, effizienten Lösungen und innovative Software“, sagt Audicon Geschäftsführer Axel Zimmermann. „Caseware ist der perfekte Partner, um unser Unternehmen in die nächste Ära der Möglichkeiten zu führen, die es uns erlaubt, weiterhin die bestmöglichen Produkte und optimalen Leistungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

„Die Integration von Audicon ist der nächste Schritt auf unserem Weg, die Rolle von Caseware als führenden Anbieter und bevorzugten Partner für leistungsstarke Buchhaltungssoftware zu festigen“, sagt David Osborne, CEO von Caseware. „Wir sind ständig auf der Suche nach Ergänzungsmöglichkeiten für unser Portfolio, um es für unsere Kunden weiter zu stärken und auszubauen. Audicon bietet uns genau das und eröffnet uns nicht nur Möglichkeiten auf dem deutschen Markt, sondern ermöglicht auch die Expansion in Europa und anderen internationalen Märkten. Die Kombination von Audicons tiefgreifender methodischer und technischer Expertise mit Casewares langjährigem Vertrauen und seiner Innovationskraft ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Audicon ist die vierte Integration eines ehemaligen Vertriebspartners durch Caseware in Europa. Zuvor wurden bereits Auditware (UK), FSR – Danske Revisorer (Dänemark) und Caseware Netherlands B.V. (Niederlande) Teil des Unternehmens.

Über Caseware International

Caseware ist der weltweit führende Anbieter von Desktop- und Cloud-basierten Lösungen für Wirtschaftsprüfung, Assurance, Finanzberichterstattung und Datenanalyse für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen und Behörden. Mit Blick auf Effizienz, Qualität und Wertigkeit stattet Caseware über 500.000 Nutzer in 130 Ländern und 16 Sprachen mit innovativen Lösungen aus.

Die Audicon GmbH ist der führende Anbieter von Software-Lösungen, methodischem und fachlichem Know-how sowie Dienstleistungen rund um Audit, Risk und Compliance. Die Lösungen richten sich an Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Compliance- und Risiko-Manager sowie Revisoren und Rechnungsprüfer/Kämmerer. Alle in den Lünendonk®-Listen 2022 genannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie die Big Four vertrauen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben auf Audicon Software-Lösungen wie die Datenanalyselösung IDEA oder die Software-Lösung AuditSolutions zur Optimierung ihres Prüfungsprozesses. Ebenso vertrauen mehr als 90 der 120 umsatzstärksten deutschen Unternehmen auf Lösungen des Unternehmens. Im Bereich der kommunalen Prüfung unterstützt Audicon seit über zwölf Jahren Prüfer und Kämmerer bei der Prüfung doppischer Jahresabschlüsse. Zu den Anwendern der Audicon Software-Lösungen zählen darüber hinaus über 45.000 Zoll- und Betriebsprüfer. Seit 2002 nutzen sie die Audicon Produkte IDEA und AIS TaxAudit Professional/App TaxAudit Professional als offizielle Datenanalysesoftware der Finanzverwaltung bei der digitalen Betriebsprüfung.

Im Ausland kommt die Software ebenfalls zum Einsatz: Mit den Big Four vertrauen auch die vier weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf Lösungen von Audicon.

